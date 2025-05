50+ filmowych skarbów na Max. Ukryte perełki, które warto nadrobić

Długi weekend majowy to idealny moment, by na chwilę zwolnić, odetchnąć od codziennych obowiązków i zanurzyć się w świat dobrego kina. Jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko najgłośniejszych premier i blockbusterów, dobrze trafiłeś.

Wśród bogatej oferty platformy Max kryje się mnóstwo filmowych perełek, które mogły umknąć twojej uwadze, a zdecydowanie na nią zasługują. Od nieoczywistych dramatów, przez świetnie zrealizowane thrillery, po nietuzinkowe komedie – to idealna okazja, by odkryć filmy, które mogliście przegapić.

Ale nie martwcie się – nie musicie teraz godzinami scrollować. Przygotowaliśmy dla was listę ponad 50 filmów dostępnych na Max, które można śmiało nazwać ukrytymi skarbami. To tytuły, które zachwycają klimatem, grą aktorską, pomysłowością scenariusza lub po prostu zostają z widzem na dłużej. Teraz, gdy macie trochę więcej czasu i sprzyjające okoliczności, możecie nadrobić zaległości filmowe. To tytuły, które z pewnością was nie zawiodą.

50+ ukrytych perełek na Max – filmy, które mogłeś przegapić

„1992”



Sklepikarz musi ratować syna przed wściekłym tłumem podczas zamieszek w Los Angeles w 1992 roku po werdykcie ws. Rodneya Kinga.



„Towarzysz”



Śmierć miliardera uruchamia łańcuch wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do jego posiadłości nad jeziorem.



„Pierwsza klasa”



Stażystka Ana zostaje zaproszona przez swoją szefową na wyjazd służbowy do Londynu. Na pokładzie samolotu poznaje przystojnego i bogatego Williama.



„Dobrzy nieznajomi”



Po spotkaniu z tajemniczym sąsiadem scenarzysta Adam niespodziewanie trafia do rodzinnego domu, w którym odkrywa, że zmarli rodzice nadal żyją.



„Porzucić noc”



Anna odbiera telefon alarmowy pewnej nocy. Kilka tygodni później zostaje aresztowany mężczyzna, ale ona, Aly i Dary zmagają się z echem tamtej nocy.



„Saltburn”



Student Uniwersytetu Oksfordzkiego zostaje wciągnięty w arystokratyczny świat czarującego kolegi, który zaprasza go do rozległej posiadłości swojej ekscentrycznej rodziny na niezapomniane wakacje.



„Emma”



Emma większość czasu spędza na swataniu ludzi, których spotyka na swojej drodze, ale sama nie chce wychodzić za mąż. A przynajmniej nie prędko.



„Biedne istoty”



Młoda kobieta zostaje przywrócona do życia przez ekscentrycznego naukowca.



„Przysięgły nr 2”



Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.



„Następstwa”



Vada jest licealistką, która po traumatycznych wydarzeniach w jej szkole przeżywa emocjonalne załamanie, co kładzie się cieniem na jej relacjach.



„Wszystko ze mną OK?”



Lucy i Jane przez całe życie były najlepszymi przyjaciółkami. Gdy Lucy wyrusza w osobistą podróż, ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.



„Caddo Lake”



Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.



„Żółwie aż do końca”



Historia 16-letniej Azy Holmes, która cierpi na stany lękowe i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.



„Do końca”



Historia pierwszego roku prezydentury Lyndona B. Johnsona, który objął swoje stanowisko po zamordowanym w 1963 roku, charyzmatycznym Johnie F. Kennedym.



„Bestie”



Małżeństwo francuskich emigrantów prowadzi ekologiczne gospodarstwo, ale ścierają się z mieszkańcami wioski.



„My Policeman”



Przerwany na cztery dekady miłosny trójkąt między policjantem, nauczycielką i kuratorem muzealnym.



„Czasem w kwietniu”



Ruanda, 1994 rok, ekstremiści plemienia Hutu mordują ludność Tutsi. Dwóch braci staje po przeciwnych stronach konfliktu.



„Opowieść”



Jennifer jako profesor literacki i dokumentalistka pracuje nad projektem dot. wykorzystywania kobiet. Gdy odwiedza matkę, zrozpaczoną po przeczytaniu jej eseju z dzieciństwa, zaczyna doświadczać retrospekcji.



„Chora na siebie”



Signe i Thomas tworzą niezdrowy związek. Sytuacja pogarsza się, gdy jedno z nich osiąga artystyczny sukces.



„Zakładnik z Wall Street”



Gospodarz programu telewizyjnego zostaje wzięty jako zakładnik przez mężczyznę, który słuchając jego rad dotyczących inwestycji, stracił oszczędności swojego życia.



„Sieranevada”



Bukareszt, wielkomiejska klasa średnia, ludzie, którzy zyskali na ustrojowej transformacji. Małżeństwo jedzie na stypę po śmierci ojca mężczyzny. Ale ceremonia od początku nie przebiega zgodnie z planem. Gdy bliscy czekają na księdza, na światło dzienne wychodzą dawne sekrety i różnice w spojrzeniu na świat.



„Wonka”



Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj.



„Lady Bird”



Christine „Lady Bird” McPherson nieustannie kłóci się z mamą, ale w rzeczywistości bardzo ją przypomina – obie są bardzo troskliwe, a do tego mają silną wolę i wyrobione poglądy. Matka Christine jest pielęgniarką i niestrudzenie stara się zapewnić rodzinie byt po tym, jak jej mąż traci pracę.



„Aż poleje się krew”



Podczas odwiertów prowadzonych nieopodal małego kalifornijskiego miasteczka cyniczny nafciarz, Daniel Plainview, natrafia na ogromne źródło ropy. Wkrótce wchodzi w konflikt z kaznodzieją rządzącym lokalną społecznością.



„Na rauszu”



Czworo przyjaciół jest nauczycielami w małomiasteczkowym liceum. Pewnego dnia spotykają się, aby świętować urodziny jednego z nich. Po wypiciu paru kieliszków szampana wdają się w dyskusję, w wyniku której wysnuwają ciekawą teorię. Zgodnie z nią utrzymywanie przez człowieka poziomu 0,5 promilu alkoholu we krwi skutkuje produkcją hormonów szczęścia w organizmie. Wzrasta również wydajność danej osoby i pobudzona zostaje jej zdolność do kreatywnego myślenia. Bohaterowie postanawiają na własnej skórze sprawdzić słuszność owej teorii. Będą zażywać odpowiednią dawkę alkoholu przez cały dzień, również w pracy.



„Wszystko wszędzie naraz”



Evelyn Wang dźwiga na swoich barkach cały mikroświat - prowadzi własny skromny biznes, opiekuje się starym ojcem, wychowuje córkę, ma problemy w małżeństwie. Kiedy do tego wszystkiego dochodzą kłopoty z urzędem skarbowym, wszechświat Evelyn rozpada się na wiele innych wymiarów, w których jej życie potoczyło się inaczej. Musi zaczerpnąć to, co najlepsze, od innych wersji siebie, żeby powstrzymać zło i uratować wszystkie wszechświaty. Co może okazać się łatwiejsze niż złożenie prawidłowego zeznania podatkowego.



„Pierwszy Człowiek”



Damien Chazelle i Ryan Gosling łączą siły w historycznej opowieści o misji NASA, dzięki której na Księżycu wylądował człowiek. Film skupia się na życiu Neila Armstronga w latach 1961-1969. To wstrząsająca, opowiedziana w pierwszej osobie historia na podstawie książki Jamesa R. Hansena. Zapis trudu, wyrzeczeń i poświęcenia, które wiązały się z jedną z najbardziej niebezpiecznych misji w historii ludzkości.



„To my”



Akcja dzieje się we współczesnych czasach w południowej Kalifornii. Adelaide Wilson, kobiety, która wraca w swe rodzinne strony do domku na plaży, w którym spędziła dzieciństwo. Przyjeżdża tu z mężem oraz dziećmi, aby odnaleźć letnie wytchnienie. Ścigana przez niewyjaśnione i nierozwiązane traumy z przeszłości oraz dziwaczne zbiegi okoliczności, Adelaide czuje, że paranoja, w której się znalazła, narasta z niepohamowaną siłą. Kobieta czuje, że coś złego spotka jej rodzinę. Po relaksującym dniu na plaży, który spędza z rodziną i przyjaciółmi, Adelaide wraca do letniego domu. Kiedy nastaje zmrok, Wilsonowie odkrywają cztery sylwetki stojące na podjeździe: sobowtóry ich rodziny.



„Niewidzialny człowiek”



Uwikłana w toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym i znakomitym naukowcem, Cecilia Kass ucieka od swego męża nocą, by ukryć się w domu siostry oraz ich wspólnego przyjaciela z młodości. Kiedy jej mąż (Oliver Jackson-Cohen) popełnia samobójstwo, zostawiając jej fortunę, Cecilia zaczyna się obawiać, że jego śmierć jest oszustwem. Tymczasem seria niewytłumaczalnych przypadków, które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu tych, których kocha. Ale jak udowodnić coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją niewidzialny człowiek.



„Miłość”



Głównymi bohaterami są Georges i Anne, małżeństwo muzyków w podeszłym wieku. Ich córka (Isabelle Huppert) mieszka z rodziną za granicą. Pewnego dnia Anne przechodzi silny atak, w wyniku którego jej stan zdrowia dramatycznie się pogarsza. Więzy uczuciowe od tylu lat łączące parę zostają wystawione na ciężką próbę.



„Sound of Metal”



Mają tylko siebie i muzykę. Ruben jest pełnym pasji perkusistą, a Lu przebojową wokalistką. Gdy ruszają w trasę koncertową, a marzenie o wydaniu debiutanckiej płyty jest na wyciągnięcie ręki, Ruben z dnia na dzień zaczyna tracić słuch. W jednej chwili życie, które dotąd znał i kochał, lega w gruzach, a przyszłość staje się wielką niewiadomą. Jego dziewczyna Lu nie daje jednak za wygraną i postanawia zrobić wszystko, by uratować Rubena i to, co ich dotąd łączyło.



„Nić widmo”



Londyn, lata pięćdziesiąte. Słynny krawiec Reynolds Woodcock wraz z siostrą Cyril stanowią centrum brytyjskiej mody, ubierając gwiazdy filmowe, rodzinę królewską, socjetę, damy i debiutantki. Wszystko to w wytwornym stylu The House of Woodcock. Przez życie Woodcocka przewija się mnóstwo kobiet, inspirują go, towarzyszą, on wciąż pozostaje kawalerem. Aż do momentu, w którym w jego życiu pojawia się Alma, która wkrótce staje się jego muzą i kochanką. Jego uporządkowane życie burzy miłość.



„The Square”



Christian ma wszystko pod kontrolą. Jest atrakcyjnym mężczyzną o wielkim uroku osobistym. Niedawno się rozwiódł i lubi wdawać się w niezobowiązujące romanse, a młoda amerykańska dziennikarka może okazać się jego nowym trofeum. Na co dzień Christian jest dyrektorem prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej, co daje mu władzę i idealną pozycję społeczną. Do tego przykładnie opiekuje się córkami, jeździ kosztującą fortunę Teslą i wspomaga potrzebujących – zwłaszcza, jeśli nie wymaga to od niego zbyt dużego wysiłku. Jednak podczas przygotowań do premiery instalacji „The Square”, z którą wiąże ogromne nadzieje, utrzymanie starannie pielęgnowanego wizerunku okaże się być dla niego nie lada wyzwaniem.



„Climax”



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o grupie tancerzy, którzy w pewną zimową noc spotykają się w opuszczonej szkole na odludziu. Taneczna próba w rytm przebojów takich grup jak Daft Punk, Apex Twin i Soft Cell szybko zamienia się w pełną seksualnego napięcia imprezę. Gdy wychodzi na jaw, że domowej roboty sangrię ktoś "doprawił" narkotykami, dzika zabawa w zamkniętym budynku przeradza się w ekstremalną, psychodeliczną podróż.



„Ból i blask”



Salvador Mallo, kultowy hiszpański reżyser filmowy, który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej prywatności, przeżywa na nowo najważniejsze momenty swojego życia. Wraca myślami do dzieciństwa, przywołuje obrazy pierwszej wielkiej miłości i bólu rozstania. Wspomina pierwsze spotkanie z kinem, które stało się sensem jego życia.



„Anonimus”



Akcja rozgrywa się w politycznym kłębowisku węży, jakim była elżbietańska Anglia i spekuluje na temat, który od wieków ciekawi akademików i najbardziej błyskotliwe umysły... kim był autor sztuk, podpisujący się jako William Shakespeare. "Anonimus" przedstawia jedyną możliwą odpowiedź, skupiając się na okresie, kiedy tajemnicze polityczne intrygi, zakazane romanse na królewskim dworze i knowania chciwych i rządnych władzy arystokratów wychodzą na jaw w najbardziej niezwykłym miejscu: na londyńskiej scenie.



„Dom, który zbudował Jack”



Kilkanaście lat z życia seryjnego mordercy, który w swoich zbrodniach upatruje mrocznych dzieł sztuki.



„Babilon”



Opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood.



„Portret kobiety w ogniu”



Francja, 1760. Marianne, malująca na zlecenie, musi wykonać portret młodej damy bez jej wiedzy.



„Air”



Film nagradzanego reżysera Bena Afflecka z Mattem Damonem w roli głównej. Ukazuje niewiarygodne okoliczności, prowadzące do zawiązania przełomowej współpracy między wówczas początkującym Michaelem Jordanem a nowo powstającym działem koszykarskim koncernu Nike. To partnerstwo, dzięki marce Air Jordan, zrewolucjonizowało świat sportu i współczesną kulturę.



„Temple Grandin”



Temple Grandin urodziła się z autyzmem i zaczęła mówić dopiero w wieku czterech lat. Dziewczynka miała trudności w szkole i nie radziła sobie w kontaktach z innymi ludźmi. Zawsze jednak mogła liczyć na wsparcie ze strony matki, która robiła wszystko, by córka prowadziła normalne życie. Temple dużo czasu spędzała na farmie wujostwa, gdzie nauczyła się miłości i współczucia dla zwierząt. Jako dorosła kobieta zaangażowała się w propagowanie wiedzy o autyzmie i właściwym traktowaniu zwierząt rzeźnych. Zaprojektowała wiele specjalnych urządzeń do humanitarnego ich uboju. Jej działania zostały docenione m.in. przez międzynarodową organizację PETA. Dziś jest cenionym naukowcem – profesorem na Stanowym Uniwersytecie w Kolorado.



„Winni”



Dyspozytor linii 112 odbiera telefon od porwanej kobiety. Połączenie zostaje przerwane i zaczyna się walka z czasem, by odnaleźć dzwoniącą oraz jej porywacza.



„Elle”



Michèle jest bezwzględną szefową firmy zajmującej się grami wideo. Pewnego dnia we własnym domu zostaje zaatakowana przez nieznanego napastnika.



„Do ostatniej kości”



Młoda kobieta uczy się jak przetrwać na marginesie społeczeństwa.



„Jack, jakiego nie znacie”



Lata 90. XX wieku. Amerykański lekarz toczy walkę o legalizację eutanazji.



„Ukryte”



Małżeństwo jest terroryzowane za pomocą serii tajemniczych kaset wideo, inwigilujących ich życie.



„Restless”



Umierająca dziewczyna zakochuje się w chłopaku lubiącym chodzić na pogrzeby. Razem spotykają ducha japońskiego kamikadze.



„Oficer i szpieg”



Historia francuskiego kapitana Alfreda Dreyfusa, który został niesłusznie oskarżony o zdradę stanu i skazany na dożywotnie więzienie.



„Zabij to i wyjedź z tego miasta”



Autobiograficzna impresja, reminiscencja obrazów z dzieciństwa, w której odżywa wspomnienie nieżyjących rodziców i rodzinnego miasta Łodzi.



„Arcyoszust”



Amerykański doradca inwestycyjny poprzez piramidę finansową defrauduje miliardy dolarów.



„Cóż za piękny dzień”



Apatyczny reporter nawiązuje kontakt z najbardziej lubianym sąsiadem w kraju.



„Trzynastu”



Oparta na faktach opowieść o uratowaniu drużyny piłkarskiej chłopców z jaskini Tham Luang w Tajlandii po tym, jak zostali uwięzieni przez ulewny deszcz i niebezpieczną powódź.



„Niepoczytalna”



Sawyer wyjeżdża z rodzinnego miasteczka, by uciec od traumatycznej przeszłości. Gdy wbrew swej woli zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, musi stawić czoło swemu największemu lękowi. Czytaj też:

Idealnie na majówkę! Disney+ dodał do swojej biblioteki głośny film z 2024 rokuCzytaj też:

Światowy fenomen powraca z imponującą obsadą. Dwa pierwsze filmy zarobiły prawie 700 mln dolarów