Wszyscy o nich mówią. Te 3 seriale teraz rządzą teraz na Disney+

Disney+ to platforma kojarzona głównie z animacjami i produkcjami familijnymi, ale w ostatnim czasie zyskuje też popularność wśród starszych widzów. W ostatnich tygodniach te trzy seriale wyraźnie wysunęły się na prowadzenie wśród najchętniej oglądanych tytułów na Disney+. To właśnie one teraz przyciągają największą uwagę widzów — są komentowane, polecane i szeroko omawiane w sieci. Jeśli zastanawiasz się, co aktualnie jest na topie i co warto obejrzeć na Disney+, ta trójka zdecydowanie zasługuje na uwagę.

Te 3 seriale królują teraz na Disney+

„Genialna Morgan”

Serial autorstwa Drew Goddarda („Dobre miejsce”, „Marsjanin”) z Kaitlin Olson w roli głównej, opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce, której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu. Produkcja została stworzona na podstawie popularnej francuskiej serii „Haut Potentiel Intellectuel (HPI)”.

„Kwestia seksu i śmierci”

Serial jest inspirowany prawdziwą historią Molly Kochan, opowiedzianą pierwotnie w podcaście Wondery, który powołała do życia wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką, Nikki Boyer. Po tym, jak Molly (Michelle Williams) otrzymuje diagnozę raka piersi z przerzutami w IV stadium, decyduje się opuścić swojego męża Steve'a i po raz pierwszy w życiu zaczyna odkrywać pełen zakres i złożoność swoich seksualnych pragnień. Odwagę i wsparcie w tej przygodzie daje jej najlepsza przyjaciółka Nikki (Jenny Slate), która pozostaje u jej boku do samego końca.

„Daredevil. Odrodzenie”

Najnowsza odsłona historii Matta Murdocka – niewidomego prawnika o wyostrzonych zmysłach, który porzucił życie Daredevila, by skupić się na karierze oraz nowym związku z terapeutką Heather Glenn. Matt wierzy, że może zostawić swoje alter ego za sobą. Tymczasem Wilson Fisk, znany jako Kingpin, powraca do miasta jako burmistrz, przekonany, że tym razem będzie rządził legalnie. Jednak rzeczywistość polityczna szybko okazuje się bardziej skomplikowana, niż się spodziewał. Biurokracja ogranicza jego wpływy, a dawni wrogowie nie dają mu spokoju. Frustracja narasta, a obsesja na punkcie Matta Murdocka ponownie zaczyna go pochłaniać.

