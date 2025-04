Gwiazda polskiego kina odeszła w zapomnieniu. Nie uniosła sławy

Była piękna, utalentowana i miała wszystko, by podbić świat filmu. U boku Zbigniewa Cybulskiego olśniła widzów, a zagraniczna prasa okrzyknęła ją „polską Brigitte Bardot”. Jednak zamiast czerwonego dywanu wybrała ucieczkę – w alkohol, samotność i zapomnienie. Historia Teresy Tuszyńskiej to opowieść o sławie, która przyszła za wcześnie, i demonach, które nigdy nie dały jej spokoju.

Smutna historia gwiazdy polskiego kina

Teresa Tuszyńska zadebiutowała na ekranie w wieku 16 lat, szybko zdobywając uznanie, dzięki naturalnemu talentowi i magnetycznej urodzie. Jej rola w filmie „Do widzenia, do jutra” z 1960 roku przyniosła jej miano „polskiej Brigitte Bardot”. Wkrótce jej zdjęcie trafiło na okładkę amerykańskiego magazynu „Show” z podpisem: „Teresa Tuszyńska — najbardziej zachodnia i najbardziej utalentowana z polskich gwiazd”.

Niestety, mimo sukcesów zawodowych, Tuszyńska zmagała się z problemami osobistymi. W latach 50. prowadziła rozrywkowy tryb życia, uczestnicząc w licznych imprezach, na których nie stroniono od alkoholu. To właśnie wtedy wpadła w sidła nałogu, który z czasem zdominował jej życie. Jej uzależnienie prowadziło do licznych incydentów. Pod wpływem alkoholu m.in. uderzyła milicjanta na służbie, co mogło skutkować dwuletnim wyrokiem więzienia. Dzięki staraniom adwokata uniknęła kary, ale jej reputacja ucierpiała.

Co więcej, życie uczuciowe aktorki również było burzliwe. Jej pierwsze małżeństwo z Janem Rafałem Florianem Zamoyskim trwało zaledwie rok. Pojawiły się pogłoski, że przyczyną rozstania był nadmierny alkoholizm Tuszyńskiej. Kolejny związek z Włodzimierzem Kozłowskim również zakończył się niepowodzeniem, częściowo też z powodu jej problemów z nałogiem.

Uzależnienie sprawiło, że Teresa Tuszyńska przestała być wiarygodna w oczach reżyserów. Nie pojawiała się na planach zdjęciowych, co skutkowało utratą kontraktów i ról. Ostatecznie wycofała się z aktorstwa w latach 70., znikając z życia publicznego. Ostatnie lata życia spędziła w samotności, zmagając się z nałogiem. Zmarła 19 marca 1997 roku w wieku zaledwie 54 lat. Jej historia jest dziś przestrogą, jak osobiste demony mogą zniszczyć nawet najbardziej obiecującą karierę.

