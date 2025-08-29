Sporo nowości od Netfliksa na weekend. Co warto obejrzeć?

W tym tygodniu biblioteka Netfliksa wzbogaciła się o sporo nowości – zarówno tych długo wyczekiwanych, jak i produkcji, które mogą okazać się miłym zaskoczeniem. Platforma stawia na różnorodność, dlatego wśród premier znajdziemy zarówno mocne serialowe historie, pełnometrażowe hity, jak i dokumenty oraz lżejsze propozycje na wieczór z popcornem. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić najbliższy weekend w domu – niezależnie od tego, czy masz ochotę na trzymający w napięciu thriller, wzruszającą opowieść, czy komedię na poprawę nastroju, w najnowszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Aby ułatwić wybór, przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych premier ostatnich dni. Zobacz, co nowego warto obejrzeć w ten weekend na Netflix.

Weekend na Netflix. Co nowego warto obejrzeć?

„Czwartkowy Klub Zbrodni”



Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czwórce pełnych wigoru emerytów — Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) — którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót – okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem. Wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa film jest najnowszą produkcją w ramach partnerstwa Netflix i Amblin Entertainment.



„Dwa groby”



Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.



„Przeklęta liga”



Jak daleko jesteś w stanie się posunąć, żeby wygrać w Fantasy Football? To nietypowe pytanie zadaje bystra i sarkastyczna sędzia (Caterina Guzzanti), przesłuchując Simone (Giacomo Ferrara) — beztroskiego trzydziestoparolatka, wolnego ducha i scenarzystę bardziej z przypadku niż z zawodu, który niespodziewanie staje się głównym podejrzanym w sprawie tajemniczego zaginięcia Gianniego (Enrico Borello). Gianni to nie tylko jego najlepszy przyjaciel; to także aktualny mistrz Ligi Fantasy Football „Mai una gioia”, która od lat łączy grupę dość absurdalnych wieloletnich znajomych. Ale w dniu swojego ślubu — i ostatnim, decydującym dniu sezonu — Gianni nie pojawia się ani na ceremonii, ani – co jeszcze dziwniejsze – w aplikacji. Nawet nie ustawił składu. Surrealistyczne śledztwo wciąga całą zwariowaną ekipę, w tym Andreę (Silvia D’Amico), najnowszą członkinię grupy, która może skrywać niejeden sekret. W grupowym czacie wybucha chaos: wyzwiska, oskarżenia, kompromitujące screeny… i podejrzanie dużo gróźb śmierci. Czy to możliwe, że ktoś naprawdę skrzywdził Gianniego? Bo czasem Fantasy Football to nie tylko gra. To kwestia życia, punktów bonusowych… i zemsty.



„Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum”



Nastolatka i jej chłopak przez wiele miesięcy są brutalnie prześladowani w sieci przez nieznany numer telefonu. Jednak gdy śledztwo w sprawie nękania nabiera tempa, władze odkrywają szokujący sekret, który wywraca do góry nogami wszystko, co sądzono o tej sprawie.



„Infinity Pool”



James i Em, wypoczywają w luksusowym kurorcie, ale za bramą hotelu czeka coś znacznie bardziej niebezpiecznego i uwodzicielskiego.



„The Watchers”



28-letnia artystka, gubi się w dziewiczej puszczy. Razem z trójką nieznajomych wpada w pułapkę i każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stwory, które widzą wszystko.



„Tysiąc i jeden”



Zwolniona z więzienia kobieta walczy o lepsze życie dla swojego syna, odbierając go z rodziny zastępczej i tworząc dla niego nowy dom w Harlemie lat 90. XX w.



„Rzeki przeznaczenia”



Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i łaknąca zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek, ale ich drogi się przecinają.



„Wybór”



Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem.



„Ubłocone”



Pięć osadzonych nawiązuje wyjątkową więź po śmiertelnym wypadku... dopóki korupcja i walka o wpływy w bezwzględnym zakładzie karnym nie zaczynają zagrażać ich życiu.



„Planeta Singli 4: Wyspa”



Pięcioro przyjaciół na greckich wakacjach zamienia się w domorosłych detektywów, gdy jeden z partnerów wzbudza w nich podejrzenia - czyżby był okrytym złą sławą oszustem?



„2 Hearts”



Dwie pary wiodą różne życia, ale pewien ukryty fakt sprawi, że ich losy się połączą a konsekwencje będą trudne do przewidzenia.



„Porzucony”



Mężczyzna, który odbył w więzieniu wyrok za brata, niechętnie wraca do rodziny, gdzie znajduje nadzieję i nową siłę w zmieniającej wszystko relacji z bratanicą.



„Pragnę tylko ciebie”



Lilli jest podejrzliwa w stosunku do narzeczonego swojej siostry, ale gdy w jej życiu nagle pojawia się pewien nieznajomy, sama ulega pokusie namiętności.Czytaj też:

