W „Luz Maria” wcielała się w Lucecitę. Szok, jak wygląda teraz!

Telenowela „Luz Maria” to obok „Esmeraldy”, „Zbuntowanego anioła” czy „Fiorelli”, jedna z najbardziej popularnych w Polsce serii, nadawanych na przełomie lat 90. i 2000. Emitowana była na antenie Polsatu i szybko zdobyła status kultowej. W czasach, gdy dostęp do zagranicznej telewizji był ograniczony, latynoskie seriale przyciągały egzotyką, emocjami i romantycznymi historiami.

O czym była „Luz María”?

„Luz María” to klasyczna opowieść z gatunku melodramatu. Historia zaczyna się, gdy skromna, niewinna dziewczyna z prowincji – Luz María, trafia do wielkiego miasta po śmierci ojca. Tam los krzyżuje jej drogę z Gustavo Gonzalo, przystojnym i bogatym mężczyzną, który jest zaręczony z bezwzględną i ambitną Angelą. W domu Gustavo Luz María zaczyna pracę jako służąca, a z czasem pomiędzy nią a jej pracodawcą rodzi się prawdziwe uczucie. Jednak ich miłość nie będzie prosta – na drodze staną intrygi, sekrety z przeszłości, choroby i porwania, jak to bywa w dobrych telenowelach.

Co teraz robi aktorka, która wcielała się w Luz Marię?

W rolę tytułową w serialu „Luz Maria” wcieliła się kolumbijska piękność Angie Cepeda. Widzowie szybko pokochali zarówno graną przez nią postać, jak i samą aktorkę i do dziś wspominają ją z sentymentem w rozmowach o hitach sprzed lat. Angie Cepeda wciąż aktywnie działa w branży filmowej i telewizyjnej. Po sukcesie „Luz Marii” rozwijała swoją karierę głównie w krajach hiszpańskojęzycznych, ale pojawiła się też w produkcjach międzynarodowych. Zagrała nawet w polskim filmie „Kobiety mafii 2”, wcielając się w Aidę. Użyczyła też głosu mamie głównego bohatera w disneyowskiej animacji „Nasze magiczne Encanto”, co przyniosło jej międzynarodową rozpoznawalność wśród nowej, młodszej publiczności.

Dziś aktorka ma już 50 lat – jednak czas wyraźnie się dla niej zatrzymał. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak wygląda teraz słynna Lucecita.

