Ukochane programy Polaków na Netflix i Max. Który z nich jest #1?

Polacy uwielbiają dobre programy rozrywkowe, a platformy streamingowe doskonale o tym wiedzą. Zarówno Max, jak i Netflix regularnie oferują widzom szeroki wybór polskich produkcji, które przyciągają przed ekrany miliony fanów. Niezależnie od tego, czy chodzi o reality show, programy kulinarne, dokumenty czy emocjonujące talent show – widzowie chętnie śledzą losy uczestników i angażują się w ich historie.

Niektóre z tych programów są zupełną nowością na polskim rynku, inne widzowie śledzą już od lat i nieprzerwanie są ich fanami. W ostatnich latach jednak możemy mówić o ogromnym wzroście popularności takich treści, głównie ze względu na to, że powstają coraz bardziej odważne formaty, często ze znanymi ludźmi, którzy nie boją się otwierać przed widzami i innymi uczestnikami. Dzięki platformom streamingowym nie musimy już czekać na kolejne odcinki, a jeżeli ominiemy epizod, możemy do niego z łatwością wrócić.

Dreszcz rywalizacji, chwile wzruszenia, zaskakujące zwroty akcji i autentyczne emocje – to wszystko sprawia, że polskie programy podbijają serca widzów. Kibicujemy ulubionym bohaterom, przeżywamy z nimi sukcesy i porażki, a niektóre produkcje wywołują nawet gorące dyskusje w sieci.

Jakie polskie programy cieszą się obecnie największą popularnością na tych platformach? Oto lista tytułów, które masowo oglądają Polacy. Przejrzyj nasze zestawienie i poszukaj czegoś, co cię zainteresuje.

Najpopularniejsze polskie programy na Netflix i Max. Te tytuły uwielbiamy oglądać

15. „You Can Dance. Po prostu tańcz” (Max)



Uczestnicy rywalizują ze sobą o miano najlepszego tancerza, trzymiesięczne stypendium w znanej szkole tańca oraz 100 tysięcy złotych.



14. „Love me or leave me. Kochaj albo rzuć” (Netflix)



Program reality, w którym osiem par z różnym stażem w związku, poddawanych będzie wielu wymagającym zadaniom. Zmierzą się z wyzwaniami, które prędzej czy później stanęłyby na drodze ich relacji. Będzie to dla nich swoisty test przedmałżeński, podczas którego okaże się, jak ważna jest praca nad związkiem oraz sprawdzenie, czy partnerzy naprawdę się znają i są na tyle dobrze dograni, by spędzić razem resztę życia. Pary na dwa tygodnie zamieszkają w bajkowej willi zlokalizowanej na jednej z Wysp Kanaryjskich.



13. „Back to School” (Max)



Program stanowiący połączenie reality show i eksperymentu społecznego, w którym grupa dorosłych będących rodzicami, wróci do szkoły, by znów stać się uczniami. Zamknięci w placówce z internatem uczestnicy przez 2 tygodnie będą mierzyć się z przedmiotami obecnymi w podstawie programowej: od polskiego, przez matematykę, aż po fizykę i chemię. Lekcje prowadzone będą przez prawdziwych nauczycieli: pedagogów z doświadczeniem pracy z dziećmi, pasjonatów swoich przedmiotów, stosującymi różne metody nauczania.



12. „Agent Gwiazdy” (Max)



Gwiazdy polskiego show-biznesu wykonują określone zadania, by zebrać jak największą pulę pieniędzy. Wśród uczestników jest agent, który próbuje pokrzyżować im szyki.



11. „Kuba Wojewódzki” (Max)



Kuba Wojewódzki prowadzi niecodzienne rozmowy i zadaje niedyskretne pytania zaproszonym gościom.



10. „40 kontra 20” (Max)



Na słonecznej Krecie zamieszka dwóch spragnionych miłości i przygód mężczyzn. Pierwszy szuka kobiety do wspólnego przeżywania przygód, drugi jest już gotowy na stabilizację. Jeśli między uczestniczkami a panami nie będzie chemii, kobiety opuszczą program, a na ich miejsce wejdą kolejne singielki.



9. „Azja Express” (Max)



Gwiazdy w towarzystwie zaufanego kompana wyruszają do południowej Azji. Podczas tej podróży poznają kulturę, ludzi, ale przede wszystkim samych siebie. Pokonają uprzedzenia, przełamią strach, sprawdzą limit własnych możliwości. Jak sobie poradzą? Co będzie dla nich najtrudniejsze? Kto wygra wyścig? Osiem par zmierzy się ze swoimi słabościami, a do mety dotrze tylko jedna. Do swojej dyspozycji mają jednego dolara na osobę i to, co udało im się zmieścić do plecaków. Muszą zorganizować sobie wyżywienie, nocleg oraz transport.



8. „Zakup w ciemno” (Max)



W każdym odcinku kilku doświadczonych handlarzy i nie obawiających się ryzyka sprzedawców konkuruje ze sobą walcząc o zdobycie najbardziej wartościowego towaru. Wszyscy uczestnicy licytują wystawione palety pełne produktów, licząc na prawdziwy strzał w dziesiątkę. Za niewielkie pieniądze mogą trafić na drogie ciuchy, markową elektronikę, ale mogą też spektakularnie przeszarżować. Po wygranej licytacji dowiedzą się, co zawierają zakupione palety i policzą, ile zarobili lub stracili.



7. „Gogglebox. Przed telewizorem” (Max)



W programie rodziny, grupy przyjaciół lub pary komentują wybrane programy telewizyjne.



6. „Mam Talent!” (Max)



Uczestnicy prezentują swoje umiejętności przed trzema jurorami i zgromadzoną publicznością.



5. „Kuchenne rewolucje” (Max)



W ciągu czterech dni Magda Gessler próbuje poznać i rozwiązać problemy właścicieli restauracji.



4. „Hotel Paradise” (Max)



W rajskim hotelu na wyspie Bali kilkunastu singli podejmie niebezpieczną grę, w której stawką będą miłość i pieniądze. Cel jest jeden - znaleźć parę i zostać w programie jak najdłużej.



3. „Love Never Lies” (Netflix)



Reality show, w którym 6 par analizowanych przez urządzenie umiejące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę. Kłamstwo się tu karze, a prawdę wynagradza.



2. „Królowa przetrwania” (Max)



12 kobiet znanych z Internetu i programów telewizyjnych typu reality spotka się w Tajlandii w niecodziennych dla siebie okolicznościach – w samym sercu dżungli, bez telefonów i social mediów.



1. „The Traitors. Zdrajcy” (Max)



Formuła „The Traitors” jest inspirowana popularną i angażującą grą Mafia, w której uczestnicy potajemnie dzielą się na „lojalnych” i „zdrajców”. Ich misją jest ukończenie serii wyzwań, a tym samym zdobycie nagrody pieniężnej. Wszyscy przebywają w zamku, stanowiącym mroczną scenerię i tło dla wydarzeń podczas trwania programu. Zadaniem tytułowych zdrajców będzie wyeliminowanie „lojalnych”. Natomiast Ci zrobią wszystko, żeby jako pierwsi zdemaskować swoich przeciwników, a przede wszystkim - ochronić siebie.Czytaj też:

