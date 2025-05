Nowości od Netflix 1 maja. Od dziś aż 17 nowych tytułów

Majówka zapowiada się wyjątkowo, szczególnie dla maniaków seriali i dobrych filmów. Jeśli planujesz leniwe dni na kanapie lub wieczorne seanse po aktywnym wypoczynku, Netflix przygotował coś specjalnego — aż 17 świeżych tytułów, które właśnie dziś zasilają katalog platformy. Od mocnych premier po długo klasyki gatunku — sprawdź, co nowego możesz obejrzeć już teraz i ciesz się ciekawymi seansami w wolne dni!

Netflix zaopatrzył nas na majówkę. Zatrzęsienie nowości – wybierajcie!

„Cztery pory roku”



Szóstka starych znajomych wyjeżdża na w zamyśle relaksujący weekend, po czym grupą wstrząsa wiadomość, że jedna z trzech par chce się rozejść. Psuje to nastrój całej ekipie, którą tworzą Kate (Tina Fey) i Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) i Anne (Kerri Kenney-Silver) oraz Danny (Colman Domingo) i Claude (Marco Calvani). Przez jeden rok towarzyszymy przyjaciołom podczas czterech wakacyjnych wyjazdów i oglądamy, jak smutne plany jednej z par zmieniają dynamikę grupy, wybudzają dawne problemy i generują nowe. Serial „Cztery pory roku”, którego twórcami są Tina Fey, Lang Fisher i Tracey Wigfield, to zabawny i wzruszający list miłosny do wieloletnich małżeństw i starych przyjaźni. Produkcja oparta jest na filmie z 1981 r. pod tym samym tytułem.



„Największa fanka”



Wyklęta w Hollywood gwiazda Lana Cruz wyjeżdża w rodzinne strony, aby znów zabłysnąć. I tu wchodzi Polly — jej koszmarna fanka. Czy Lana uniknie dramatu i odzyska sławę?



„Angi: Fałszywe życie, prawdziwa zbrodnia”



Ana Páez była 35-letnią projektantką mody, którą znaleziono martwą w apartamencie turystycznym w Barcelonie 19 lutego 2008 r. Kobieta była naga, a na głowie miała zaciśniętą foliową torbę. Jak zginęła? Czy było to przestępstwo na tle seksualnym? A może Ana stała się ofiarą nieudanej sadystycznej zabawy? Od badania tej hipotezy zaczęła policja — aż na scenie pojawiła się niejaka Angi. Ten miniserial dokumentalny opowiada o sprawie nazwanej przez media „zbrodnią niemal doskonałą”. Dokładnie przygląda się też osobie Maríi Ángeles Moliny („Angi”) oraz jej życiu z mężem Juanem Antoniem Álvarezem Litbenem, który zmarł w zaskakujących okolicznościach w roku 1996.



„Aniołki Charliego”



Na zlecenie Charliego dwa doświadczone Aniołki łączą siły z nową rekrutką i podróżują po świecie, chroniąc rewolucyjny wynalazek przed wpadnięciem w niepowołane ręce.



„Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2”



Skorumpowany agent CIA zleca muzykowi El Mariachi zadanie zapobiegnięcia zabójstwu prezydenta Meksyku.



„Gigi i Nate”



Młody mężczyzna cierpiący na porażenie czterokończynowe męczy się w życiu, dopóki nie poznaje nietypowej opiekunki - ciekawej życia i inteligentnej... kapucynki Gigi.



„Przekręt”



Historia złożona z kilku gangsterskich opowieści, które splatają się wokół kradzieży drogocennego diamentu.



„Pearl”



Rok 1918. Uwięziona na odosobnionej farmie swojej rodziny Pearl opiekuje się chorym ojcem pod apodyktycznym okiem swojej pobożnej matki.



„Tożsamość”



Doktor Martin Harris budzi się po wypadku samochodowym w Berlinie i odkrywa, że żona go nie rozpoznaje, a jego tożsamość przyjął inny mężczyzna.



„Policja zastępcza”



Gamble i Hoitz, dwaj pechowi detektywi, trafiają na trop wielkiej sprawy. Chcą za wszelką cenę doprowadzić do jej rozwiązania, by wyjść z cienia duetu najlepszych policjantów wydziału.



„Żona na niby”



Dr Danny Maccabee, chcąc uwieść młodziutką Palmer, prosi swoją asystentkę, aby udawała jego żonę.



Filmy „Angry Birds” i „Angry Birds 2”



Czerwony od dzieciństwa ma problem z gniewem. Gdy na wyspie pojawiają się zielone świnki, jako jedyny pozostaje nieufny.Red, Chuck i Bomba rekrutują Silver (siostrę Chucka) oraz łączą siły z Leonardem i jego drużyną, tworząc superteam, który ma ocalić ich domy.



„Kokainowy Rick”



Pochodzącemu z biednej rodziny czternastolatkowi imponuje przestępcze życie. Wykorzystuje zdolności ojca i zaczyna realizować własny pomysł na biznes.



„Spadaj, tato”



Kiedy urząd podatkowy ustala ostateczny termin spłaty długów, spłukanemu Donny'emu nie pozostaje nic innego, jak wprosić się na ślub dawno niewidzianego syna.



„Wredne dziewczyny”



Licealistka przeprowadza się do Illinois i w szkole poznaje grupę rządzących w niej dziewczyn. Były chłopak jednej z nich zakochuje się w Cady, co sprowadza na nastolatkę ich gniew.



„Dear Eleanor”



1962, kryzys kubański. Dwie nastolatki podróżują po Stanach w poszukiwaniu Eleonor Roosevelt.



„Dorwać Cartera”



Jack, egzekutor długów z Las Vegas, wraca do rodzinnego Seattle na pogrzeb brata i zaczyna podejrzewać, że nie był to zwyczajny wypadek.Czytaj też:

