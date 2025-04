Scrollujesz bez celu? Sprawdź te 4 nowości na Netflix

Od dziś na Netflixie dostępne są cztery nowe tytuły. Wśród premier znalazły się zarówno produkcje fabularne, jak i dokumentalne, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Poniżej krótki przegląd nowości. Sprawdź, co warto dodać do swojej listy na najbliższy wieczór.

Netflix dziś aktualizuje repertuar. Co nowego wpadło dziś na serwis?

„Eternauta”

Pewnej letniej nocy w Buenos Aires tajemniczy opad śniegu zabija większość populacji i pozostawia tysiące ludzi uwięzionych na lodzie. Juan Salvo i jego przyjaciele rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie. Wszystko się zmienia, gdy odkrywają, że toksyczna śnieżyca to dopiero pierwszy atak obcej armii, która za cel obrała sobie Ziemię. Jedynym sposobem na utrzymanie się przy życiu jest zjednoczenie sił. Nikt nie przetrwa samotnie.

„Poza jurysdykcją”

Syn byłej żołnierki sił specjalnych Sary (Jeanne Goursaud) znika bez śladu podczas wizyty w amerykańskim konsulacie we Frankfurcie. Co dziwniejsze, nikt nie pamięta, aby chłopak kiedykolwiek tam był. Sara zdaje sobie sprawę, że władze niemieckie nie mają jurysdykcji wewnątrz konsulatu i jeśli będzie zmuszona opuścić budynek, może już nigdy więcej nie zobaczyć syna. Nieświadoma niebezpieczeństwa otaczającego ją mrocznego spisku bohaterka postanawia odszukać syna w zakamarkach ambasady.

„Punkty zwrotne: Wojna w Wietnamie”

Liczący pięć odcinków serial opowiada o wojnie, która była nie tylko militarną porażką, ale też politycznym i kulturowym szokiem, który odmienił Amerykę, ujawnił głębokie podziały w społeczeństwie oraz odebrał obywatelom zaufanie do władz. W dokumencie wykorzystano niepokazywane wcześniej archiwalne materiały CBS News uzyskane dzięki wytwórni See It Now Studios, rzadkie nagrania z Wietnamu, odtajnione treści rządowe oraz jak dotąd nieznane taśmy z Białego Domu. Serial opowiada o wydarzeniach rozgrywających się przez niemal dwadzieścia lat podczas rządów trzech prezydentów i przedstawia historię z perspektyw, które często są pomijane. W roku, kiedy Amerykanie i Wietnamczycy wspominają Upadek Sajgonu przed 50 laty, serial wybrzmiewa szczególnie mocno, tłumacząc, dlaczego i jak nasz świat wciąż kształtują niezabliźnione wojenne rany, zapomniane lekcje i trwałe konsekwencje tego konfliktu.

„Asteriks i Obeliks: Walka wodzów”

Rzym desperacko próbuje podbić ostatnią niezależną wioskę w Galii — dom Asteriksa i Obeliksa. Sekretem bitewnej przewagi Galów jest magiczny eliksir, ale gdy mistrz eliksirów traci pamięć, mieszkańcy wioski muszą sami stanąć do walki z potęgą imperium.

