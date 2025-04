Faworytka „Tańca z gwiazdami” była prześladowana. „Nękano mnie”

Maria Jeleniewska jest jedną z uczestniczek 16. edycji „Tańca z gwiazdami”. Ta zaledwie 23-letnia dziewczyna nazywana jest „królową TikToka”, gdyż na tej platformie obserwuje ją ponad trzynaście milionów osób, a liczba wyświetleń jej filmików liczona jest już w setkach milionów. Influencerka obecnie cieszy się dużą sympatią i zainteresowaniem, jednak nie zawsze tak było. Podzieliła się poruszającą historią.

Maria Jeleniewska była nękana

Maria Jeleniewska działa na TikToku od 2016 roku. W dzieciństwie trenowała karate i pływanie, a także przez 5 lat uczyła się w szkole tańca, z której jednak zrezygnowała z powodu kontuzji. Dzięki zarobkom w sieci, influencerka zainwestowała już m.in.w trzy mieszkania w Hiszpanii. Obecnie w „Tańcu z gwiazdami” walczy o zwycięstwo w parze z Jackiem Jeschke.

W najnowszym odcinku tanecznego hitu Polsatu uczestnicy prezentowali choreografie inspirowane bajkami Disneya. Z tego powodu tiktokerka z partnerem zatańczyli walca wiedeńskiego do piosenki „Naprawdę chcę” z filmu „Mała Syrenka”. Owa opowieść o Arielce przypomniała Marii Jeleniewskiej historię ze swoich szkolnych czasów – otóż dziewczyna czuła się wówczas prześladowana, dlatego też szukała ucieczki do innego świata, czyli świata internetu.

Jedna z najpopularniejszych influencerek, którą uwielbiają nastolatki, opowiedziała przed kamerami, z czym musiała się mierzyć. Wyjawiła, że była nękana nie tylko przez rówieśników, ale też nauczycieli. Mimo tego, nie zeszła jednak z raz obranej drogi i spełniła swoje marzenia. Dziś cieszy się, że dotarła do miejsca, w którym jest.

– W mojej klasie była dziewczyna, która mnie nękała. Pokazywała nauczycielom filmiki, które wrzucam do internetu, a oni, kiedy nie było mnie w klasie, komentowali jaka to jestem infantylna i że takich rzeczy nie powinno się robić, że moim rodzicom powinno być wstyd – wyznała.

– Brak zrozumienia od dorosłej osoby, fakt tego, że wyśmiewa nastolatkę, wprawiło mnie w ogrom bólu, smutku i zamykałam się w sobie. Od tego rzeczywistego świata potrzebowałam ucieczki do internetu, bo czułam się nieakceptowana. Kosztowało mnie to dużo emocji, dużo energii, dużo łez, ale cieszę się, że dotarłam do tego momentu i tym bardziej doceniam to miejsce, w którym jestem teraz – dodała Maria Jeleniewska.

