6 nieoczywistych nowości Netfliksa, które teraz podbijają światowe rankingi

W ostatnich tygodniach w serwisie Netflix pojawiło się kilka produkcji, które z miejsca zdobyły ogromną popularność na całym świecie (wystarczy choćby wspomnieć o brytyjskim serialu „Dojrzewanie”). Co jednak, oprócz tych oczywistych hitów, króluje teraz na Netflix? Okazuje się, że wśród globalnych przebojów można znaleźć prawdziwe perełki!

Dzięki statystykom, które udostępnia Netflix wiemy, jakie filmy i seriale najchętniej oglądają widzowie na całym świecie. Na naszej liście znajdziecie sześć najnowszych hitów, które podbijają rankingi i skradły serca największej grupy subskrybentów platformy. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to czas nadrobić te gorące premiery!

3 filmy i 3 seriale, które są teraz globalnymi hitami na Netflix

„Lista marzeń”

Gdy matka wysyła Alex w podróż, aby spełnić marzenia z zapisanej w dzieciństwie listy, kobieta odkrywa rodzinne sekrety, znajduje miłość i odkrywa siebie na nowo. Ten film rozbawi i wzruszy do łez.

„Mama oszustka”

Życie pewnego kucharza staje na głowie, gdy afiszująca się ze swoją zamożnością kobieta oznajmia, że jest jego matką. Dokument o nieznanej dotąd sprawie.

„The Electric State”

Osadzony w alternatywnej wersji lat 90. ubiegłego wieku film opowiada o osieroconej nastolatce, która po buncie maszyn przemierza amerykański zachód w poszukiwaniu młodszego brata razem z inspirowanym kreskówkami robotem, przemytnikiem i jego towarzyszem.

„Rezydencja”

132 pokoje, 157 podejrzanych, jeden trup, jedna ekscentryczna detektyw i tragiczny w skutkach prezydencki bankiet. Akcja serialu toczy się w salach i zakamarkach Białego Domu, a jego bohaterami są członkowie zróżnicowanego personelu tej najsłynniejszej rezydencji świata.

„Sekret za milion”

To konkurs na inteligencję, spryt i podstępy. Dwunastka nieznajomych wprowadza się do wspaniałej posiadłości nad jeziorem. Każdy znajduje w swoim pokoju tajemniczy prezent powitalny — pudełko. Jedenaście z nich jest pustych, a jedno zawiera 1 000 000 dolarów. Gość może zatrzymać pieniądze — o ile utrzyma swoją wygraną w tajemnicy. Diabelskie gry ujawnią wskazówki dotyczące tożsamości milionera, który musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zachować swój sekret za milion.

„Żądza złota: Poszukiwania skarbu Fenna”

W 2010 r. 80-letni Forrest Fenn ukrył fantastyczny skarb w górach na północ od Santa Fe. Klucz do jego odnalezienia tkwił w 24 wersach enigmatycznego wiersza, który napędził trwającą przez dekadę gorączkę złota. Ludzie rezygnowali z pracy, porzucali rodziny, a niekiedy nawet tracili życie — wszystko po to, aby odnaleźć ukryte miliony Fenna. Dziś ta niebezpieczna pogoń za bogactwem zmieniła się dla społeczności poszukiwaczy w obsesyjne dążenie do odkrycia znaczenia prawdy. Ten serial dokumentalny opowiada o czymś zupełnie wyjątkowym – o poszukiwaniach skarbu, który został odnaleziony, i o tajemnicy miejsca, w którym znów może się kryć.

Czytaj też:

4 sztosy od dziś na Netflix. Na wieczór jak znalazł!Czytaj też:

21 ukrytych perełek Disney+. Najwyżej oceniane kryminały i thrillery