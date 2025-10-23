3 perełki od Netflix, 4 hity na HBO Max. Przegląd najlepszych nowości na dziś

Zastanawiasz się, co dziś warto obejrzeć? W czwartek 23 października na Netfliksie pojawiły się trzy świetne nowości, które mogą cię zaskoczyć. Wrócił serial, który w 2024 roku rozkochał w sobie widzów, ale też debiutuje zupełna świeżynka i jeden mocny klasyk kinowy. Z kolei HBO Max zaserwował aż cztery produkcje, które zdecydowanie zasługują na uwagę – klimatyczne, poruszające i z mocnymi rolami. Sprawdź, co warto dziś włączyć – lista poniżej.

Dzisiejsze nowości na streamingach. Co świeżego na Netflix i HBO Max?

„Eliksir” (Netflix)



Eksperymentalny eliksir wywołuje epidemię nieumarłych. Skłócona rodzina musi się zjednoczyć i walczyć o przetrwanie, gdy jej wiosce grozi zagłada.



„Nikt tego nie chce”, sezon 2. (Netflix)



Najpierw miłość, potem życie. Gdy ostatnio widzieliśmy się z agnostyczną podcasterką Joanne (Kristen Bell) i niekonwencjonalnym (seksownym) rabinem Noah (Adam Brody), wszyscy byli zadziwieni powstałą między nimi chemią. I to bez wyjątku — wśród zaskoczonych takim obrotem spraw znaleźli się nie tylko jej siostra Morgan (Justine Lupe), jego brat Sasha (Timothy Simons) i bratowa Esther (Jackie Tohn), ale nawet oni sami. Łączące ich uczucie okazało się silniejsze niż wszystkie przeszkody na drodze do szczęśliwego związku. Teraz oboje powracają z mocnym postanowieniem splecenia swoich dróg — a tym samym połączenia losów najbliższych. Nie da się jednak ukryć, że wciąż istnieją między nimi różnice, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. Wyzwaniem nie jest więc zakochanie się wbrew przeciwnościom losu, lecz zbudowanie wspólnego życia pomimo ich istnienia.



„Chłopiec w pasiastej piżamie” (Netflix)



Niewinny i naiwny ośmiolatek Bruno nie potrafi znaleźć sobie miejsca w nowym domu. Znudzony postanawia zignorować matkę i wybrać się na poszukiwanie przygód do lasu. Wkrótce poznaje młodego chłopca, z którym zaczyna łączyć go prawdziwa przyjaźń. Osadzony w realiach II wojny światowej, oparty na bestsellerowej powieści Johna Boyne'a, nadzwyczajny, inspirujący film o potędze człowieczeństwa, chwyta za serce jak żaden inny.



„Ja, Jack Wright” (HBO Max)



Śmierć w rodzinie. Szokujący testament. Morderca w rodzinnych szeregach? Dramat z udziałem Johna Simma i Nikki Amuki-Bird.



„Big Short” (HBO Max)



Oparta na faktach historia czterech outsiderów, którzy widzieli to, czego wielkie banki, media i rządy zdawały się nie dostrzegać – globalnego upadku gospodarki.



„Everest” (HBO Max)



Oparte na faktach kino przywołujące dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się w maju 1996 roku na szczycie Mount Everest.



„Królowa ringu” (HBO Max)



Prawdziwa historia Mildred Burke – pionierki wrestlingu i samotnej matki, która pokonała wszelkie przeciwności na swojej drodze.Czytaj też:

Twórca legendarnego „Breaking Bad” powraca z nowym serialem. Mocny zwiastunCzytaj też:

Nie tylko „Teściowie”. Najlepsze polskie komedie ostatnich lat