7,99 zł – tyle od dziś kosztuje Disney+. Każdy może skorzystać z oferty

Już od dzisiaj do 30 marca nowi oraz powracający klienci mogą skorzystać z oferty specjalnej i wykupić subskrypcję pakietu Disney+ Standard w cenie 7,99 zł miesięcznie przez 4 miesiące.

Oferta zbiega się w czasie z serią długo oczekiwanych premier. Już 5 marca w Disney+ pojawią dwa odcinki najnowszego serialu Marvel Television „Daredevil: Odrodzenie”. Z kolei 23 kwietnia na platformę trafią trzy pierwsze odcinki drugiego sezonu „Andora”, docenionego nominacją do nagrody Emmy serialu ze świata Gwiezdnych wojen. Nie zabraknie także atrakcji dla rodzin i dzieci. 12 marca w Disney+ pojawi się „Vaiana 2”, jeden z trzech najbardziej dochodowych filmów ubiegłego roku.

Dzięki ofercie specjalnej można będzie też nadrobić kinowe oraz serialowe zaległości, w tym przede wszystkim „Prawdziwy ból” - nakręcony w Polsce film Jessego Eisenberga z docenioną m.in. Oscarem rolą Kierana Culkina. Oprócz tego subskrybenci będą mogli obejrzeć bijący rekordy popularności serial „Paradise” oraz„Tysiąc ciosów”, osadzoną w XIX-wiecznym Londynie produkcję twórcy „Peaky Blinders”. Na liście tytułów, które pojawiły się na platformie w ostatnim czasie, są też hity kinowe jak „Alien: Romulus” czy „W głowie się nie mieści 2”.

Co jeszcze warto obejrzeć na Disney+?

Disney+ ma w swojej ofercie nie tylko nieśmiertelne klasyki animacji Disneya i Pixara czy produkcje ze świata Marvela czy Gwiezdnych wojen. Oprócz popularnych serii, także tych, które oglądaliśmy przed laty, na platformie obejrzymy sporo porządnych thrillerów.

Kilka dni temu platforma ogłosiła nowości na marzec. To ekscytująca mieszanka premier i powracających ulubionych seriali. Oczekiwanie fanów Marvela dobiega końca, bo w marcu na platformie zadebiutuje wspomninany już wyżej serial „Daredevil: Odrodzenie”, co oznacza powrót Matta Murdocka w nowym, trzymającym w napięciu rozdziale. Muzyka i fantazja spotkają się w filmie Searchlight Pictures „O'Dessa”, tętniącej życiem rock-operowej przygodzie, podczas gdy serial „Deli Boys” zaoferuje świeże spojrzenie na trudy prowadzenia nie do końca legalnego rodzinnego interesu. Na co jeszcze warto czekać? Tu znajdziecie pełną rozpiskę nowości.

