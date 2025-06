Netflix w formie – zatrzęsienie nowości. Ten tydzień należy do miniseriali

W tym tygodniu Netflix ma dla swoich widzów solidną porcję nowych miniseriali. Obejrzycie 6-odcinkowy kryminał prosto z Włoch o agentce służb specjalnych, która poszukuje swojego zaginionego syna. Zadebiutuje także thriller prosto z Korei Południowej o mafijnym egzekutorze, który po 11 latach chce zemścić się na członkach seulskiego półświatka. Pod koniec tygodnia głośno będzie z kolei o miniserialu – thrillerze z Australii o serii tajemniczych morderstw.

Powracają uwielbiane przez widzów serie, jak „Ginny i Georgia” czy wyczekiwane „Królowe Djursholm”. Obejrzycie także polską „Warszawiankę”, która do tej pory dostępna była tylko na SkyShowtime. Zadebiutuje kilka świeżych filmów oryginalnych Netfliksa, ale też klasyki kina, jak choćby „World War Z” z Bradem Pittem, „Barry Seal: Król Przemytu” z Tomem Cruisem czy „Skazani na Shawshank” z jednym z najsłynniejszych ekranowych duetów w historii kina.

Sprawdźcie wszystkie premiery w tym tygodniu na Netflix, poszukajcie czegoś dla siebie i nie przegapcie nowości.

Co nowego na Netflix w tym tygodniu? Kryminalne miniseriale z Włoch, Korei i Australii na start!

„Sara. Kobieta cienia” – 6-odcinkowy serial



Próbując odkryć, co spowodowało przedwczesną śmierć jej syna, Sara — zmęczona i wycofana była agentka wewnętrznych służb specjalnych — powraca, aby poprosić swoją przyjaciółkę i byłą współpracowniczkę Teresę o przysługę. Ale wszystko ma swoją cenę. Nagle Sara zostaje uwikłana w swoje dawne życie. Czy jej się to podoba, czy nie, wciąż jest najlepsza. Kiedyś nazywano ją „niewidzialną kobietą”, a jej daru nikt nigdy nie zakwestionował.

Premiera: Wtorek 3 czerwca



„Shaquille O’Neal: Nowa misja” – dokument



W tym szczerym serialu dokumentalnym legendy NBA Shaquille O'Neal i Allen Iverson chcą tchnąć życie w dziedzictwo firmy Reebok i znaleźć nowego ambasadora tej marki.

Premiera: Środa 4 czerwca





„DNA zbrodni”, sezon 2. – serial, 8 odcinków



Elitarna jednostka brazylijskiej policji federalnej próbuje rozbić groźny gang, który jest równie przebiegły, co bezwzględny.

Premiera: Środa 4 czerwca



„Warszawianka” – serial



Tragikomiczne przygody czterdziestoletniego playboya, ulubieńca wszystkich i miejskiej legendy, który walczy nieustająco z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie.

Premiera: Czwartek 4 czerwca



„Królowe Djursholm”, sezon 2. – serial



Jest rok 2000. Po studiach w Paryżu Lollo wraca do Sztokholmu. Pozostałe dziewczyny są znudzone zwykłym życiem. Wszystkie nadal mieszkają w domach rodziców, ale powrót Lollo sprawia, że zaczynają rozważać wyprowadzkę. Tylko jak znajdą na to pieniądze? Obiecały przecież matce Lollo, Margarecie, że nie będą już nigdzie się włamywać. Może jest inny sposób? W końcu dziewczyny są profesjonalistkami i naprawdę brakuje im dreszczyku emocji. Wiedzą, że dużo pieniędzy jest w świecie sztuki, a dla Królowych nic nie wydaje się niemożliwe.

Premiera: Czwartek 5 czerwca



„Ginny i Georgia”, sezon 3. – serial



Podczas własnego wesela Georgia została aresztowana za morderstwo, czym przekreśliła swoje szanse na happy end i postawiła Millerów w wyjątkowo niekorzystnym położeniu. Ginny i Georgia zawsze razem stawały naprzeciw całemu światu, ale nigdy nie przyszło im się zmierzyć z tak trudną sytuacją. Gdy przyjdzie co do czego, Ginny będzie musiała zastanowić się, gdzie jest jej miejsce, i zdecydować, czy naprawdę pisze się na krucjatę przeciwko wszystkim.

Premiera: Czwartek 5 czerwca



„Oponiarze”, sezon 2. – serial



Will (Steven Gerben), nerwowy i niewykwalifikowany spadkobierca sieci warsztatów samochodowych, próbuje uratować firmę ojca pośród chaosu, którego sprawcą jest pracujący dla niego kuzyn Shane (Shane Gillis).

Premiera: Czwartek 5 czerwca



„Ruiny” – film



Idylliczne wakacje w Cancun przybierają niebezpieczny obrót, gdy tajemniczy turysta przekonuje czworo młodych Amerykanów, by dołączyli do wykopalisk.

Premiera: Czwartek 5 czerwca



„Lego Dreamzzz”, sezon 3. – serial



Mateo, Izzie i ich przyjaciele trafiają do świata magii i fantazji, gdzie muszą wykazać się kreatywnością w walce z siłami mroku.

Premiera: Czwartek 5 czerwca



„Skazani na Shawshank” – film



Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.

Premiera: Czwartek 5 czerwca



„Zero litości” – miniserial



Po 11 latach spędzonych na wygnaniu dawny mafijny egzekutor, Gi-jun, powraca do kraju, aby wytropić zabójców brata i zemścić się na członkach seulskiego półświatka.

Premiera: Piątek 6 czerwca



„Ocaleni” – nowy serial



Życie Kierana Elliotta zmieniło się na zawsze, gdy w jego rodzinnym miasteczku Evelyn Bay utonęły dwie osoby, a młoda dziewczyna zaginęła bez śladu. Piętnaście lat później Kieran wraca w rodzinne strony, tym razem już z rodziną — a razem z nim wracają wyrzuty sumienia, które nigdy go nie opuściły. Wkrótce miasteczkiem znów wstrząsa tragedia, bo na plaży zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Śledztwo w sprawie jej śmierci zaczyna odsłaniać skrywane od lat tajemnice, prawdę o zaginionej dziewczynie… oraz mordercy, który wciąż jest na wolności.

Premiera: Piątek 6 czerwca



„Nokaut” – film



Bastien (Ciryl Gane) prowadzi życie odludka odkąd trzy lata temu przypadkowo zabił swojego rywala, Enza, w walce MMA. Wdowa po Enzie odszukuje mężczyznę i prosi go o pomoc — tylko Bastien może uratować Léo (Maleaume Paquin), jej nastoletniego syna, który zaginął w północnej części Marsylii. Bastien wyrusza więc na jego poszukiwania. Podczas swojej misji poznaje Kenzę (Alice Belaïdi) — młodą policjantkę, która jest gotowa na wszystko, aby dorwać nowe szychy marsylskiego półświatka. Léo jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a jej zostało niewiele czasu.Premiera: Piątek 6 czerwca



„Ostatnia kropla” – film



Życie samotnej matki, która z trudem troszczy się o chorą córkę, pewnego dnia zmienia się ze złego w koszmarne. Świat mający w głębokim poważaniu jej istnienie doprowadza ją na skraj desperacji i zmusza do podjęcia niemożliwych decyzji, nie oferując żadnych nadziei na drugą szansę.

Premiera: Piątek 6 czerwca



„World War Z” – film



Tajemnicza choroba zmienia ludzi w żądne krwi zombie. Chcący zapewnić swojej rodzinie bezpieczeństwo były pracownik ONZ, Gerry Lane, dołącza do zespołu mającego znaleźć przyczynę dziesiątkującej świat zarazy.

Premiera: Piątek 6 czerwca



„Chłopaki na bok” – film



Trzy kobiety udają się na Zachodnie Wybrzeże, aby odmienić swoje życie.

Premiera: Sobota 7 czerwca



„Barry Seal: Król Przemytu” – film



Historia Barry'ego Seala, człowieka, który jednocześnie pracował dla CIA oraz kartelu.

