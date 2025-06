To, co zrobiła Chylińska, rozczuliło widzów. Nagranie jest już hitem

Na scenie krakowskiego Rynku Głównego wydarzyło się coś, co na długo pozostanie w pamięci widzów. Agnieszka Chylińska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej, wystąpiła w poruszającym duecie na Rynku Głównym w Krakowie. Filmik z nagraniem tego momentu robi już prawdziwą furorę w sieci.

Agnieszka Chylińska na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

Do niezwykłego występu doszło podczas finału 17. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Wydarzenie organizowane co roku w Krakowie przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” od lat łączy wybitnych polskich artystów z uzdolnionymi wokalnie osobami z niepełnosprawnościami. Jego celem jest nie tylko prezentacja ich talentu, ale też budowanie społecznej świadomości i wspieranie różnorodności. W tegorocznej edycji, obok takich nazwisk jak Michał Bajor, Ralph Kamiński, Alicja Szemplińska, Wiktor Waligóra, czy Magda Umer, nie mogło zabraknąć Agnieszki Chylińskiej. Artystka znana ze swojej rockowej ekspresji i autentyczności od lat angażuje się w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. w działania z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Chylińska zaśpiewała z chłopcem ze spektrum autyzmu

To właśnie podczas tego festiwali doszło do występu, który głęboko poruszył publiczność. Agnieszka Chylińska, wokalistka legendarnej grupy O.N.A. i jurorka programu „Mam Talent!” zaśpiewała wspólnie z nieprzeciętnie uzdolnionym nastolatkiem ze spektrum autyzmu. Był nim Szymon Prokop, który na 17. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki zajął drugie miejsce w kategorii do 16. roku życia. Ich wspólny występ, tak pełen emocji, wyraźnej nici zrozumienia i wyjątkowej energii, poruszył serca widzów.

Nagranie, które wzrusza do łez. „Czy tylko ja się rozpłakałam?”

W komentarzach pod nagraniem z koncertu, które trafiło do sieci i od razu stało się hitem, internauci nie kryją swojego poruszenia, nie szczędzą słów podziwu dla umiejętności wokalnych nastolatka. Podkreślają też wspaniałe, pełne ciepła zachowanie na scenie Chylińskiej. Od razu zwrócili uwagę, że wielka gwiazda celowo stara się śpiewać ciszej, by nie zagłuszać chłopca, dla którego było to na pewno ogromne przeżycie.

„Ale jak on ślicznie śpiewa”, „Ale chłopiec jak ładnie zaśpiewał jejku brawo”, „Nic piękniejszego nie obejrzycie na TT? Agnieszka na drugim planie, ale błyszczy z pokorą. To jest artystka!”, „Czy tylko ja się rozpłakałam”, „Agnieszka jesteś wielka, że dałaś takie wsparcie chłopakowi i zaśpiewałaś cicho. Mega energia”, „Cudownie! Wtopiła się w drugi plan, aby pozwolić chłopcu błyszczeć! Jego moment! Jego scena! Szacun dla Agnieszki!”, „To było absolutnie wzruszające. Szymon dał niesamowity występ – tyle emocji i pasji! Ogromny szacunek dla Agnieszki Chylińskiej za tę wspólną chwilę na scenie” – zachwycają się widzowie w komentarzach.

Agnieszka Chylińska mamą dzieci „szczególnej troski”

Część komentujących wskazała także, że kto jak kto, ale akurat Chylińska „wie, jak to jest”. „Agnieszka jest cudowną osobą, bardzo wrażliwą i empatyczną. Sama ma takie dziecko, więc wie, jak to jest” – napisała jedna z internautek. Agnieszka Chylińska jest mamą trójki pociech i choć nie zdradza zbyt wielu szczegółów na temat swojego życia prywatnego, to swego czasu podzieliła się ze swoimi fanami w mediach społecznościowych wyjątkowo osobistym wyznaniem. Chylińska wyznała w jednym ze swoich wpisów, że dwójka jej dzieci to „dzieciaki szczególnej troski”. Już choćby po tym, że Agnieszka regularnie zabiera głos i zamieszcza okolicznościowe wpisy w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, wiadomo, z czym mierzą się dzieci Chylińskiej.

