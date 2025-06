Gwiazdy, eksplozje i cięte riposty. Prime Video wskrzesza klasykę komedii akcji

Premier i prezydent USA zmuszeni do współpracy? Brzmi jak początek politycznego thrillera, ale to zupełnie coś innego. Nowa komedia akcji na Prime Video zapowiada się jak złoty powrót do lat 90. – pełen kaskaderskich scen, ciętych ripost i gwiazdorskiej obsady.

Serwis Prime Video opublikowało nowy zwiastun oraz zdjęcia do filmu „Sojusznicy” – pełnej akcji komedii, zawierającej cięte i zabawne riposty. Film zabiera widzów w widowiskową i pełną zwrotów jazdę bez trzymanki. Prime Video zapowiada, że w produkcji nie zabraknie scen akcji, efektownych numerów kaskaderskich oraz sporej dawki nostalgii przywołującej urok złotej ery kumpelskich komedii akcji z lat 90. Za reżyserię odpowiada Ilya Naishuller, twórca takich filmów jak „Hardcore Henry” (2015) i „Nikt” (2021). Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, w tym Idrisa Elbę, Johna Cenę (którzy pojawią się po raz pierwszy wspólnie na ekranie od czasu „Legionu Samobójców: Suicide Squad”), Priyankę Choprę Jonas („Quantico”, „Cytadela”), Carlę Gugino („Nawiedzony dom na wzgórzu”), Jacka Quaida („Nowokaina”, „Towarzysz'), Stephena Roota, Sarah Niles, Richarda Coyle'a i Paddy'ego Considine'a. Prime Video stworzył komedię akcji z plejadą gwiazd W komedii akcji „Sojusznicy” premier Wielkiej Brytanii Sam Clarke (Idris Elba) i prezydent USA Will Derringer (John Cena) toczą ze sobą publiczną walkę, a wzajemna rywalizacja zagraża „specjalnym relacjom” pomiędzy ich krajami. Jednak gdy stają się celem potężnego i bezwzględnego przeciwnika z zewnątrz, który okazuje się znacznie silniejszy niż ochrona obu przywódców, zmuszeni są polegać na jedynych godnych zaufania osobach, czyli na sobie nawzajem. Ostatecznie sprzymierzeni z genialną agentką MI6 Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas), muszą uciekać i znaleźć sposób na wystarczająco długą współpracę, by udaremnić globalny spisek, który zagraża całemu wolnemu światu. Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu: Film „Sojusznicy” zadebiutuje na platformie Prime Video już 2 lipca 2025 roku. Czytaj też:

