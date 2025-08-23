10 niesamowitych miniseriali, w których nie było ani jednego złego odcinka

W przeciwieństwie do wielosezonowych produkcji, gdzie niektóre wątki muszą być sztucznie wydłużane, a słabsze epizody są nieuniknione, miniseriale zazwyczaj od początku do końca mają jasno wytyczoną ścieżkę fabularną. Nie oznacza to oczywiście, że każdy odcinek w każdym miniserialu to arcydzieło. Nawet w najwyżej ocenianych produkcjach można wskazać fragmenty, które nieco odstają od reszty. Jednak istnieją takie miniseriale, które od początku do końca trzymają równy, niezwykle wysoki poziom – i właśnie takie tytuły w swoim zestawieniu zawarł portal ScreenRant.

Przygotowana przez redakcję listaobejmuje 10 miniseriali, w których każdy odcinek jest wart obejrzenia. To produkcje, które można pochłonąć w całości bez obawy, że natrafi się na momenty przestoju czy sceny, które chciałoby się przewinąć. Sprawdźcie, czy zgadzacie się z wyborem portalu i poszukajcie inspiracji na wieczorny seans.

10 miniseriali, które ogląda się bez przewijania – żadnego złego odcinka

„WeCrashed: Upadek start-upu”



Serial zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, którego osią jest wątek miłosny. WeWork w niecałą dekadę z pojedynczej przestrzeni coworkingowej przekształcił się w globalną markę wycenianą na 47 miliardów dolarów. Następnie w przeciągu roku stracił 40 miliardów. Jak do tego doszło?



„Unorthodox”



Dziewiętnastoletnia Żydówka Esty ucieka przed zaaranżowanym małżeństwem i ultraortodoksyjną społecznością zamieszkującą nowojorski Brooklyn. Wyjeżdża do Berlina, gdzie samotnie mieszka jej matka. Starając się prowadzić świeckie życie, zaczyna naukę w konserwatorium muzycznym. Jej mąż, dowiedziawszy się o ciąży żony, wraz z kuzynem jedzie do Niemiec, gdzie stara się ją odnaleźć.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„Korzenie”



Młody i pełen marzeń Kunta Kinte zostaje złapany w rodzinnej Gambii przez handlarzy niewolników i przetransportowany w koszmarnych warunkach do Ameryki. Na miejscu, całkowicie odarty z godności, z dala od domu i bliskich, trafia w ręce posiadaczy ziemskich. W niewoli udaje mu się znaleźć namiastkę szczęścia i założyć rodzinę. Kunta Kinte oraz jego potomkowie są świadkami i zarazem uczestnikami najważniejszych momentów w historii Stanów Zjednoczonych – wojny secesyjnej, powstań niewolników czy zniesienia niewolnictwa.



„Awantura”



Serial rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych sobie ludzi. Skory do kłótni pracownik fizyczny Danny Cho (Steven Yeun) popada w konflikt z Amy Lau (Ali Wong) – wiodącą wystawne życie kobietą sukcesu. W kolejnych odcinkach tego poruszającego i obfitującego w czarny humor serialu spór między nimi się zaognia, ukazując historię ich życia i związków.



„John Adams”



Miniserial historyczny produkcji HBO poświęcony zasłużonemu Ameryce Johnowi Adamsowi, 2. prezydentowi USA, który z wykształcenia był prawnikiem, z powołania politykiem, a z zamiłowania farmerem. Trwa burzliwy okres powstawania Stanów Zjednoczonych. Ważną rolę odgrywa John Adams, który stara się zachowywać równowagę między uwielbieniem własnego kraju, a miłością do rodziny. Adams staje na czele amerykańskiego ruchu niepodległościowego, przekonując kolonie do występowania przeciwko brytyjskiemu panowaniu. Jego wielką podporą jest żona Abigail, która bierze na siebie trud wychowywania dzieci i prowadzenia farmy. John traktuje ją jako swojego najlepszego doradcę, z którego poglądami liczy się wielu liderów nowego kraju.



„Olive Kitteridge”



Czteroczęściowy miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor, surowe usposobienie i twarde zasady moralne, za którymi Olive skrywa dobre serce. Jej mąż Henry (Richard Jenkins) prowadzi lokalną aptekę. Serial koncentruje się na głównej bohaterce i jej relacjach z otoczeniem - przedstawia wydarzenia na przestrzeni 25 lat życia miasteczka. Pokazana jest codzienność Olive i jej zwyczajne, pełne mniejszych i większych problemów życie. Odsłaniane są tajemnice i skrywane związki, przestępstwa i dramaty małej społeczności.



„Watchmen”



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy – superbohaterowie – wyjęci są spod prawa.



„Czarnobyl”



Porywający mini serial HBO opowiadający przerażającą historię najgorszej w dziejach katastrofy, do której doprowadził człowiek - potężnego wybuchu z 1986 roku w czarnobylskiej elektrowni atomowej na terenie ówczesnego ZSRR. Serial przedstawia to, co się działo od porannej eksplozji, chaos, śmierć w następnych dniach, tygodniach i miesiącach.



„Kompania braci”



Zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści Stephena E. Ambrose'a serial opowiada historię Kompanii E 506 pułku piechoty spadochronowej 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych. Fabuła została oparta na wywiadach z ocalałymi żołnierzami Kompanii E, a także ich dziennikach i listach, Kompania braci relacjonuje losy ludzi, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i pokonali wielki strach. Służyli w elitarnej kompanii strzelców. Wraz z aliantami wylądowali w Normandii, walczyli w bitwie o Ardeny i zdobyli Orle Gniazdo Hitlera w Berchtesgaden. Ich oddział poniósł ciężkie straty, a oni sami stali się legendą.Czytaj też:

