Czerwone balony w różnych miejscach w Warszawie. O co chodzi?

W środę, 22 października, w miastach i krajach na całym świecie, w tym w Nowym Jorku, Los Angeles, Meksyku, Sao Paulo i Rio de Janeiro, Madrycie, Paryżu, Singapurze, Manili, Sydney, Kapadocji, Warszawie, Santiago de Chile, Tajlandii, Japonii, Tajwanie, Hongkongu i Dubaju, zaczęły pojawiać się tajemnicze, pojedyncze czerwone balony i inne niespodzianki związane z serialem „To: Witajcie w Derry”. Czerwone balony były dopiero początkiem, ponieważ Pennywise zaczął pojawiać się w różnych miastach, w tym w Nowym Jorku, Los Angeles i Warszawie.

Czerwone balony w Warszawie. To specjalna akcja, promująca serial

Na jeden dzień warszawski Dworzec Centralny zmienił się w miejsce rodem z serialu „To: Witajcie w Derry”. Podróżni mogli poczuć lekki dyskomfort i zaciekawienie, ponieważ spotykali bohaterów i postaci prosto z uniwersum „To”. Już z daleka uwagę przechodniów przyciągała projekcja mappingowa, która pokryła fasadę dworca. Wewnątrz budynku, w hali biletowej, unosiła się piramida z czerwonych balonów – symbol rozpoznawalny dla fanów serii. Instalacja zdawała się przeczyć prawom grawitacji, przyciągając spojrzenia podróżnych. Po hali spacerowali ambasadorzy marki ubrani w stylizacje z lat 60., rozdając pocztówki i pytając z tajemniczym uśmiechem: „Przepraszam, czy ten pociąg jedzie do Derry?”.

Antresola w hali głównej dworca została przyozdobiona serialowymi plakatami. Subtelne nawiązania do kampanii pojawiły się również w przestrzeni miejskiej, gdzie unosiły się pojedyncze, opuszczone czerwone balony, między innymi – w parku przed Dworcem Centralnym. W wydarzeniu wzięli udział także zaproszeni influencerzy, którzy relacjonowali swoje wrażenia w mediach społecznościowych, generując setki reakcji i udostępnień. Całość dopełnił sam Pennywise, który odwiedził nie tylko Dworzec Centralny, ale także taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Film z efektem CGI trafił do sieci, wzbudzając poruszenie wśród internautów. Kampania teaserowa serialu „To: Witajcie w Derry” zaintrygowała pospiesznych podróżujących. Symbole, tajemnicza atmosfera i pytanie, które nie dało spokoju żadnemu przechodniowi: Czym jest Derry… i dlaczego wszyscy tam jadą?

Realizację akcji „Red Balloon Takeover” wspierają także dynamiczne działania online i outdoorowe – kampania OOH, siatki w spektakularnych lokalizacjach, ekrany DOOH na stacjach metra i w pobliżu Złotych Tarasów, przejęcia stron internetowych, a także bezpłatne pokazy pierwszego odcinka serialu w 53 kinach Helios w całej Polsce w dniu premiery.

Serial HBO Original „To: Witajcie w Derry” będzie miał swoją premierę 27 października w HBO i HBO Max.

