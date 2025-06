Gratka dla fanek Banderasa i męskiej przygody. Dziś w telewizji

Pełna niebezpieczeństw wyprawa na północ, mityczne stwory z legend i arabski arystokrata, który staje się bohaterem wśród wikingów – tak w skrócie można opisać film „Trzynasty wojownik” w reżyserii Johna McTiernana. Obraz oparty na bestsellerowej powieści Michaela Crichtona to jedna z największych przygodowych superprodukcji końca lat 90.

Tajemnicze istoty terroryzują Europę

Akcja filmu rozpoczyna się w roku 922. Główny bohater, Ahmed Ibn Fahdlan (Antonio Banderas), to arabski szlachcic i poeta na dworze w Bagdadzie. Gdy jego romantyczna relacja z niewłaściwą osobą wywołuje niezadowolenie władcy, zostaje on wysłany z misją dyplomatyczną do Europy Północnej. W rzeczywistości jest to kara i forma zesłania. Towarzyszy mu lojalny mentor i przyjaciel – Melchisidek (Omar Sharif). Podczas wyprawy Ahmed trafia do obozu skandynawskich wojowników, gdzie poznaje Buliwyfa (Vladimir Kulich). Ten opowiada mu o tajemniczych istotach, Wendolach, które nocą napadają na wioski i sieją spustoszenie. Według miejscowej legendy z potworami może zmierzyć się dwunastu wojowników wspieranych przez trzynastego, który nie pochodzi z ich ludu. Wikingowie wierzą, że tym człowiekiem jest właśnie Fahdlan.

„Trzynasty wojownik” – superprodukcja z rozmachem

Film powstał na podstawie powieści „Zjadacze umarłych” autorstwa Michaela Crichtona, znanego z takich hitów jak „Park jurajski” czy „Wschodzące słońce”. Za kamerą stanął John McTiernan, reżyser znany m.in. z kultowego „Szklanej pułapki”. Zrealizowany z ogromnym rozmachem „Trzynasty wojownik” kosztował niemal 100 mln dolarów, co czyniło go jedną z najdroższych produkcji tamtej dekady. Na uznanie zasługują efektowne sceny walk, dynamiczne tempo akcji oraz dopracowana oprawa wizualna. „Trzynasty wojownik” to film łączący elementy kina historycznego, przygodowego i fantasy. Oparty na legendzie o Beowulfie, porusza temat zderzenia kultur, odwagi i przeznaczenia. Dzięki spektakularnym efektom, epickim scenom bitewnym i ciekawej narracji, obraz McTiernana wciąż znajduje nowych widzów.

W pełną akcji przygodę wyruszymy już dziś, w poniedziałek 16 czerwca o godz. 23:30. Emisja na antenie TV Puls.