Nowy serial z gwiazdą „Chirurgów” już na Disney+. Ta historia wstrząsnęła światem

Historia, która wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi kilkanaście lat temu, była inspiracją do serialu „Porządna amerykańska rodzina”. To nie tylko opowieść o adopcji, ale także o społecznych wyzwaniach z nią związanych. Porusza w nim kwestie uprzedzeń, sekretów rodzinnych i niełatwych wyborów, doprowadzając do dramatu, który odbił się szerokim echem zarówno w mediach, jak i na sali sądowej.

„Porządna amerykańska rodzina”. o tej historii było głośno na całym świecie

Ten wciągający dramat, opowiadany z wielu perspektyw w celu zbadania zagadnień takich jak kwestie uprzedzenia i traumy, inspirowany jest poruszającą historią pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości. Jednak gdy małżonkowie zaczynają ją wychowywać pośród trójki swoich biologicznych dzieci, wokół wieku i pochodzenia dziecka pojawiają się tajemnice, które rodzą podejrzenia, że dziewczynka może nie być tym, za kogo się podaje. Podczas gdy bohaterowie próbują chronić swoją rodzinę przed adopcyjną córką, którą uważają za zagrożenie, ona toczy własną walkę, by stawić czoła swojej przeszłości i temu, co przyniesie jej przyszłość. Sytuację utrudnia fakt, że to starcie ostatecznie rozgrywa się w tabloidach i na sali sądowej.

W serialu „Porządna amerykańska rodzina” występują Ellen Pompeo, Mark Duplass oraz Imogen Faith Reid. W rolach gościnnych pojawią się także Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue i Jenny O'Hara.

Serial stworzyła Katie Robbins, która wraz z Sarah Sutherland pełni również funkcję producentki wykonawczej i showrunnerki. Ellen Pompeo, przez swoją wytwórnię Calamity Jane, jest również producentką wykonawczą, współpracując z Laurą Holstein. Producentami wykonawczymi są także Andrew Stearn, Dan Spilo, Niles Kirchner i Mike Epps. Reżyserią i produkcją zajęła się Liz Garbus. Serial "Porządna amerykańska rodzina" został wyprodukowany przez 20th Television.

Pięć odcinków serialu dostępnych jest od dziś w Disney+, kolejne będą pojawiały się na platformie co tydzień.

