Disney+ ma nowych liderów! Te seriale wbiły się na szczyt oglądalności

Różnią się gatunkiem, klimatem i stylem, ale łączy je jedno – każdy z nich potrafi wciągnąć od pierwszego odcinka, co pokazuje choćby to, ilu widzów je ogląda. Sprawdź, które seriale aktualnie królują na Disney+ i dlaczego warto po nie sięgnąć. Kto wie, może wśród nich znajdziecie nawet kandydatów do miana hitów tego roku?

Trzy seriale królują na Disney+. Są nowe i już w topce

„Kwestia seksu i śmierci”

Serial jest inspirowany prawdziwą historią Molly Kochan, opowiedzianą pierwotnie w podcaście Wondery, który powołała do życia wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką, Nikki Boyer. Po tym, jak Molly otrzymuje diagnozę raka piersi z przerzutami w IV stadium, decyduje się opuścić swojego męża Steve'a i po raz pierwszy w życiu zaczyna odkrywać pełen zakres i złożoność swoich seksualnych pragnień. Odwagę i wsparcie w tej przygodzie daje jej najlepsza przyjaciółka Nikki, która pozostaje u jej boku do samego końca.

Michelle Williams wcieliła się w rolę Molly, a jej niezawodną przyjaciółkę Nikki zagrała Jenny Slate. W obsadzie znaleźli się także Rob Delaney, Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy i Sissy Spacek.

„Porządna amerykańska rodzina”

Ten wciągający dramat, opowiadany z wielu perspektyw w celu zbadania zagadnień takich jak kwestie uprzedzenia i traumy, inspirowany jest poruszającą historią pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości. Jednak gdy małżonkowie zaczynają ją wychowywać pośród trójki swoich biologicznych dzieci, wokół wieku i pochodzenia dziecka pojawiają się tajemnice, które rodzą podejrzenia, że dziewczynka może nie być tym, za kogo się podaje. Podczas gdy bohaterowie próbują chronić swoją rodzinę przed adopcyjną córką, którą uważają za zagrożenie, ona toczy własną walkę, by stawić czoła swojej przeszłości i temu, co przyniesie jej przyszłość. Sytuację utrudnia fakt, że to starcie ostatecznie rozgrywa się w tabloidach i na sali sądowej.

W serialu „Porządna amerykańska rodzina” występują Ellen Pompeo, Mark Duplass oraz Imogen Faith Reid. W rolach gościnnych pojawią się także Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue i Jenny O'Hara.

„Genialna Morgan”

Serial autorstwa Drew Goddarda („Dobre miejsce”, „Marsjanin”) z Kaitlin Olson w roli głównej, opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce, której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu. Produkcja została stworzona na podstawie popularnej francuskiej serii „Haut Potentiel Intellectuel (HPI)”.

W rolach głównych obok Kaitlin Olson występują: Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev „Oz” Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot oraz Judy Reyes jako Selena.

Czytaj też:

Najlepsze szwedzkie i norweskie seriale. Zakochasz się w tej zimnej PółnocyCzytaj też:

Jako 10-latka zagrała w hicie Quentina Tarantino. Tak wygląda dziś