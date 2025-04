12 powieści uważanych za „najlepsze, jakie kiedykolwiek napisano”. Ranking amerykańskiego giganta

Krytycy literaccy, historycy, zapaleni czytelnicy, a nawet ci okazjonalni będą mieli różne opinie na temat tego, która powieść jest naprawdę „najważniejszą książką, jaka kiedykolwiek napisano”. W poszukiwaniu lektury idealnej możemy jednak skorzystać z list stworzonych przez liderów w branży.

W literaturze istnieje wiele książek, które wywarły ogromny wpływ na kulturę, sztukę i społeczeństwo. Wybór tych, które uznawane są za „najlepsze, jakie kiedykolwiek napisano”, nie jest prosty, ponieważ każda epoka, kultura i gust literacki wpływają na postrzeganie dzieł. Niemniej jednak, istnieje pewna grupa powieści, które przez swoją głębię, uniwersalność tematów i mistrzostwo warsztatu zdobyły miano ponadczasowych klasyków.

Na stronie internetowej Encyclopædia Britannica, Inc., amerykańskiej firmy wydawniczej, znanej przede wszystkim z publikacji Encyclopædia Britannica – jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych encyklopedii w języku angielskim, pojawiła się lista 12 "najlepszych powieści, jakie kiedykolwiek napisano".

12 książek, które trzeba przeczytać przed śmiercią. Wybór Encyclopædia Britannica

„Anna Karenina” – Lew Tołstoj



Anna Karenina wiedzie dostatnie, stabilne i nieco nudne życie u boku dużo starszego męża. Piękna młoda kobieta spełnia się jako matka, ale nie stroni też od przyjęć, jest uwielbiana na petersburskich salonach. Spokój znika wraz z pojawieniem się hrabiego Wrońskiego, który wprowadza w życie Anny namiętność, jakiej nigdy nie zaznała. I zniszczenie, którego nie da się cofnąć.



„Zabić drozda” – Harper Lee



Lata trzydzieste XX wieku, małe miasteczko na południu USA. Atticus Finch, adwokat i głowa rodziny, broni młodego czarnoskórego mężczyzny, oskarżonego o zgwałcenie biednej białej dziewczyny Mayelli Ewell. Prosta sprawa sądowa z powodu wszechpanującego rasizmu, urasta do rangi symbolu. W codziennej walce o równouprawnienie czarnych jak echo powraca pytanie o to, gdzie przebiegają granice ludzkiej tolerancji. Zabić drozda to wstrząsająca historia o dzieciństwie i kryzysie sumienia. Poruszająca opowieść odwołuje się do tego, co o życiu człowieka najcenniejsze: miłości, współczucia i dobroci.



„Wielki Gatsby” – F. Scott Fitzgerald



Opowieść o bogactwie, miłości i iluzjach w Ameryce lat 20. XX wieku. Głównym bohaterem jest Jay Gatsby, tajemniczy milioner, który organizuje wystawne przyjęcia, by odzyskać swoją dawną miłość, Daisy. Książka pokazuje pustkę amerykańskiego snu i krytykuje powierzchowność ówczesnego społeczeństwa.



„Sto lat samotności” – Gabriel García Márquez



Epicka opowieść o losach rodziny Buendía w fikcyjnym miasteczku Macondo. Książka łączy realizm magiczny z historią Ameryki Łacińskiej, ukazując cykliczność losu, samotność, miłość i przemijanie. To refleksja nad ludzką naturą i historią, pełna symboliki i niezwykłych zdarzeń.



„Droga do Indii” – Edward Morgan Forster



Powieść o zderzeniu kultur w kolonialnych Indiach. Opowiada historię napięć między Brytyjczykami a Hindusami, które wybuchają po tajemniczym incydencie z udziałem młodej Angielki i indyjskiego lekarza.



„Niewidzialny człowiek” – Herbert George Wells



W wyniku eksperymentu Griffin staje się niewidzialny. Chcąc ukryć swój stan, szalony naukowiec owija się bandażem, lecz wywołuje tym niepokój mieszkańców wioski, do której przybywa, aby pracować nad odwróceniem procesu. Pragnie znów stać się normalnym człowiekiem, a zarazem wykorzystać swój wynalazek i zdobyć fortunę. Niestety kolejne próby nic nie dają, a sfrustrowany Griffin zaczyna terroryzować mieszkańców.



„Don Kichot” – Miguel de Cervantes y Saavedra



Głównym bohaterem powieści jest Alonso Quixano, czyli tytułowy Don Kichote – wysoko urodzony mieszkaniec La Manchy, który zainspirowany lekturą rycerskich romansów postanawia zostać uosobieniem cnót charakteryzujących idealnego wojownika i wyrusza w podróż w poszukiwaniu przygód. Zakochany w fikcyjnej damie swego serca – Dulcynei z Toboso, postrzega rzeczywistość w zniekształcony sposób i toczy walkę z wyimaginowanymi wrogami, takimi jak wiatraki czy smoki.



„Umiłowana” – Toni Morrison



Osiemnaście lat temu Sethe udało się uciec i od tego czasu nie jest już niewolnicą. Mieszka w Ohio wraz z córką Denver oraz teściową. Nie czuje się jednak wolna. Wciąż dręczą ją wspomnienia z poprzedniego życia, a jej dom nawiedza duch utraconego dziecka. To bezimienna córka Sethe, na której grobie wyryto tylko jedno słowo: Umiłowana.



„Pani Dalloway” – Virginia Woolf



Sto lat temu, w połowie czerwca 1923 roku, pani Dalloway wychodzi rano z domu, by kupić kwiaty na wieczorne przyjęcie. Jeszcze nie wie, że do Londynu przyjechał właśnie Peter Walsh, jej młodzieńcza miłość. Tego samego dnia Rezia Warren Smith prowadzi swojego męża Septimusa do doktora Bradshawa, w nadziei, że sławny lekarz poradzi coś na jego dziwny stan ducha. Losy bohaterów powieści splatają się niespodziewanie, szlaki ich wędrówek po Londynie przecinają się, każda postać jest widziana przez innych, każda też inaczej postrzega siebie, pozostałych i miasto.



„Wszystko rozpada się” – Chinua Achebe



Okonkwo jest ambitny i silny. Jego życie jest dobre: ma posłuch u żon, plony u niego obfite, cieszy się powszechnym poważaniem. Kiedy pewnego dnia przypadkowo zabije współplemieńca, już nic nie będzie takie samo. Okonkwo musi opuścić wioskę na siedem lat. Przez ten czas wiele się tam zmieni.



„Dziwne losy Jane Eyre” – Charlotte Brontë



Historia młodej dziewczyny, która po stracie obojga rodziców, trafia do domu brata swojej matki. Nie potrafi jednak obudzić uczuć u ciotki, która – gdy tylko nadarza się okazja – pozbywa się dziewczynki, wysyłając ją do szkoły dla sierot, słynącej z surowego rygoru. Jane jednak udaje się przeżyć, zdobywa wykształcenie i wreszcie znajduje pracę jako guwernantka, w domu Edwarda Rochestera, samotnie wychowującego przysposobioną córkę. Wydawałoby się, że tu wreszcie znajdzie prawdziwe szczęście. Jednak los upomni się zadośćuczynienia za winy z przeszłości jej ukochanego pana. Jane nocą ucieka szukać swojej własnej drogi.



„Kolor purpury” – Alice Walker



Celia, uboga i cierpiąca w milczeniu ofiara przemocy ojca, a następnie męża, odnajduje listy zaginionej siostry. Z nich dowiaduje się, że Nettie – po ucieczce z domu – wyjechała do Afryki, gdzie pracuje jako misjonarka. Więź, która łączy siostry staje się impulsem do opuszczenia męża i próby rozpoczęcia nowego życia.

