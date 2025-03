„Wybraniec”: Film o początkach kariery Donalda Trumpa już na Max!

Kontrowersyjny, wciągający, pełen napięcia i dający do myślenia – taki właśnie jest „Wybraniec" – najnowszy film w reżyserii Aliego Abbassiego z Sebastianem Stanem i Jeremym Strongiem w rolach głównych. Produkcja, której światowa premiera odbyła się na Festiwalu Filmowym w Cannes, zgłębia początki kariery Donalda Trumpa i analizuje jego relację z mentorem, Royem Cohnem.

„Wybraniec” już na Max. Tak wyglądały początki kariery Donalda Trumpa

Lata 70. XX wieku. Nowy Jork. Zdeterminowany, by wyjść z cienia potężnego ojca i samodzielnie zbudować swoją pozycję w świecie nieruchomości na Manhattanie aspirujący magnat Donald J. Trump jest na początku kariery. To właśnie wtedy poznaje Roya Cohna. Wpływowy prawnik szybko staje się jedną z najważniejszych osób w jego życiu. Dostrzegając potencjał w młodym Donaldzie, uczy go, jak zdobywać bogactwo i władzę poprzez oszustwa, zastraszanie i manipulację mediami. Reszta to już historia.

W roli Donalda Trumpa występuje nominowany do nagrody Emmy® Sebastian Stan („Pam i Tommy”), jako Roy Cohn – laureat Emmy Jeremy Strong („Sukcesja”), a pierwszą żonę Trumpa, Ivanę, gra nominowana do Oscara Maria Bakalova („Kolejny film o Boracie”). Scenariusz napisał Gabriel Sherman, autor bestsellerowej biografii założyciela Fox News, Rogera Ailesa: „The Loudest Voice in the Room", wyróżnionej na liście bestsellerów The New York Timesa.

Film „Wybraniec" można oglądać na platformie Max od 7 marca.

