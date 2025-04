W tym tygodniu znajdź czas na seanse! Netflix wypuszcza same perełki

Zaczynamy nowy tydzień, co dla wszystkich serialomaniaków i miłośników filmów oznacza jedno – nowe premiery. W tym tygodniu na Netflix znajdziemy sporo dobrego – od dokumentów na wzór „Czego nauczyła mnie ośmiornica”, przez programy typu reality z gwiazdami w rolach głównych, po ostatnie, finałowe sezony uwielbianych seriali oryginalnych – każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Pojawią się polskie nowości oraz nowiutkie thrillery z hollywoodzką obsadą. Ale nie zabraknie też klasyków – od komedii, które od lat bawią widzów do łez, po największe hity minionych lat, z Tomem Hanksem czy Jimem Careyem w głównych rolach.

Namawiamy zatem do zapoznania się z zestawieniem nowości – dodajcie tytuły, które was interesują na swoją listę „do obejrzenia” lub zapiszcie sobie nasz artykuł. Do końca tygodnia nie powinno się wam nudzić!

Zatrzęsienie nowych seriali i filmów na Netflix. Rozpiska premier dzień po dniu

„Mój przyjaciel łuskowiec”



Mężczyzna znajduje nowy cel w życiu, kiedy podczas tajnej operacji w RPA pomaga uratować małego łuskowca, czyli przedstawiciela jednego z najczęściej przemycanych zwierząt świata. Opuszcza miasto i rozpoczyna wzruszającą misję, aby pomóc wrażliwemu podopiecznemu odzyskać zdrowie i wrócić do życia w naturze. Nagrodzony Oscarem reżyser dokumentu „Czego nauczyła mnie ośmiornica” prezentuje film „Mój przyjaciel łuskowiec”, wzruszającą opowieść o relacji ludzi z istotami, z którymi dzielimy nasz świat.

Premiera: Poniedziałek 21 kwietnia



„Battle Camp”



W programie gwiazdy reality show i dokumentów Netflix biorą udział w trudnych fizycznych i mentalnych zmaganiach. O tym, kto odpadanie, decyduje losowo wielkie „koło złej fortuny”. Aby w ogóle się na nim nie znaleźć, ulubieńcy fanów muszą nie tylko pokonać zaskakujące wyzwania i wytrzymać męczące kary, ale też zjednać sobie innych uczestników, bo każdy ma prawo głosu na kandydatów do eliminacji. Osoba, której uda się zrealizować te trzy cele, zostanie zwycięzcą i zabierze do domu 250 000 dolarów.

Premiera: Środa 23 kwietnia



„Carlos Alcaraz: W swoim stylu”



Opowieść o najmłodszym mistrzu tenisa w historii wyprodukowana przez wytwórnię Morena Films dla Netflix. Śledzimy w nim poczynania Carlosa Alcaraza w sezonie 2024, przyglądając się z bliska, jak cudowne dziecko tenisa podbija świat sportu. Poznamy go nie tylko jako jednego z najwybitniejszych tenisistów, lecz także zobaczymy jego życie poza kortem. To niesamowita opowieść widziana oczami samego Carlosa Alcaraza.

Premiera: Środa 23 kwietnia



„Bomba w superekspresie”



Film jest rebootem thrillera akcji „Superekspres w niebezpieczeństwie”, który miał premierę 50 lat temu i stał się inspiracją dla twórców hollywoodzkiego hitu „Speed: Niebezpieczna prędkość”. Reżyser Shinji Higuchi, który słynie z tego, że wybornie łączy ze sobą spektakularne efekty wizualne i ludzkie dramaty, czego przykładem jest chociażby „Shin Godzilla”, stworzył kolejny trzymający w napięciu thriller o wybuchu zbiorowej paniki, pasjonująco odmalowując wysiłki bohaterów pędzących na ratunek w ekstremalnych warunkach. W filmie występuje Tsuyoshi Kusanagi, dla którego jest to kolejny po „Doomsday: The Sinking of Japan” projekt realizowany wspólnie z Higuchim. Dzięki nawiązanej specjalnie na potrzeby produkcji współpracy z East Japan Railway Company widzowie zobaczą prawdziwe superekspresy i elementy infrastruktury kolejowej, które w połączeniu z najnowszymi efektami wizualnymi dają wyjątkowo realistyczny obraz. Ten pełen napięcia dynamiczny thriller nie pozwoli widzom ani na chwilę odejść od ekranu.

Premiera: Środa 23 kwietnia



„Lot 3054: Nieprzypadkowa katastrofa”



Serial dokumentalny o katastrofie na lotnisku Congonhas w São Paulo oraz jej następstwach. Ta tragedia, która w 2007 r. pochłonęła życie 199 osób, odcisnęła się niezatartym piętnem w historii brazylijskiego lotnictwa.Premiera: Środa 23 kwietnia



„Ty”



W pełnym rozmachu piątym — i finałowym — sezonie Joe Goldberg powraca do Nowego Jorku, aby żyć długo i szczęśliwie… jednak duchy z przeszłości i mroczne pragnienia mogą obrócić jego marzenia w pył.

Premiera: Czwartek 24 kwietnia



„Światłoczuła”

Agata pracuje z trudną młodzieżą, nurkuje na bezdechu, czerpie z życia pełnymi garściami. Jest niewidoma. Robert jest wziętym fotografem. Ucieka od ludzi. Ich spotkanie zmieni wszystko. Pomoże odnaleźć im miłość i pokonać własne ograniczenia.



Premiera: Czwartek 24 kwietnia



„Chaos”



Po nieudanej operacji narkotykowej doświadczony detektyw przebija się przez brutalny półświatek, by uratować syna ważnej osoby ze świata polityki. Odkrywa przy tym złożoną siatkę powiązań korupcyjnych i kryminalnych gęsto oplatającą całe miasto.

Premiera: Piątek 25 kwietnia



„Strzelec”



Były snajper korpusu marines zostaje poproszony o ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Premiera: Piątek 25 kwietnia



„Poszukiwacze zaginionej Arki”



Rok 1936. Na zlecenie służb specjalnych amerykański archeolog, Indiana Jones, wyrusza do Egiptu, by odnaleźć legendarną Arkę Przymierza.

Premiera: Piątek 25 kwietnia



„Dziewczyna moich koszmarów”



Podczas miesiąca miodowego Eddie odkrywa, że Lila nie jest jego drugą połówką.

Premiera: Piątek 25 kwietnia



„Cast Away: Poza światem”



W wyniku katastrofy lotniczej inżynier firmy kurierskiej trafia na bezludną wyspę, gdzie musi przeżyć.

Premiera: Piątek 25 kwietnia



„Truman Show”



Truman Burbank odkrywa, że jest głównym bohaterem reality show nadawanego 24 godziny na dobę.

Premiera: Piątek 25 kwietniaCzytaj też:

