Szykujesz wieczorny seans? Najlepsze thrillery ostatnich lat na Max

Thriller to ulubiony gatunek wielu kinomaniaków. Ostatnie lata przyniosły wiele wybitnych filmów z tej półki, które zaskakiwały fabułą i nieprzewidywalnymi zwrotami akcji. Poniższy ranking to zestawienie thrillerów z ostatnich czterech lat, które znajdziecie na Max. Tytuły pogrupowaliśmy w zależności od ocen polskich widzów.

Jeśli macie dość poszukiwań czegoś dobrego na wieczorny seans – ta lista powinna wam się przydać. Sprawdźcie, czego jeszcze nie oglądaliście i co warto nadrobić.

12 świetnych thrillerów ostatnich lat, które obejrzysz na Max

„W matni kłamstw”



Przytłaczająca, chaotyczna posiadłość Knowl nie jest odpowiednim miejscem dla samotnej młodej kobiety, a z pewnością nie dla zaledwie osiemnastoletniej Maud. Po nagłej śmierci ojca dziewczyna ma odziedziczyć cały jego majątek, gdy skończy 21 lat, ale obecnie jest sama, wrażliwa i nie rozumie niuansów rządzących relacjami społecznymi. Podczas odczytania testamentu ojca Maud następuje niespodziewany zwrot akcji - okazuje się, że na jej opiekuna został wyznaczony jej wuj Silas, wyrzutek społeczeństwa, cieszący się złą sławą nikczemnika i podejrzewany o morderstwo.



„Dziewczyna, która uciekła: Historia Kary Robinson”



Pewnego dnia do 15-letniej Kary Robinson podszedł mężczyzna, który przyłożył jej pistolet do szyi i zmusił ją do wejścia do samochodu. Zabierał ją do swojego mieszkania, gdzie przetrzymywał ją i molestował seksualnie przez 18 godzin. Dziewczynie udało się uciec, kiedy spał. Następnie poprowadziła policję z powrotem do dokładnej lokalizacji mieszkania i zidentyfikowała porywacza.



„Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma”



Na odludnej stacji w Arizonie obwoźny sprzedawca noży zostaje jednym z zakładników rabusiów, którzy nie cofną się przed niczym, by chronić swój świeży łup.



„Gorące dni”



Po tym, jak jego poprzednik zniknął w tajemniczych okolicznościach, Emre zostaje mianowany nowym prokuratorem w niewielkim tureckim miasteczku Yaniklar. Miejscu, które dotknięte jest nie tylko poważnym kryzysem związanym z dostępem do wody, ale też licznymi politycznymi perturbacjami. Przyjazd pełnego ideałów i oddanego swojej pracy mężczyzny zachwiać może obowiązujące od dawna w miasteczku status quo.



„Chłopiec z niebios”



Adam przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem tajemniczego zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego.



„Czerwone pokoje”



Kiedy głośna sprawa seryjnego mordercy Ludovica Chevaliera trafiła do sądu, Kelly-Anne zaczyna mieć obsesję. Nagle rzeczywistość zaciera się pod wpływem jej chorobliwych fantazji, a dziewczyna podąża mroczną ścieżką w poszukiwaniu ostatniego elementu układanki: zaginionego nagrania wideo przedstawiającego zamordowaną 13-letnią dziewczynkę, do której Kelly-Anne jest niepokojąco podobna.



„Obsesja”



Aktorka Elizabeth (Natalie Portman) jest zafascynowana Gracie (Julianne Moore): historią jej życia, jej małżeństwem, domem, dziećmi. Korzystając z zaproszenia, szczegółowo obserwuje jej życie z bliska i coraz odważniej wkracza w świat, w którym początkowo miała być jedynie gościem. Zawodowa fascynacja z czasem przeradza się w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy będzie pilnie strzegł swoich tajemnic – i swojej wersji prawdy.



„Caddo Lake”



Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.



„Juror #2”



Przysięgły Justin Kemp (Nicholas Hoult), głowa rodziny, bierze udział w głośnym procesie sądowym dotyczącym morderstwa. W trakcie rozprawy uświadamia sobie, że posiada informacje, które mogą wpłynąć na wynik procesu. Od Kempa zależy, czy oskarżony zostanie skazany, czy uniewinniony. Mężczyzna zmaga się z wewnętrznym konfliktem, który stawia go w trudnej sytuacji w sądzie, ale też wstrząsa jego życiem prywatnym. To opowieść o wyborach, które mogą zmienić wszystko.



„Saltburn”



Nagrodzona Oscarem reżyserka Emerald Fennell przedstawia pięknie mroczną opowieść o przywilejach i pożądaniu. Oliver Quick (Barry Keoghan), niepotrafiący znaleźć sobie miejsca na uniwersytecie Oxfordzkim, zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona (Jacob Elordi). Ten zaprasza go do Saltburn, imponującej siedziby jego ekscentrycznej rodziny. Spędzą tam niezapomniane lato.



„Bestie”



Vincent (Denis Ménochet) i Olga (Marina Foïs) to spokojna francuska para, która osiedliła się w jednej z galicyjskich wiosek. Wiodą tam niespieszne życie, zajmując się uprawą warzyw oraz renowacją opuszczonych domów. Codzienna sielanka ma jednak też swoje mroczne strony. Zwłaszcza, że relacje pary bohaterów z miejscowymi nie układały się nigdy tak, jak by sobie tego życzyli. Sąsiedzki konflikt z porywczymi braćmi Xanem i Lorenzo wzmaga na sile, gdy para decyduje się podjąć niepopularną w okolicy decyzję. Ku ich zaskoczeniu z pozoru nie aż tak istotna różnica zdań ma dużo większe konsekwencje, niż mogliby się tego spodziewać. Napięcie w wiosce niebezpiecznie narasta, dochodząc do momentu, z którego nie ma już odwrotu.



„Anatomia upadku”



Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: "Czy to zrobiła?".Czytaj też:

