Nowy serialowy thriller i absolutny hit z 2014 roku. Max serwuje mocne tytuły

Max, podobnie, jak Netflix, w pierwszym tygodniu marca przygotował dla swoich subskrybentów ponad 20 nowych tytułów. Listę produkcji, które są już dostępne znajdziecie poniżej, podobnie, jak zestawienie premier, których spodziewać się możecie jeszcze w tym tygodniu. Zanim jednak przejrzycie tytuły, mamy dla was kilka rekomendacji.

Film – perelka i serialowy thriller, którego nie możecie przegapić. Co nowego na Max?

Koniecznie dodajcie do swojej listy „do obejrzenia” „Grand Budapest Hotel” z 2014 roku – jeden z najbardziej charakterystycznych i docenianych filmów Wesa Andersona. Film łączy w sobie stylową estetykę, absurdalny humor i melancholijną nostalgię, co sprawia, że jest prawdziwym fenomenem współczesnego kina.

To opowieść o losach Gustave’a H. (Ralph Fiennes, znany ostatnio z „Konklawe”), charyzmatycznego konsjerża w luksusowym hotelu, oraz jego młodego pomocnika Zero Moustafy. Przeplatają się tu wątki kryminalne, przygodowe i komediowe, a cała historia jest jak baśń pełna absurdalnych, ale jednocześnie wzruszających wydarzeń.

Drugim tytułem, który musicie sprawdzić jest zapowiadany od miesięcy hiszpański serial „Gdy nikt nas nie widzi”. Jego akcja rozgrywa się podczas Wielkiego Tygodnia w 2024 roku w Morón de la Frontera, sennej andaluzyjskiej miejscowości, gdzie amerykański sznyt splata się z silnymi lokalnymi tradycjami.

Sierżantka Guardia Civil, Lucía Gutiérrez (Maribel Verdú), bada sprawę nietypowego samobójstwa jednego z mieszkańców połączonego z serią niepokojących wydarzeń, które miały miejsce podczas wielkanocnej procesji. Tymczasem Magaly Castillo (Mariela Garriga), agentka specjalna armii USA, przybywa do bazy w Morón de la Frontera, by rozwikłać zagadkę zaginionego amerykańskiego żołnierza. Trop prowadzi prosto do podejrzanych interesów dowódcy bazy, pułkownika Seamusa Hoopena (Ben Temple). W śledztwie wspiera ją sierżant Andrew Taylor (Austin Amelio). Wkrótce wychodzi na jaw, że oba dochodzenia mogą być ze sobą powiązane, a sprawa jest bardziej skomplikowana niż przypuszczano – wplątani są w nią zarówno mieszkańcy Morón, jak i amerykańscy żołnierze z pobliskiej bazy. Obsada serialu to prawdziwa plejada hiszpańskich gwiazd.

20+ wyśmienitych nowości na Max w tym tygodniu. Nie przegap perełek

„Miłość Andrei” – już dostępny na Max



15-letnia Andrea chce odzyskać miłość swojego ojca, który zniknął z ich życia po rozwodzie z jej matką.



„Aniołki Charliego” (2019) – już dostępny na Max



Aniołki Charliego muszą wkroczyć do akcji, aby uratować przyszłość naszej planety.



„Aniołki Charliego” (2000) – już dostępny na Max



Cameron Diaz, Drew Barrymore oraz Lucy Liu jako agentki do zadań specjalnych, które dostają zlecenie odszukania skradzionego oprogramowania.



„Dicks: Musical” – już dostępny na Max



Dwóch egocentrycznych biznesmenów odkrywa, że są bliźniakami, i postanawiają zjednoczyć swoich rozwiedzionych rodziców.



„Wzgórza Gaby” – już dostępny na Max



Jak co roku, 13-letnia Gaby spędza lato z tatą na małej wyspie. Te wakacje są jednak inne, bo weszła w okres dojrzewania.



„Maskat” – już dostępny na Max



Lipiec 1982 roku w Maroku. Samir, 16-letni rybak, odkrywa swoje przyciąganie do mężczyzn, gdy poznaje pewnego turystę podróżującego z żoną.



„Shayda” – już dostępny na Max



Irańska kobieta mieszkająca w Australii znajduje schronienie w ośrodku dla kobiet wraz ze swoją małą córką, próbując rozwieść się z przemocowym mężem.



„Grand Budapest Hotel” – już dostępny na Max



Ralph Fiennes jako legendarny konsjerż, który jest świadkiem nieprawdopodobnych zdarzeń w jednym ze słynnych europejskich hoteli w okresie międzywojennym. Deszcz nagród – w tym cztery Oscary.



„Człowiek w żelaznej masce” – już dostępny na Max



Przygoda Muszkieterów zaczyna się od uratowania więźnia z fortecy. Wkrótce zdają sobie sprawę, że ich misja może zniszczyć tron, któremu służą.



„Miasto Celtics” – od wtorku 4 marca



Serial dokumentalny HBO, który opowiada historię drużyny NBA Boston Celtics.



„Mali ludzie, wielka rodzina”, sezon 15. – od środy 5 marca



Johnstonowie to przeciętna siedmioosobowa amerykańska rodzina mieszkająca w Georgii. Są też największą na świecie rodziną bardzo niskiego wzrostu.



„Dżinsy po radziecku” – od czwartku 6 marca



W 1979 roku na Łotwie młody fan rock’n’rolla zostaje wysłany do psychiatryka z powodów politycznych, gdzie rozpoczyna produkcję podróbek dżinsów.



„Impreza życia” – od czwartku 6 marca



Komedia o organizatorze eventów i jego barwnej ekipie, której starannie zaplanowana impreza wymyka się spod kontroli.



„Gdy nikt nas nie widzi” – od piątku 7 marca



Hiszpańska policjantka Lucía Gutierrez i amerykańska porucznik Magaly Castillo muszą współpracować, aby odkryć prawdę stojącą za dwoma sprawami.



„Ciemna noc” – od piątku 7 marca



Historia Ishaka, muzyka wędrującego po nocnych klubach Anatolii, który po 8 latach jest zmuszony wrócić do swojego rodzinnego miasta.



„Dla Francji” – od piątku 7 marca



Młody oficer pochodzenia algierskiego, traci życie podczas rytuału inicjacyjnego dla nowicjuszy w prestiżowej francuskiej akademii wojskowej.



„Plan doskonały” – od piątku 7 marca



Clive Owen jako szef gangu złodziei planujący błyskotliwy napad na nowojorski bank. Gdy podczas akcji bierze zakładników, na pomoc wezwany zostaje wytrawny negocjator.



„Karate Kid” – od piątku 7 marca



Remake klasycznego filmu Johna G. Avildsena. Historia zagubionego chłopca, który z pomocą swego starszego przyjaciela uczy się sztuki wschodnich walk.



„Mnich i karabin” – od piątku 7 marca



Film opowiada, jak Królestwo Bhutanu stało się jedną z najmłodszych demokracji na świecie.



„Tuesday” – od piątku 7 marca



Matka i jej nastoletnia córka muszą stawić czoła śmierci, która przybywa w postaci niezwykłego ptaka.



„Niezłomny” – od piątku 7 marca



Film w reżyserii Angeliny Jolie opowiada niesamowitą historię Louisa Zamperiniego, który przeżył 47 dni na tratwie na oceanie.



„Gdzie jest Anne Frank?” – od piątku 7 marca



Kitty, wyimaginowana przyjaciółka, do której Anne Frank pisała w swoim pamiętniku, ożywa w dzisiejszym Amsterdamie. Nie zdaje sobie sprawy, że od tamtej pory minęły dekady i wyrusza w podróż, by odnaleźć swoją koleżankę.

