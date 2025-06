Ukryte perełki na Disney+. 11 filmowych sztosów, których jeszcze nie widziałeś

Jeżeli masz subskrypcję Disney+ i myślisz, że obejrzałeś już wszystkie dobre filmy, jakie w swojej bibliotece ma serwis, udowodnimy ci, że masz jeszcze przed sobą kilka świetnych seansów. Oto 11 dobrych produkcji, które są dostępne na platformie i mogłeś jeszcze do nich nie dotrzeć. Sprawdź je i poszukaj wśród tych tytułów czegoś, co cię zainteresuje.

11 dobrych filmów na Disney+, których prawdopodobnie nie oglądałeś

„Sztuka ścigania się w deszczu”

Bohaterem znajdującym się w centrum wydarzeń, a zarazem narratorem opowieści jest Enzo – ruchliwy i głodny wrażeń aporter. Ze swoim właścicielem Dennym podziela pasję do wyścigów i wiernie trwa przy jego boku, kiedy ten próbuje realizować swoje marzenie o uczestnictwie w Formule 1. Życie zgranego duetu się zmienia w chwili, gdy Danny poznaje Eve, poślubia ją, a na świat przychodzi ich pierwsze potomstwo. Wydawałoby się, że sielanka nieprzerwanie będzie trwać, jednak pewnego dnia los przestaje się uśmiechać do bohaterów. Danny przegrywa wyścig odnosząc poważne obrażenia, a przed całą rodziną stoi teraz wiele koniecznych do pokonania wyzwań by móc ponownie odzyskać dawny spokój i szczęście.

„Nienawiść, którą dajesz”

Starr Carter (Amandla Stenberg) żyje z rodziną w niebezpiecznej dzielnicy zamieszkanej niemal wyłącznie przez Afroamerykanów. Jak sama tłumaczy: „Jeśli dziewczyna z okolicy poszła do publicznego ogólniaka, niemal zawsze kończyło się to ciążą”. Dlatego rodzice wysłali Starr i jej brata do prywatnej szkoły w białej dzielnicy. Dzielenie czasu między dwoma światami sprawia, że Starr nigdzie nie czuje się naprawdę sobą. Pewnego wieczoru wybiera się na domówkę u znajomych, gdzie spotyka przyjaciela z dzieciństwa. Splot niefortunnych zdarzeń sprawia, że ta noc nie skończy się dobrze.

„Ukryte życie”

Austriacki rolnik, Franz Jägerstätter (August Diehl) przed wybuchem II wojny światowej wiódł spokojne i pełne miłości życie ze swoją ukochaną żoną (Valerie Pachner) i córkami. Pewnego dnia wraz z innymi mężczyznami z okolicznych wsi zostaje wezwany do walki na froncie. Pierwszym wymogiem dla nowych żołnierzy jest złożenie przysięgi wierności do Adolfa Hitlera i Trzeciej Rzeszy. Pomimo nacisków burmistrza i sąsiadów, Jägerstätter odmawia. Wiedząc, że jego decyzja będzie oznaczać aresztowanie, a nawet może i śmierć, mężczyzna odnajduje siłę do potrzymania swojego oporu w Bogu, modlitwach oraz miłości rodziny.

„Dziewczyna i morze”

Film oparty na niezwykłej, prawdziwej historii Trudy Ederle (Daisy Ridley), pierwszej kobiety, która z powodzeniem przepłynęła wpław kanał La Manche. Urodzona w Nowym Jorku w rodzinie imigrantów Trudy, przezwyciężyła przeciwności losu i niechęć patriarchalnego społeczeństwa, dzięki niezłomnemu wsparciu starszej siostry i oddanych trenerów. Stała się jedną z najlepszych pływaczek w drużynie olimpijskiej i dokonała czegoś niezwykłego – ukończyła 34-kilometrową podróż z Francji do Anglii.

„Dobrzy nieznajomi”

Jedna noc i spotkanie z tajemniczym sąsiadem, Harrym, całkowicie odmienia dotychczasowe życie Adama, mieszkańca opustoszałego londyńskiego bloku. W miarę rozwoju ich relacji Adama coraz bardziej pochłaniają wspomnienia z przeszłości. W pewnym momencie mężczyzna postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Gdy trafia do rodzinnego domu, odnajduje swoich rodziców takimi, jakimi ich zapamiętał z dnia ich śmierci przed trzydziestu laty.

„Ostatni pojedynek”

Oparty na faktach film opowiada o Marguerite de Carrouges (Comer), oskarżającej Jacquesa le Gris (Adam Driver), przyjaciela jej męża Jeana de Carrougesa (Matt Damon), o brutalną napaść. Chcąc obronić swoją dumę i dowieść racji swojej żony, de Carrouges wzywa Le Gris na pojedynek do śmierci. Ważą się losy trójki istnień, gdyż społeczność uważa, że o zwycięstwie w krwawym boju przesądzi Bóg. Ponadto jeśli de Carrouges polegnie w walce, Marguerite zostanie stracona.

„Duchy Inisherin”

powieść o losach dwójki przyjaciół, którzy znają się od kołyski: Pádraica (Colin Farrell) i Colma (Brendan Gleeson). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Zaskoczony Pádraic za wszelką cenę próbuje zrozumieć, co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhán (Kerry Condon) i znajomy młodzieniec o imieniu Dominik (Barry Keoghan). Niestety, wszelkie wysiłki Pádraica spełzają na niczym, a niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację. Po rzuconym w desperacji ultimatum Colma następuje seria szokujących wydarzeń, od których nie będzie już odwrotu.

„Le Mans '66”

W świecie międzynarodowych wyścigów samochodowych nie ma w pierwszej połowie lat 60. firmy, która dorównywałaby ekipie Ferrari. Jest to widoczne zwłaszcza w trakcie legendarnego 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Wyzwanie włoskiej dominacji rzuca Henry Ford II, właściciel giganta branży samochodowej Ford Motor Company. Zatrudniony w tym celu uznany projektant i były kierowca wyścigowy Carroll Shelby, który wygrał Le Mans w 1959 roku, tuż przed nastaniem ery Ferrari, zaprasza do swojej ekipy charakternego i nieobliczalnego, acz szalenie utalentowanego Kena Milesa. Wspólnie rzucają się w wir pracy, by przerwać pasmo irytujących włoskich sukcesów. Znajdując się pod nieustanną presją szefostwa, które żąda wyników i nie wyobraża sobie zasmakować ponownie porażki, Shelby i Miles muszą chodzić na różne osobiste kompromisy, ale nigdy nie sprzeniewierzają się wizji samochodu, który nie przypominałby innych samochodów. Tak powstaje Ford GT40. Pierwszym prawdziwym testem: wyścig Le Mans.

„Czarna jaskółka”

Ekranizacja bestsellerowej książki byłego agenta CIA Jasona Matthewsa. Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) zmuszona zostaje do przyjęcia roli „jaskółki”, specjalnie szkolonej uwodzicielki na usługach rosyjskich służb specjalnych. Uczy się używać swego ciała jako broni i robi wszystko, by nie utracić własnego „ja” w trakcie szkolenia, które zaprzecza godności człowieka. Udaje jej się stawić czoło niesprawiedliwemu systemowi i staje się bezcennym nabytkiem dla swych przełożonych. Jej pierwszym celem okazuje się Nate Nash (Joel Edgerton), agent CIA, który prowadzi ściśle tajną infiltrację rosyjskiego wywiadu. Dwoje młodych agentów wpada w pułapkę namiętności i kłamstw, która zagraża ich przyszłości, międzynarodowym sojuszom i bezpieczeństwu obu mocarstw.

„Nomadland”

Kiedy w prowincjonalnym miasteczku w stanie Nevada zostaje zamknięta kopalnia gipsu, jedna z pracującym tam przez lata kobiet, Fern (Frances McDormand), postanawia spakować cały swój dobytek do vana i wyruszyć w nieznane. Nie wiedząc, dokąd zmierza, nie mając określonego celu, odkrywa w sobie nieznane dotychczas pokłady determinacji, zaradności i nadziei dające jej siłę do zmierzenia się z nowymi doświadczeniami. Podróżując od miejsca do miejsca, Fern każdego dnia poznaje innych koczowników, którzy stają się jej mentorami wśród bezkresnych i zapierających dech w piersiach obrazach amerykańskiego Zachodu. Poznając zasady życia współczesnych nomadów, kobieta poznaje także na nowo siebie.

„Biedne istoty”

opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

