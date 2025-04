10 najlepszych seriali kwietnia według BBC. Tego nie możesz przegapić

BBC wyłoniło listę 10 najlepiej zapowiadających się tytułów kwietnia 2025 roku. Znajdziecie na niej produkcje, które już zadebiutowały bądź w najbliższych dniach pojawią się na najpopularniejszych platformach streamingowych.

10 seriali, których nie możecie przegapić w kwietniu. Rekomendacje BBC

10. „Łowca nagród” (Prime Video)

Zamordowany łowca nagród Hub Halloran zostaje wskrzeszony przez diabła, by łapać i odsyłać demony, które uciekły z piekielnego więzienia. Ścigając te demony z pomocą i na przekór swojej skłóconej rodzinie, Hub dowiaduje się, jak jego własne grzechy skazały jego duszę na potępienie, co popycha go do poszukiwania drugiej szansy na życie w miłości i w rytm muzyki country.

9. „Puls” (Netflix)

Nad najbardziej oblegany oddział ratunkowy w Miami nadciąga huragan. Tymczasem odbywająca tam ostatni rok rezydentury lekarka Danny Simms (Willa Fitzgerald) nagle dostaje awans, kiedy uwielbiany główny rezydent, doktor Xander Phillips (Colin Woodell), zostaje zawieszony. Gdy sytuacja pogodowa się pogarsza i coraz więcej ludzi potrzebuje pomocy, szpital przechodzi w tryb lockdownu. Danny i Phillips muszą teraz znaleźć jakiś sposób na współpracę, czego nie ułatwia fakt, że na jaw wychodzą pikantne szczegóły ich skomplikowanego i zakazanego romansu. Konsekwencje tego związku odbijają się na pozostałych lekarzach, którzy muszą również mierzyć się z własnymi osobistymi i zawodowymi wyzwaniami, jednocześnie w stresujących warunkach ratując ludzkie życie. Zżytej grupie medyków ratowanie pacjentów często przychodzi łatwiej niż wyciąganie z opresji samych siebie.

8. „Kwestia seksu i śmierci” (Disney+)

Serial jest inspirowany prawdziwą historią Molly Kochan, opowiedzianą pierwotnie w podcaście Wondery, który powołała do życia wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką, Nikki Boyer. Po tym, jak Molly otrzymuje diagnozę raka piersi z przerzutami w IV stadium, decyduje się opuścić swojego męża Steve'a i po raz pierwszy w życiu zaczyna odkrywać pełen zakres i złożoność swoich seksualnych pragnień. Odwagę i wsparcie w tej przygodzie daje jej najlepsza przyjaciółka Nikki, która pozostaje u jej boku do samego końca.

7. „Opowieść podręcznej”, 6. sezon (Max)

Teokratyczna Republika Gilead boryka się z problemem dzietności. Płodna Offred (Elisabeth Moss) jest podręczną, która mieszka u wysokiej rangi komandora i jego żony. Kobieta raz w miesiącu musi oddać swe ciało panu domu z nadzieją, że uda jej się zajść w ciążę. Offred musi być posłuszna i postępować zgodnie z obowiązującymi surowymi zasadami. Jeśli zacznie buntować się przeciwko swemu losowi, zostanie wysłana do kolonii karnej, gdzie czekać ją może tylko śmierć. Kobiecie ciężko jest pogodzić się ze swoim losem. Marzy o powrocie do starego życia, gdzie miała męża, córkę i prawo decydowania o własnym losie.

6. „Hacks”, 4. sezon (Max)

Legendarnej aktorce komediowej z Las Vegas, Deborah Vance, grozi utrata rezydentury. Tymczasem w Los Angeles młoda, roszczeniowa pisarka Ava desperacko szuka pracy. Ku rozgoryczeniu obydwu ich wspólny menedżer Jimmy umawia je na spotkanie.

5. „Czarne lustro”, 7. sezon (Netflix)

Mroczna, satyryczna antologia Charliego Brookera powróci już 10 kwietnia 2025 roku z sześcioma nowymi odcinkami, w tym z kontynuacją przygodowego science fiction „USS Callister".

4. „Znajomi i sąsiedzi” (Apple TV+)

Po hańbiącym zwolnieniu Andrew "Coop" Cooper (Jon Hamm), menedżer funduszu hedgingowego, który przeżywa niedawny rozwód, zaczyna okradać domy swoich sąsiadów w niezwykle zamożnej dzielnicy Westmont Village. Szybko odkrywa, że sekrety i skandale ukryte za fasadami bogatych posiadłości mogą być o wiele bardziej niebezpieczne, niż mógłby sobie wyobrazić.

3. „The Last of Us”, 2. sezon (Max)

Produkcja oparta na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo. Akcja drugiego sezonu serialu rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, a świat z którym muszą się zmierzyć wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą.

2. „Ser od rządu” (Apple TV+)

Surrealistyczna komedia rodzinna osadzona w 1969 roku w Dolinie San Fernando. Opowiada historię ekscentrycznej rodziny Chambersów, dążącej do realizacji ambitnych i pozornie niemożliwych marzeń, nieprzejmującej się ograniczeniami rzeczywistości. Gdy Hampton Chambers (David Oyelowo) wychodzi z więzienia, długo oczekiwane spotkanie z rodziną nie przebiega zgodnie z planem. Podczas nieobecności, jego żona Astoria oraz synowie Einstein i Harrison, stworzyli nietypową rodzinę, a powrót Hamptona wprowadza w ich życie chaos.

1. „Andor”, 2. sezon (Disney+)

Akcja 2. sezonu toczy się w czasie, gdy widmo wojny staje się coraz bliższe, a Cassian Andor odgrywa kluczową rolę w Rebelii. Każdy zostanie wystawiony na próbę, a w miarę jak stawka będzie rosła, zdrady, poświęcenia i sprzeczne interesy nabiorą jeszcze większego znaczenia. Pełen politycznych intryg i napięcia serial jest prequelem filmu „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”, który ukazał bohaterską misję rebeliantów, mającą na celu zdobycie planów Gwiazdy Śmierci. Serial przenosi widza pięć lat wstecz, aby opowiedzieć historię Cassiana. Pokazuje jego drogę od cynika niezainteresowanego walką po bohatera Rebelii, którego przeznaczenie zmieni galaktykę.

Czytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix w tym tygodniu! Na ten serial czekaliśmy wszyscyCzytaj też:

Lawina nowości od Max. Polaków przyciągnie szczególnie jeden tytuł!