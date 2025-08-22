Mocna piątkowa premiera. Nowy oscarowy hit wpadł właśnie na HBO Max

Dramat „Wciąż tu jestem” to oparta na faktach, głęboko poruszająca opowieść o rodzinie rozdzielonej przez represje dyktatury wojskowej. Film ukazuje ich wieloletnią walkę o sprawiedliwość, pamięć i przetrwanie. Produkcja zdobyła uznanie na najważniejszych festiwalach filmowych, a jej sukces przypieczętował Oscar dla Najlepszego Filmu Międzynarodowego w 2025 r. — pierwszy w historii dla brazylijskiego kina.

Oscarowy film na HBO Max. To pierwsza taka produkcja

Rio de Janeiro, początek lat 70. W Brazylii rządzi dyktatura wojskowa. Rodzina Paivów – ojciec Rubens, matka Eunice i ich pięcioro dzieci – wiedzie spokojne życie nad oceanem, w domu pełnym ciepła i otwartości. Gdy pewnego dnia Rubens zostaje zabrany na przesłuchanie i znika bez śladu, los całej rodziny odmienia się na zawsze. Eunice musi odnaleźć w sobie siłę, by zapewnić dzieciom przyszłość i zawalczyć o pamięć o mężu.

W rolę Eunice wciela się Fernanda Torres, a w późniejszych latach życia bohaterki Fernanda Montenegro — ikona brazylijskiego kina i prywatnie matka Torres. Rubensa Paivę portretuje Selton Mello. Reżyserem filmu jest Walter Salles, twórca nagradzanych produkcji „Dworzec nadziei” i „Dzienników motocyklowych”. Scenariusz napisali Murilo Hauser i Heitor Lorega.

Film został okrzyknięty jednym z najważniejszych dzieł brazylijskiej kinematografii ostatnich lat — nie tylko dzięki poruszającej fabule, ale także dzięki mistrzowskiej reżyserii i znakomitej grze aktorskiej. Kreacja Fernandy Torres została nagrodzona Złotym Globem oraz Satelitą dla najlepszej aktorki w filmie dramatycznym.

Światowa premiera odbyła się w 2024 roku na 81. Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie film zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz i został nagrodzony owacjami na stojąco, trwającymi niemal 10 minut. Produkcja dostała również nagrodę Goya dla Najlepszego Filmu Iberoamerykańskiego, nominacje do BAFTA, a także wiele innych wyróżnień. Film został także uhonorowany Oscarem w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy w 2025 roku.

„Wciąż tu jestem” można oglądać na platformie HBO Max już od piątku 22 sierpnia.

