Miss Polski 2025 wybrana! Kim jest, jak wygląda na co dzień?

W niedzielę Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu odbyła się gala finałowa Miss Polski 2025. Koronę i tytuł zdobyła Oliwia Mikulska, 20-latka z Żar (woj. lubuskie).

Miss Polski 2025 Oliwia Mikulska

W konkursie udział wzięły 24 finalistki z całego kraju, które prezentowały się w kilku odsłonach: w strojach kąpielowych marki Relleciga, sukniach wieczorowych od Kovalowe oraz ślubnych kreacjach Rogowskie Bridal. Zanim poznaliśmy werdykt, emocje podsycały występy muzyczne Roksany Węgiel, Kuby Szmajkowskiego, Staszka Karpiela-Bułecki, Magdaleny Paradziej oraz Agaty Buczkowskiej.

Finał poprowadzili Agnieszka Hyży, Ilona Krawczyńska, Krzysztof Ibisz i Aleksander Sikora. Ostatecznie w ścisłej czołówce znalazły się: IV Wicemiss – Julia Antoszkiewicz (woj. warmińsko-mazurskie), III Wicemiss – Ewa Bochenko (woj. mazowieckie), II Wicemiss – Julia Uchrońska (woj. mazowieckie), I Wicemiss – Julia Czesak (woj. małopolskie). Miss Polski 2025 została Oliwia Mikulska (woj. lubuskie). Koronę odebrała z rąk ubiegłorocznej laureatki, Kasandry Zawal. Oliwia, która oczarowała jury, otrzymała nagrodę główną w wysokości 100 tys. zł oraz szansę reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej.

„Wierzę, że siła kobiety tkwi w jej autentyczności i odwadze, by pozostać sobą. Chcę pokazywać, że można iść przez życie z podniesioną głową, być ambitną i jednocześnie dobrą dla innych” – mówiła Mikulska przed wielkim finałem.

Kim jest Oliwia Mikulska?

Kim jest najpiękniejsza Polka roku? Choć na scenie błyszczy jak zawodowa modelka, na co dzień Oliwia Mikulska to skromna i ambitna 20-latka, która studiuje finanse i rachunkowość. Nowa Miss Polski 2025 chciałaby łączyć pracę z ludźmi z działalnością społeczną. Jej zaangażowanie już zostało dostrzeżone: w 2023 roku zdobyła tytuł Osobowości Roku w swoim powiecie za pracę charytatywną i społeczną, a rok wcześniej zwyciężyła w konkursie inaugurującym pierwszą w Polsce platformę do dzielenia się materiałami edukacyjnymi.

Od najmłodszych lat Oliwia wykazywała się ponadprzeciętną aktywnością. W podstawówce brała udział w niemal wszystkich konkursach – od recytatorskich i plastycznych po zawody sportowe. Zdobywała dyplomy i medale w biegach, tańcu towarzyskim, siatkówce i piłce ręcznej. Nowa Miss nie ukrywa też, że jej największym pozazawodowym marzeniem jest wylot na wolontariat do Afryki. Pragnie zobaczyć świat z innej perspektywy, poznać odmienne kultury i – co najważniejsze – nieść pomoc tam, gdzie jest naprawdę potrzebna.

„Od maja zeszłego roku jestem »wirtualnym« rodzicem adopcyjnym 13-letniej Joyce. To doświadczenie nauczyło mnie, jak wiele można zmienić nawet z daleka” – zdradza Oliwia Mikulska. Miss dodaje, że to dopiero początek jej aktywności, kwestia pomocy dzieciom i edukacji jest jej bowiem szczególnie bliska.

