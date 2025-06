10 najlepszych i niegłupich horrorów ostatnich lat. Nie tylko straszą

Współczesne horrory coraz częściej wychodzą poza stereotypowe ramy. Dziś to kino wielowymiarowe, które łączy elementy napięcia, psychologii, metafory i społecznych komentarzy. Twórcy śmielej sięgają po oryginalne pomysły, unikając banalnych schematów i przewidywalnych jump-scare'ów. Wiele współczesnych, dobrych horrorów, ma za zadanie zmusić widza do myślenia, pozostawić wrażenie na długo po zakończeniu seansu i wywołać dyskusję.

Wśród najciekawszych produkcji ostatnich lat można znaleźć dzieła, które z powodzeniem łączą napięcie i grozę z głębią fabuły, ciekawą charakterystyką bohaterów czy unikalnym klimatem. To horrory, które często też balansują na granicy innych gatunków – thrillera, dramatu, a nawet kina obyczajowego. Umiejętnie wykorzystują również symbolikę, mitologię, a nawet elementy fantastyki, by opowiedzieć historie bardziej uniwersalne i ponadczasowe.

Nasz ranking to subiektywna lista dziesięciu filmów, które wyróżniają się na tle masowej produkcji. Jeśli myślicie, że horror to tylko bezmyślne straszenie, o którym można szybko zapomnieć, ta lista może zmienić wasze zdanie. Zapraszamy do odkrywania dziesięciu wyjątkowych tytułów, które pokazują, jak różnorodny i fascynujący potrafi być współczesny horror.

10 najlepszych horrorów ostatnich lat

„Kod zła”



Agentka FBI Lee Harker zostaje oddelegowana do śledztwa w sprawie tajemniczego seryjnego mordercy, którego zbrodnie od lat pozostają niewyjaśnione. W toku dochodzenia na jaw wychodzą niepokojące ślady wskazujące na okultystyczne rytuały towarzyszące każdemu z morderstw. Gdy Harker zaczyna dostrzegać osobisty związek z przestępcą, staje się jasne, że musi go powstrzymać za wszelką cenę — zanim po raz kolejny zaatakuje.



„Niewidzialny człowiek”



Cecilia Kass (Elisabeth Moss) decyduje się uciec z wyniszczającego, pełnego przemocy związku z wpływowym i genialnym naukowcem. Pod osłoną nocy szuka schronienia u siostry (Harriet Dyer) i dawnego przyjaciela (Aldis Hodge), próbując zacząć nowe życie. Gdy media obwieszczają samobójczą śmierć jej męża (Oliver Jackson-Cohen), a ona dziedziczy jego majątek, kobieta nabiera podejrzeń, że to jedynie starannie zaplanowana mistyfikacja. Wkrótce jej życie zamienia się w koszmar – niepokojące zdarzenia i coraz większe zagrożenie zaczynają otaczać ją i jej bliskich. Cecilia jest przekonana, że ktoś – lub coś – wciąż ją śledzi. Ale jak przekonać innych, że dręczy ją ktoś, kogo nikt nie widzi?



„To my”



Współczesna południowa Kalifornia. Adelaide Wilson (Lupita Nyong’o) powraca wraz z mężem (Winston Duke) i dziećmi (Shahadi Wright Joseph, Evan Alex) do nadmorskiego domu z dzieciństwa, licząc na spokojne wakacje. Jednak niewyjaśnione wspomnienia z przeszłości i coraz dziwniejsze zbiegi okoliczności zaczynają budzić w niej rosnący niepokój. Przeczucie, że coś złego czai się tuż za rogiem, przybiera na sile. Po dniu spędzonym na plaży z przyjaciółmi (Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon, Noelle Sheldon), rodzina Wilsonów wraca do domku, gdzie nocą ich spokój przerywa przerażająca obecność – na podjeździe pojawiają się tajemnicze postacie. Są to ich sobowtóry – złowrogie i niepokojąco znajome.



„Uciekaj!”



Chris Washington (Daniel Kaluuya), młody czarnoskóry fotograf, udaje się na weekendową wizytę do wiejskiej posiadłości rodziców swojej białej dziewczyny, Rose Armitage (Allison Williams). Początkowo napiętą atmosferę tłumaczy niezręcznymi uprzedzeniami na tle rasowym. Jednak z każdą chwilą pobytu staje się jasne, że coś jest tu głęboko nie tak. Gościnność rodziny Armitage’ów skrywa mroczną tajemnicę, a pozory szybko ustępują miejsca przerażającej rzeczywistości. Chris stanie twarzą w twarz z koszmarem, którego nie sposób przewidzieć – ani przed którym nie da się łatwo uciec.



„Heretic”



Dwie młode kobiety, kierujące się wiarą i misją duchową, trafiają do domu pana Reeda (Hugh Grant), by głosić słowo Boże. Gospodarz, na pierwszy rzut oka uprzejmy i pełen uroku, wkrótce odsłania swoje prawdziwe, mroczne oblicze. Gdy drzwi zostają zamknięte, a ucieczka staje się niemożliwa, zaczyna się przerażająca gra. Reed, z sadystyczną precyzją, poddaje kobiety serii zagadek i prób, które stawiają ich wiarę i siłę ducha na ostatecznym sprawdzianie. Aby przetrwać, będą musiały połączyć odwagę z przebiegłością i znaleźć sposób, by wyrwać się z pułapki tego demonicznego domu.



„Nosferatu”



W XIX-wiecznych Niemczech młoda Ellen (Lily-Rose Depp) wiedzie spokojne życie u boku męża Thomasa (Nicholas Hoult). Gdy ten podejmuje pracę w dalekiej Transylwanii, kobieta zostaje sama, a jej dni zaczynają wypełniać coraz bardziej przerażające wizje. W snach Ellen widzi siebie jako oblubienicę samej Śmierci. Zaniepokojeni bliscy sprowadzają na pomoc profesora Albina Eberharta von Franza (Willem Dafoe) – dziwaka i wyrzutka ze świata nauki. Ekscentryczny badacz podejrzewa, że kobieta padła ofiarą wpływu mrocznej istoty – legendarnego wampira Nosferatu (Bill Skarsgård), który zdaje się czaić tuż poza granicą rzeczywistości.



„Do ostatniej kości”



Historia niezwykłej, burzliwej miłości między Maren (Taylor Russell) – młodą kobietą, zmagającą się z własną tożsamością i odrzuceniem – a Lee (Timothée Chalamet), zbuntowanym samotnikiem bez miejsca na ziemi. Wyruszają razem w podróż przez Amerykę lat 80., przemierzając zapomniane drogi i mroczne zakamarki kraju, gdzie próbują odnaleźć siebie i sens życia na marginesie społeczeństwa. Jednak mroczna przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. W obliczu bolesnych wyborów będą musieli odpowiedzieć na pytanie: czy miłość wystarczy, by przezwyciężyć to, kim są naprawdę?



„Grzesznicy”



Próbując uciec przed cieniem dawnego życia, bracia bliźniacy powracają do rodzinnego miasta z nadzieją na nowy początek. Szybko jednak odkrywają, że to, co zostawili za sobą, było jedynie wstępem do czegoś znacznie mroczniejszego. Na miejscu napotykają zło, które nie tylko ich śledzi, ale zdaje się znać każdy ich krok.



„X”



Grupa młodych filmowców wyrusza na teksańską prowincję, by zrealizować ambitny plan – nakręcić film porno, jakiego jeszcze nie było. Wynajmują gospodarstwo należące do milczącej, starzejącej się pary. To, co z początku wydaje się tylko dziwaczną scenerią, szybko zamienia się w przerażającą pułapkę. Gospodarze skrywają mroczne tajemnice, a szczególnie Pearl – kobieta pełna tłumionych pragnień i brutalnych impulsów. Kiedy noc zapada, zaczyna się krwawe widowisko. X, w reżyserii Ti Westa, to stylowy hołd dla slasherów lat 70., z wyraźnymi odniesieniami do klasyki gatunku, jak „Teksańska masakra piłą mechaniczną”.



„Pearl”



Rok 1918. Pearl mieszka na odizolowanej farmie w Teksasie, gdzie opiekuje się sparaliżowanym ojcem i żyje pod twardą ręką apodyktycznej matki. Marzy o innym życiu – o sławie, blasku sceny i ucieczce od szarej codzienności. Jednak za jej pragnieniami kryje się coś znacznie mroczniejszego. Pearl to niepokojąca opowieść o ambicji, tłumionych emocjach i narodzinach obłędu.Czytaj też:

Na Netflix w tym tygodniu zatrzęsienie nowości! Na czele mocny kryminał z ulubieńcemCzytaj też:

Ten film na Max rozdziera serce. „Gigantyczny ładunek emocjonalny”