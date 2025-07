Jedna z tych książek może zmienić twoje życie. Sprawdź listę

W zalewie nowych książek, ciężko czasami znaleźć lekturę, która nas natchnie. Tymczasem większość z nas łaknie właśnie takich powieści — które zmieniają sposób myślenia, otwierają oczy albo po prostu trafiają w czuły punkt w odpowiednim momencie życia. Listę właśnie takich pozycji przygotowało jedno z najbardziej wpływowych wydawnictw na świecie – Penguin Random House.

Wydawnictwo zebrało tytuły, które – według czytelników i redaktorów – realnie wpłynęły na ludzkie życie. To książki, które pomogły przetrwać trudne chwile, popchnęły do działania, dały nadzieję albo zmieniły czyjś sposób patrzenia na świat. Znajdziesz tu zarówno wielkie klasyki literatury, jak i nowsze tytuły, które już zdobyły status kultowych. To propozycje z różnych gatunków — od powieści obyczajowych, przez literaturę faktu, aż po pozycje z pogranicza duchowości i psychologii.

Te książki zmieniły życie milionów ludzi. Rekomendacje czytelników

„Dziwne losy Jane Eyre” – Charlotte Bronte



Osierocona dziewczyna przyjmuje posadę guwernantki w domu Edwarda Fairfaxa Rochestera. Z czasem oboje zakochują się w sobie. Niestety okazuje się, że Rochester ukrywa przed światem pewien mroczny sekret.



„Bezgwiezdne Morze” – Erin Morgenstern



Zachary Ezra Rawlins szuka swoich drzwi, choć o tym nie wie. Podąża za syrenim śpiewem, niesiony niewytłumaczalną pewnością, że pisany jest mu inny świat. Po odkryciu na półkach uczelnianej biblioteki tajemniczej książki pogrąża się w lekturze i daje porwać opowieściom o zakochanych na zabój więźniach, zaginionych miastach i bezimiennych akolitach. Na jednej ze stron Zachary niespodziewanie natrafia na zdarzenie z własnego dzieciństwa, w niewiarygodny sposób spisane w książce starszej od niego…



„Umiłowana” – Toni Morrison



Osiemnaście lat temu Sethe udało się uciec i od tego czasu nie jest już niewolnicą. Mieszka w Ohio wraz z córką Denver oraz teściową. Nie czuje się jednak wolna. Wciąż dręczą ją wspomnienia z poprzedniego życia, a jej dom nawiedza duch utraconego dziecka. To bezimienna córka Sethe, na której grobie wyryto tylko jedno słowo: Umiłowana.



„Siła nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie” – Charles Duhigg



Autor udowadnia, że odpowiednie pokierowanie wyrobieniem nowych lub zmianą dotychczasowych nawyków może diametralnie odmienić czyjeś życie, ale także funkcjonowanie społeczeństw, przedsiębiorstw, grup zawodowych, państw... Autor na sprawdzonych przykładach dowodzi, że świadomość, zrozumienie i zmiana nawyków pomagają osiągać wymarzone cele.



„Tajemna historia” – Donna Tartt



Richard Papen rozpoczyna studia w ekskluzywnym college’u w Nowej Anglii. Dołącza do grupy inteligentnych, ekscentrycznych studentów filologii klasycznej, którzy pod wodzą charyzmatycznego wykładowcy odkrywają sposób myślenia i życia niemający nic wspólnego z monotonną egzystencją ich rówieśników. Kiedy jednak eksperymenty z narkotykami, alkoholem i seksualnością nie przynoszą odpowiedzi na pytanie: jak daleko można się posunąć?, dochodzi do morderstwa.



„Normalni ludzie” – Sally Rooney



Marianne i Connell żyją tuż obok siebie, choć pochodzą z dwóch różnych światów. Mieszkają w niewielkim mieście, jednym z tych, z których chce się jak najszybciej uciec. Chodzą do tej samej szkoły, ale na korytarzu mijają się bez słowa, unikają swoich spojrzeń, chociaż łączy ich więcej niż wspólne lekcje. Ukrywanie tej znajomości nie jest trudne, komplikacje zaczynają się wtedy, gdy między dwojgiem nastolatków budzi się uczucie.



„Wielka magia” – Elizabeth Gilbert



Autorka „Jedz, módl się, kochaj” i innych bestsellerowych książek od lat inspiruje czytelników. Teraz wszystkim, którym brakuje pewności siebie, wytrwałości czy cierpliwości, by podążyć za swymi marzeniami i powołaniem, pokazuje, jak z powodzeniem przezwyciężyć te obawy. Jeśli pragniesz napisać książkę, stworzyć dzieło sztuki, znaleźć nowe sposoby wykonywania pracy lub po prostu nasycić swoje codzienne życie pewną dozą pasji - Wielka Magia otworzy przed tobą cudowny świat twórczej ciekawości, mocy i radości.



„Biblioteka o północy” – Matt Haig



Kiedy śmierć kota okazuje się kroplą, która przepełnia czarę. Nora postanawia rozstać się z tym światem i... trafia do Biblioteki o Północy. Otrzymuje możliwość nowego życia i dokonania innych niż dotąd wyborów – może wybrać inny kraj zamieszkania, uratować związek z narzeczonym, zrealizować marzenie o zostaniu glacjolożką. Każdy taki wybór to nowa przygoda, w trakcie której Nora musi odkryć, co tak naprawdę składa się na satysfakcjonujące życie. A przede wszystkim musi znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie: co sprawia, że w ogóle warto żyć.



„Po zmierzchu” – Haruki Murakami



Piękna dziewczyna, Eri, leży w domu od dwóch miesięcy pogrążona w tajemniczym śnie. Jej młodsza siostra Mari, tego wieczoru szczególnie zmęczona niezrozumiałą dla niej sytuacją, postanawia spędzić noc na czytaniu książki w otwartej przez całą dobę restauracji. Spotyka tam Takahashiego, grającego na puzonie studenta prawa. On przedstawia ją Kaoru, byłej zapaśniczce, a obecnie szefowej love hotelu, w którym nieznany klient pobił chińską prostytutkę. Mówiąca po chiński Mari godzi się pomóc Kaoru. To początek powieści, której akcja rozgrywa się podczas jednej nocy. Autor prowadzi nas po wąskich uliczkach nocnego Tokio, do jego barów, love hoteli, opuszczonych biurowców. Co znajdą tam bohaterowie? Kogo spotkają? Jak ta noc zmieni ich życie? I czy Eri się obudzi?



„Tysiąc wspaniałych słońc” – Khaled Hosseini



Historia dwóch kobiet, które dzieli całe pokolenie, wykształcenie i poglądy, ale łączy dziwna przyjaźń, która mogła się zdarzyć tylko w kraju takim jak rozdarty wojną i podziałami Afganistan. Mariam ma zaledwie piętnaście lat, kiedy zostaje wysłana do Kabulu, by zostać żoną szewca, Rasheeda. Po latach do ich domu trafia ambitna Lajla, która w tragiczny sposób straciła rodzinę. Naznaczona początkowo podejrzliwością i wrogością relacja między dwiema kobietami zaczyna się stopniowo przekształcać w trudną przyjaźń – więź, dzięki której egzystują w obliczu niebezpieczeństw czających się na nie zarówno w domu, jak i na ulicach Kabulu. Tylko dzięki wielkim poświęceniom mogą przetrwać w brutalnym świecie zdominowanym przez mężczyzn, pozbawione wszelkich praw, a kluczem do przyszłości – nie tylko ich, ale też następnego pokolenia – jest miłość, która często wymaga heroizmu.



„Jeszcze jeden oddech” – Paul Kalanithi



Paul Kalanithi był jednym z najzdolniejszych amerykańskich neurochirurgów i ogromnym miłośnikiem poezji. W wieku 36 lat, po blisko dziesięcioletniej pracy w charakterze neurochirurga i pod koniec wyczerpującej rezydentury, w momencie gdy Paulem zaczęły interesować się najważniejsze instytuty badawcze i najbardziej prestiżowe kliniki, młody lekarz usłyszał diagnozę IV stadium raka płuc. W jednej chwili Paul zmienia się z lekarza ratującego życie w pacjenta, który sam podejmuje walkę z chorobą. I zaczyna pisać. Wytrwale, strona po stronie, niezależnie od trudności, jakie przynosiła postępująca choroba.



„Wtorki z Morriem” – Mitch Albom



Wielu spotkało w swoim życiu kogoś, kto stał się dla nich mądrym i cierpliwym nauczycielem, zawsze służącym radą i pomagającym stawiać pierwsze kroki w dorosłym życiu. Dla Mitcha Alboma taką osobą był Morrie Schwartz, profesor socjologii, który go kiedyś uczył. Po dwudziestu latach spotykają się ponownie w bardzo trudnym dla autora okresie. Jego dawny mistrz jest nieuleczalnie chory, mimo to widują się jak kiedyś co wtorek, a ich rozmowy stają się dla Mitcha bezcenną lekcją życia.



„Book Lovers” – Emily Henry



Nora wyjeżdża na urlop do Sunshine Falls – małego miasteczka rodem z romansów. Na miejscu, zamiast spędzać czas na piknikach na łące, spotykać się z seksownym drwalem, przystojnym lekarzem lub uroczym barmanem, wciąż wpada na… Charliego. Byłoby to całkiem miłe, gdyby nie fakt, że wpadali na siebie już wiele razy wcześniej i te spotkania nigdy nie kończyły się dobrze. Czy połączy ich coś więcej niż miłość do książek?



„Między światem a mną – Ta-Nehisi Coates



Co znaczy być ojcem, kiedy się wie, że nie można swojego dziecka ochronić? Gdy ceną życia we własnym kraju i na własnych ulicach, jest władza nad ciałem? Gdy każdego dnia przedstawiciele twojego rządu mogą bez żadnej przyczyny zabrać twojego syna i odebrać mu ciało: skazać je na ból, na poniżenie i wreszcie na śmierć? Co znaczy być ojcem, gdy ciało twojego dziecka jest ciałem czarnoskórego nastolatka, a twoim krajem są Stany Zjednoczone Ameryki? Ta-Nehisi Coates, jeden z najwybitniejszych afroamerykańskich twórców – publicysta, pisarz, autor komiksów – próbuje odpowiedzieć na te pytania w liście do syna – czułym, jak tylko czuły może być list ojca, i przenikliwym jak przystało na wybitny esej o kraju i rasie.



„Frankenstein” – Mary Shelley



Kto jest większym potworem – człowiek czy jego monstrum? Ożywić sztuczną istotę – to obsesyjna idea Wiktora Frankensteina pragnącego pokonać śmierć poprzez stworzenie pozszywanego z ciał człowieka idealnego. Niespełnione oczekiwania opętanego obłędem naukowca pchają go na skraj szaleństwa i zderzają się z niezawinionym osamotnieniem jego tworu. W rzeczywistości jest to upiorne studium ludzkiego egoizmu. Przesycone poczuciem nieustannego lęku mówi o ucieczce przed odpowiedzialnością za własne czyny oraz o odrzuceniu, które wiedzie do zbrodni. Czytaj też:

