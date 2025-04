Gorące tytuły, o których mówi cała Polska. 8 filmowych perełek na Max

Co obejrzeć? Co teraz wypada znać? Co aktualnie przyciąga przez ekrany największą ilość widzów? Odpowiedź często znajduje się bliżej, niż myślimy – wystarczy spojrzeć, co oglądają inni. A konkretnie – co oglądają teraz Polacy, i to masowo. Przygotowaliśmy listę ośmiu filmów, które obecnie cieszą się największym zainteresowaniem w Polsce na platformie Max. Gotowi na filmową podróż śladami gustów Polaków? Sprawdź, co króluje na ekranach i znajdź coś idealnego dla siebie!

Te 8 filmów na Max teraz ogląda cała Polska. Sprawdź, co warto nadrobić!

„Biedne istoty”

Opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

„Porzucić noc”

Anna odbiera telefon alarmowy pewnej nocy. Kilka tygodni później zostaje aresztowany mężczyzna, ale ona, Aly i Dary zmagają się z echem tamtej nocy.

„Wszystko pół na pół”

Marion i Andi są rozwiedzeni, ale uważają się za wzorowych rodziców. Wspólne wakacje ujawniają jednak pewne niepokojące problemy.

„Królowa kości”

Mroczna baśń ludowa o bliźniakach, które szukają odpowiedzi na temat śmierci swojej matki i jej związku z nadprzyrodzonymi zjawiskami.

„Ósemka ze sternikiem”

Film George'a Clooneya o drużynie wioślarskiej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, która w rywalizowała o złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie.

„Mrok lasu”

Młody mężczyzna walczy o życie, gdy ojciec jego zmarłego przyjaciela obwinia go za śmierć syna i szuka zemsty.

„Vera i przyjemności innych”

Vera wynajmuje puste mieszkanie nastolatkom szukającym miejsca do uprawiania seksu i odkrywa własne pragnienia seksualne.

„Lepiej później niż wcale”

Louise trafia do szpitala po tym, jak po pijanemu złamała biodro. Spotkanie z zrzędliwą starszą Polką prowadzi do pracy polegającej na opiece nad nią.

