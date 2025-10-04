Nie przegapcie tego filmu! Ostatnie dni hitu na HBO Max

Głośne filmy bardzo często migrują między platformami streamingowymi. Teraz jeden z najbardziej znanych tytułów z 2023 roku zniknie z HBO Max. Możemy go obejrzeć w tym serwisie tylko do 23 października, więc jeżeli do tej pory odkładaliście ten seans, musicie pamiętać, że nie zostało na to już dużo czasu. Chodzi o nagradzany film „Dobrzy nieznajomi”, który jest wysoko oceniany zarówno przez widzów, jak i przez krytyków (7,2/10 na polskim Filmwebie od każdej z grup).

Film, który trzeba nadrobić na HBO Max. Niedługo zniknie

Film Andrew Haigha („Na wodach północy”, „Spojrzenia”, „Polegaj na mnie”) to amerykańsko-brytyjska koprodukcja, melodramat, w którym główne role zagrali Andrew Scott („Fleabag”, „Sherlock”) i Paul Mescal („Gladiator II”, „Aftersun”).

Jedna noc i spotkanie z tajemniczym sąsiadem, Harrym, całkowicie odmienia dotychczasowe życie Adama, mieszkańca opustoszałego londyńskiego bloku. W miarę rozwoju ich relacji Adama coraz bardziej pochłaniają wspomnienia z przeszłości. W pewnym momencie mężczyzna postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Gdy trafia do rodzinnego domu, odnajduje swoich rodziców takimi, jakimi ich zapamiętał z dnia ich śmierci przed trzydziestu laty.

„Piękny film. Pięknie nakręcony oraz opowiedziany film o samotności i tęsknocie za tym, co utracone”; „Ciekawe studium psychologiczne traumy”; „Oglądając, czułam się zaczarowana, czułam, że dzieje się magia”; „Świetnie poprowadzona fabuła”; „Bardzo dobry film, potwornie smutny” – piszą widzowie na Filmwebie.

Na stronie agregującej recenzje Rotten Tomatoes, 96 proc. z 267 recenzji krytyków jest pozytywnych, ze średnią oceną 8,8/10. Konsensus strony brzmi: „Film »Dobrzy nieznajomi« analizuje głęboki smutek i miłość przez fantastyczną soczewkę, zawsze opartą na ludzkich emocjach”. Metacritic, który korzysta ze średniej ważonej, przyznał filmowi ocenę 90 na 100, na podstawie 53 recenzji krytyków, co wskazuje na „powszechne uznanie”. Widzowie ankietowani przez CinemaScore przyznali z kolei filmowi średnią ocenę „A−” w skali od A+ do F.

Czytaj też:

Gorące nowości na HBO Max. Te kryminały to prawdziwe perełkiCzytaj też:

Mnóstwo nowości na HBO Max. Ale to ten kryminał będzie #1 w Polsce