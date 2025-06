Nowa czołówka na Max. O tych 3 filmach mówią teraz wszyscy

Platforma Max znowu zaskakuje — na szczytach polskich rankingów znalazły się trzy zupełnie różne, ale równie wciągające produkcje. Od przewrotnej satyry na najbogatszych tego świata, przez nieoczywistą historię miłosną z pogranicza norm społecznych, aż po mafijną opowieść opartą na prawdziwych wydarzeniach. Jeśli lubisz być na bieżąco z trendami – nie przegap tych tytułów.

3 nowe filmowe hity Max. To teraz na potęgę oglądają Polacy

„Mountainhead”

Film został napisany, wyreżyserowany i wyprodukowany przez siedmiokrotnego zdobywcę nagrody Emmy i nominowanego do Oscara, twórcę „Sukcesji” Jesse Armstronga.

Opowiada o grupie zaprzyjaźnionych miliarderów, którzy spotykają się ze sobą w trakcie trwającego międzynarodowego kryzysu. Łącznie ich majątki są warte 371 miliardów dolarów. Ich poczucie winy wynosi zero. W obsadzie pojawili się Steve Carell jako Randall, Jason Schwartzman jako Souper (Hugo Van Yalk), Cory Michael Smith jako Venis oraz Ramy Youssef w roli Jeffa.

„Sekretarka”

Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal) ma kilka obaw składając podanie o posadę sekretarki w biurze adwokackim Edwarda Greya (James Spader). Po pierwsze dopiero co opuściła szpital dla psychicznie chorych. Po drugie, wystarczył jeden dzień z jej dysfunkcyjną rodzinką, by wrócić do starych, autodestrukcyjnych nawyków. Poza tym, Lee jeszcze nigdy nie miała żadnej pracy. Mimo to, dziwaczny prawnik zatrudnia ją.

Na początku praca w biurze pana Greya wydaje się zupełnie normalna, ale wkrótce pomiędzy pisaniem na maszynie i zaparzaniem kawy, Lee i pan Grey pozwalają sobie na bardziej osobiste stosunki, przekraczając granice, które przyprawiłyby o zawrót głowy każdego dyrektora personalnego. Kiedy o biurowej miłości dowiaduje się rodzina Lee i jej „chłopak z doskoku” Peter (Jeremy Davies) wybucha skandal. Rodzinka próbuje przywrócić Lee do”normalnego„ życia, dziewczyna, pewna swych uczuć tym razem buntuje się. Ona odkryła czym dla niej jest miłość.

„The Alto Knights”

Vito Genovese i Frank Costello to wpływowi bossowie włosko-amerykańskiej mafii, uwikłani w brutalną rywalizację o władzę. Gdy Genovese zleca zabójstwo swojego rywala, wszystko wskazuje na nieuchronny koniec Costella. Ten jednak cudem uchodzi z życiem. Ranny i wstrząśnięty, podejmuje decyzję, która zmieni jego los – postanawia odejść z przestępczego świata.

