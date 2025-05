Netflix kończy tydzień z przytupem! Debiutuje serial w klimacie „Sukcesji”

Kończymy tydzień pełen atrakcji na Netflixie — platforma w ciągu ostatnich dni zaserwowała swoim widzom kilkadziesiąt nowości, a dziś, w piątek, dorzuca do tej listy kolejne sześć tytułów. Wśród premier znajdziemy aż trzy zupełnie nowe seriale, reprezentujące różne gatunki i style. Pierwszy z nich to holenderska komedia, która łączy lekkość humoru z nietypowymi sytuacjami dnia codziennego. Drugi to hiszpański dramat rodzinny, mocno inspirowany klimatem „Sukcesji” – pełen intryg, napięcia i walki o władzę w świecie wielkich pieniędzy. Trzeci tytuł to koreański melodramat, który przypadnie do gustu fanom emocjonalnych historii, skomplikowanych relacji i pięknie zrealizowanych scen.

Poza serialowymi nowościami na platformie debiutuje również nowy film dokumentalny – świeży, aktualny i pełen interesujących faktów, idealny dla miłośników kina opartego na prawdziwych wydarzeniach. Do biblioteki Netflixa dołączają także dwa popularne filmy fabularne, które wcześniej mogły wam umknąć — to doskonała okazja, żeby nadrobić zaległości lub obejrzeć je ponownie z nowej perspektywy.

Jeśli szukacie czegoś nowego na wieczór — warto zajrzeć i dać szansę jednemu z tych tytułów.

Weekend przed ekranem? Oto świeżutkie nowości z Netfliksa

„Rodzice-kibice” (serial)



Serial komediowy o grupie grupy nieznoszących sprzeciwu rodziców, którzy bez żenady wtrącają się w amatorskie kariery piłkarskie swoich dzieci. Ten świat poznajemy z perspektywy Lillian i jej syna Leviego, który jest nowy w drużynie. Lillian szybko zdaje sobie sprawę, że chce uciec od dziwacznej grupy rodziców, zwłaszcza od Marenki, która jest ostatnią osobą, z którą chciałoby się spotykać w sobotnie poranki. Jednak Levi pragnie zostać i nawet zaprzyjaźnia się z chłopcem o imieniu Vito, najbardziej ekscentrycznym dzieckiem z tego towarzystwa, który, tak się składa, jest synem Marenki.



„Zgniłe dziedzictwo” (serial)



Federico Seligman (Jose Coronado) postanawia usunąć się z biznesu medialnego, aby dojść do siebie po dwóch latach choroby. Po powrocie odkrywa, że jego synowie zmienili się nie do poznania i prowadzą firmę w kierunku, z którym ojciec nie potrafi się pogodzić. Federico nie cofnie się przed niczym, aby nie dopuścić do zniweczenia jego dziedzictwa.



„Łykając złoto” (serial)



Hongrang — syn potężnego kupca z Joseonu — zaginął. Desperacko szuka go jego przyrodnia siostra Jae-yi (Cho Bo-ah). Kiedy po latach Hongrang (Lee Jae-wook) wraca, przynosząc ze sobą tajemnicę, więź między nim a Jae-yi mocno się zacieśnia. Ten pełen zagadek dramat romantyczny rozpoczyna się od momentu powrotu dorosłego Hongranga, który w dzieciństwie zaginął. Pokazuje, jak silne mogą być relacje łączące ludzi, pomimo tego, że każdy skrywa wiele różnych pragnień i sekretów.



„Szwacze” (film)



Nagradzany dokument o osadzonych w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Missouri, którzy projektują i szyją piękne spersonalizowane kołdry dla dzieci w pieczy zastępczej.



„Dziewczyna z Jersey” (film)



Po śmierci ukochanej Ollie samotnie wychowuje córkę. Wkrótce mężczyzna poznaje szaloną Mayę.



„Lucy” (film)



Podczas przemytu narkotyków w swoim organizmie Lucy przypadkowo zyskuje nadprzyrodzone zdolności.Czytaj też:

