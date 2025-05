Polacy zrobili z nich hity! 5 filmów, które niespodziewanie rządzą na Max

Platforma Max (która już niebawem znów będzie funkcjonować ponownie jako HBO Max) zaskakuje – i to nie tylko premierami wielkich blockbusterów czy serialowych nowości. W ostatnich dniach na liście TOP 10 pojawiły się tytuły, których mało kto by się tam spodziewał. Bez wielkiej promocji, bez kampanii reklamowych – a jednak podbiły serca polskich widzów. Jeden z nich bije obecnie rekordy popularności, przeskakując nawet głośniejsze produkcje. Oto 5 filmów, które teraz są największymi hitami na Max w Polsce.

Nieoczywiste filmy, które są teraz hitami Max

5. „Armand”

W ostatnich dniach roku szkolnego Elisabeth zmierza na zaimprowizowane spotkanie rodziców z nauczycielami. Doszło do bójki pomiędzy jej synem, sześcioletnim Armandem, a jego kolegą Jonem. Sytuacja jest krępująca, wszyscy obecni czują się bardzo niekomfortowo. Incydent między dwoma chłopcami wywołuje serię wydarzeń, starcie rodziców i pracowników szkoły – potyczkę o odkupienie, w której pojawiają się szaleństwo, pożądanie i obsesja.

4. „Pocałunek”

Romantyczny dramat, którego akcja rozgrywa się w Danii w 1913 roku i opowiada o Antonie, szlachetnym i sumiennym młodym człowieku, dla którego najwyższym priorytetem jest ukończenie szkolenia na oficera kawalerii. Podczas treningu rozkazuje swojemu plutonowi pomóc baronowi von Løvenskjold i zostaje zaproszony na bal do zamku, gdzie spotyka piękną córkę barona Edith, która uległa wypadkowi i trafiła na wózek inwalidzki. Anton czuje rosnące współczucie dla Edith, ale nie ma pewności, czy jego uczucia są współczuciem, czy prawdziwą miłością. Próbując postępować właściwie, coraz bardziej wikła się w obietnice, kłamstwa i odpowiedzialność wobec rodziny Løvenskjold i Edith.

3. „Przebaczony”

David i Jo, para bogatych Londyńczyków, wybierają się do Maroka na przyjęcie swojego przyjaciela. Jadąc przez pustynię, David potrąca i zabija lokalnego chłopca. Bohaterowie będą starali się zatuszować sprawę i uniknąć odpowiedzialności – ale nie będzie to takie łatwe. Dramat w reżyserii Johna Michaela McDonagha, twórcy świetnie przyjętej „Pamiątka z Kalwarii (1958)Kalwarii”, brata Martina McDonagha. W głównych rolach – Ralph Fiennes i Jessica Chastain.

2. „Unit 234”

Gdy grupa przestępców przychodzi odebrać zawartość magazynu, kobieta prowadząca obiekt musi zagrać w kotka i myszkę, aby uciec z życiem.

1. „Kraven. Łowca”

Pełna akcji historia o tym, jak i dlaczego powstał jeden z najbardziej kultowych złoczyńców Marvela. Aaron Taylor-Johnson („Avengers: Czas Ultrona”; „Zwierzęta nocy”) wciela się w Kravena, mężczyznę, którego skomplikowana relacja z bezwzględnym ojcem, Nikolaiem Kravinoffem (Russell Crowe), kieruje go na ścieżkę zemsty z brutalnymi konsekwencjami, motywując go do zostania nie tylko największym łowcą na świecie, ale także jednym z najbardziej przerażających.

