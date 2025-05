Co ma dla nas Max? W tym tygodniu szaleństwo premier

Będzie co oglądać! Od mocnych produkcji typu true crime po filmy akcji, które trzymają w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. To przygotowała na ten tydzień platforma Max.

W tym tygodniu Max ma dla swoich widzów ponad 20 premier. Będziemy mogli obejrzeć sporo świetnych, kultowych już filmów z największymi gwiazdami kina. Znajdzie się też coś dla miłośników mocnych seriali, historii opartych na faktach czy programów, także tych rozrywkowych. Nowości na Max. Zatrzęsienie dobrych premier! „Blizny piękna” – od 5 maja Po stracie matki młoda kobieta o imieniu Sofia infiltruje potężną rodzinę, aby zemścić się za krzywdy, które wyrządzili jej członkowie. „Jaś Fasola: Serial animowany”, 4. sezon – od 5 maja Kreskówka bazująca na popularnym brytyjskim serialu komediowym „Jaś Fasola”. „Młodzi Tytani: Akcja!”, sezon 9. – od 5 maja Kiedy Młodzi Tytani przestają walczyć ze złem, żyją jak normalni nastolatkowie. „Żyjąc z potworem”, sezon 17. – od 6 maja Szereg osób wspomina ukochanych, którzy dopuścili się paskudnych przestępstw. „Psychopata – znaki szczególne”, sezon 9. – od 6 maja W programie zaprezentowane zostaną sylwetki najbrutalniejszych morderców współczesnych czasów. Zobaczymy materiały filmowe i wywiady z samymi mordercami, którzy odsłonią swoje przerażające cechy osobowości. „Conan O'Brien wylatuje”, 2. sezon – od 8 maja Conan O’Brien poznaje lokalne kultury i nawiązuje kontakt z fanami, których wcześniej spotkał w swoim podcaście. „Książę” – od 9 maja Po podejrzanej śmierci króla Thuna, jego syn obejmuje tron. Historia rozwija się, gdy nowy książę przypadkowo rozpoczyna wojnę z Węgrami. „Amerykański gangster” – od 9 maja Denzel Washington jako gangster, który buduje w Nowym Jorku narkotykowe imperium oraz Russell Crowe jako detektyw, który próbuje go wytropić. „Armand” – od 9 maja Drobny szkolny incydent między dwoma chłopcami rozpala wielki konflikt między rodzicami i nauczycielami. „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” – od 9 maja W obliczu wielkiego zagrożenia Batman niechętnie łączy siły z Supermanem. Poza herosami do walki staje także wojownicza Wonder Woman. „Diagnoza: Dysydent” – od 9 maja Andriy Dovzhenko okazuje nieposłuszeństwo wobec systemu sowieckiego, ale system próbuje go złamać za pomocą zakazanej praktyki psychiatrii. „Na zawsze, na zawsze” – od 9 maja Portret ukraińskich nastolatków, którzy odkrywają miłość, eksplorują seks i grają ze sobą okrutne gry pod koniec lat 90. „Człowiek ze stali” – od 9 maja Widowiskowa opowieść o początkach najsłynniejszego komiksowego bohatera – jego dzieciństwie, młodych latach i przemianie w walczącego ze złem Superman. „Przebaczony” – od 9 maja Ralph Fiennes i Jessica Chastain grają zamożne małżeństwo z Londynu, które pędzi przez marokańską pustynię, aby wziąć udział w wystawnym przyjęciu. „Droga Mleczna” – od 9 maja Tala, zdesperowana samotna matka dziecka, zaczyna pracę w ludzkiej mleczarni, gdzie młode matki odciągają mleko dla bogatych kobiet. „Chrzest ogniem” – od 9 maja Laura Dern gra kobietę walczącą o udowodnienie niewinności skazańca, oskarżonego o zamordowanie swoich trzech dzieci w pożarze. „Historia Deweya Coxa” – od 9 maja Dwukrotnie nominowana do Złotego Globu, zwariowana parodia filmów o znanych muzykach. Bohaterem obrazu jest fikcyjny gwiazdor rocka, Dewey Cox. „Wonder Woman 1984” – od 9 maja Losy świata ponownie wiszą na włosku i tylko Wonder Woman może go uratować. Ten nowy rozdział w jej historii rozpoczyna się, gdy Diana Prince wiedzie spokojne życie wśród śmiertelników w latach osiemdziesiątych XX wieku. „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera” – od 9 maja Bruce Wayne, chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince, by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. „Krwawe trofeum” – od 9 maja Dziennikarskie śledztwo w sprawie nielegalnego handlu rogami nosorożców prowadzi do Polski. Wietnamska mafia i walka o przetrwanie zagrożonego gatunku. Czytaj też:

