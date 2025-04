Aż dwie pary odpadły z „Tańca z gwiazdami”. W sieci zawrzało

Podczas wieczoru Disneya widzowie usłyszeli piosenki ze znanych filmów animowanych, które łączą wszystkie pokolenia. Za sprawą specjalnych strojów gwiazdy i tancerki wcieliły się m.in. w role księżniczek, a panowie zostali bohaterami magicznych opowieści. Co więcej, na parkiecie pojawili się tańczący Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, natomiast Kasia Łaska zaśpiewała hit „Mam tę moc” z „Krainy lodu”. Mimo bajkowego przebiegu odcinka, skończył się on w negatywny sposób aż dla dwóch par.

Kolejna eliminacja w „Tańcu z gwiazdami”

W niedzielny wieczór 6 kwietnia br. na parkiecie „Tańca z gwiazdami” zaprezentowało się osiem par. Blanka i Mieszko Masłowski zaprezentowali taniec współczesny do piosenki „Dwa światy” z filmu „Tarzan”. Choć Rafał Maserak stwierdził, że „było trochę za mało tańca współczesnego, gdyż to był bardziej showdance”, to para otrzymała 38 punktów.

Tomasz Wolny i Daria Syta zatańczyli charlestona do „A Star is Born” z filmu „Herkules” i dostali 32 punkty, a Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zaprezentowali walca wiedeńskiego do numeru „Naprawdę chcę” z filmu „Mała syrenka” i od jury otrzymali maksymalną liczbę punktów, czyli 40. Z kolei Magda Narożna i Piotr Musiałkowski pokazali rumbę do piosenki „Wspaniały świat” z filmu „Aladyn”. Po ich występie Iwona Pawlović powiedziała: „Magdo, jesteś często słabo oceniana, zwłaszcza przeze mnie, ale nie porównujmy edycji. 3 i 4 w tej edycji, to tak jak 4 i 5 w innych”. Finalnie para dostała 26 punktów.

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska z kolei zatańczyli walca angielskiego do „Can You Feel the Love Tonight” z filmu „Król Lew” i dostali 37 punktów, a Michał Barczak i Magda Tarnowska za foxtrota do utworu „Drobnostka” z filmu „Vaiana: Skarb oceanu” otrzymali 38 pkt. Na koniec zaprezentowali się Adrianna Borek i Albert Kosiński, których rumbę do piosenki „Kolorowy wiatr” z filmu „Pocahontas” jurorzy ocenili na 31 punktów, zaś walc angielski do „A Dream is a Wish Your Heart Makes” z filmu „Kopciuszek” Oli Filipek i Wojciecha Kuciny zyskał 30 punktów.

Tym razem wyjątkowo pary rywalizowały także drużynowo. Po wszystkich wykonaniach indywidualnych zmierzyły się ze sobą dwie drużyny – „Los Kujonos” pod wodzą Pauliny Sykut-Jeżyny i „Krzysiogród”, któremu przewodził Krzysztof Ibisz. Wygrała drużyna Pauliny i wszystkie pary, które wchodziły w jej skład otrzymały po dwa dodatkowe punkty. Po tych starciach prowadzący w końcu ogłosili wyniki. Wtedy okazało się, że z programu odpadły dwie pary – para numer 9 – Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski i para numer 11 – Ola Filipek i Wojciech Kucina.

