„Nasza wina” kończy hiszpańską trylogię. Mamy wzruszający zwiastun

Ich związek już raz rozpadł się w dramatycznych okolicznościach. Teraz Noah i Nick stają przed kolejną próbą, która zadecyduje o ich przyszłości. Film „Nasza wina” zamyka popularną trylogię autorstwa Mercedes Ron i pojawi się na Prime Video 16 października. To ostatni rozdział historii, która zdobyła ogromną widownię na całym świecie.

Noah i Nick: miłość kontra żal

Akcja filmu rozpoczyna się podczas ślubu Jenny i Liona. To właśnie tam dochodzi do pierwszego od dawna spotkania Noah i Nicka. Choć uczucia wciąż są żywe, mężczyzna nie potrafi zapomnieć przeszłości i nie daje się przekonać do wybaczenia. Nick jest już dziedzicem biznesowego imperium swojego dziadka, Noah dopiero zaczyna budować swoją karierę. Różnice i niewypowiedziane pretensje tworzą mur, którego niełatwo zburzyć. Pytanie, czy wspólna przeszłość wystarczy, by jeszcze raz dać szansę miłości.

„Nasza wina” – ostatni rozdział sagi

W rolach głównych ponownie zobaczymy Nicole Wallace i Gabriela Guevarę, którzy po raz ostatni wcielają się w Noah i Nicka. Na ekranie towarzyszyć im będą m.in. Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona, Goya Toledo i debiutujący w tej serii Fran Morcillo znany z „Domu z papieru”. Za reżyserię odpowiada Domingo González, który wraz z Sofíą Cuencą napisał również scenariusz. Produkcję zrealizowało studio Pokeepsie Films, w którym producentami są Álex de la Iglesia i Carolina Bang.

Premiera „Naszej winy” odbędzie się 16 października w ponad 240 krajach, co zamknie ekranową adaptację bestsellerowej trylogii, która przez lata elektryzowała miliony widzów.

Czytaj też:

Kaczorowska stawia żądania TV Republika. Patyra mocno zareagowałCzytaj też:

Netflix i nie tylko. Gorące hity na koniec tygodnia, jest prawdziwa perełka