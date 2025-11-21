Nowa „Lalka” z superobsadą. Dołączyła kolejna gwiazda

Do już imponującej obsady dołączył właśnie Dawid Ogrodnik, jeden z najbardziej charyzmatycznych aktorów swojego pokolenia.

Dawid Ogrodnik w „Lalce”. Kogo zagra?

Informację o angażu Ogrodnika podał serwis Filmweb. Aktor wcieli się w subiekta Mraczewskiego, jedną z wyrazistszych postaci drugiego planu, która w powieści Prusa traci posadę u Stanisława Wokulskiego, lecz dzięki interwencji Izabeli Łęckiej znajduje zatrudnienie w Moskwie.

W komentarzu dla mediów Ogrodnik zapowiada, że jego rola będzie nie tylko wierną interpretacją literackiego pierwowzoru, lecz także artystyczną wizytówką. „Jako subiekt Mraczewski w sklepie pana Wokulskiego nauczyłem się, że jakość ma znaczenie. Jakość, która zostanie zapamiętana w polskiej kinematografii na wiele dekad” — podkreślił aktor. „Wow super, tęsknię za Panem Ogrodnikiem w kinie... Zatem sama radość” – cieszą się fani w mediach społecznościowych.

Ogrodnik ma na koncie role w filmach „Johnny”, „Chce się żyć”, „Cicha noc”, „Ostatnia rodzina”, „Piep*zyć Mickiewicza”, „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”, „Jak pokochałam gangstera” i „Jesteś Bogiem”. Grał także w serialach, m.in. w „Rojst” oraz „Czarne stokrotki".

Gwiazdorska obsada i ambitne plany twórców

Scenariusz do filmowej „Lalki”przygotowują Maciej Kowalski i Łukasz Światowiec. Główne role przypadły Marcinowi Dorocińskiemu jako Stanisławowi Wokulskiemu oraz Kamili Urzędowskiej, która wcieli się w Izabelę Łęcką. U boku tej dwójki pojawią się również Marek Kondrat jako Rzecki, Andrzej Seweryn jako Łęcki oraz Krystyna Janda w roli hrabiny Karolowej. Producent, Gigant Films, potwierdza, że film trafi do kin w przyszłym roku.

Równolegle trwają zdjęcia do serialowej wersji „Lalki”, którą realizuje Netflix. Produkcja ma liczyć sześć odcinków. W roli Izabeli Łęckiej występuje Sandra Drzymalska, natomiast Stanisława Wokulskiego zagra Tomasz Schuchardt. Oba projekty rozwijają się niezależnie, co zapowiada wyjątkowo intensywny rok dla fanów klasyki Prusa.

