4 mocne uderzenia na Netflix kontra 4 hity z Max. To polecamy na weekend

W tym tygodniu Netflix miał do zaproponowania tylko kilka nowości, jednak, jak wiemy, nie zawsze liczy się ilość, a w przypadku seriali i filmów zdecydowanie ważniejsza jest jakość. Dwie produkcje z nowości platformy mamy już za sobą i możemy je z całą pewnością polecić – będzie to zaledwie trzyodcinkowy dokument true crime o dość świeżej sprawie z 2021 roku morderstwa Gabby Petito. Drugim tytułem, którego nie możecie ominąć, jest thriller z Robertem De Niro w głównej roli. I choć chyba nic więcej nie trzeba tu dodawać, zapewniamy was, że doskonała obsada robi tu robotę, a produkcja trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Dodatkowym atutem jest fakt, że serial ma tylko 6 odcinków, więc będzie idealnym wyborem na weekend. Polecamy wam też dwa nieco starsze netfliksowe tytuły, które jednak wciąż utrzymują się bardzo wysoko na liście najpopularniejszych.

Na Max powróciła najlepsza w ostatnich latach antologia i nie musicie się martwić, jeżeli nie oglądaliście dwóch poprzednich sezonów – są to zupełnie niezwiązane ze sobą fabularnie historie. Satyra społeczna przeprowadzi was przez cały wachlarz emocji – od śmiechu, po płacz i trwogę. Poza tym Max, podobnie, jak Netflix, postawił w tym tygodniu na true crime. Obejrzycie dokument o Luigi Mangione, 26-latku, który zamordował wysoko postawionego mężczyznę. Wciąż jednak nie jest jasne... dlaczego. Platforma ma dla swoich widzów również hollywoodzką klasykę, z 10 nominacjami do Oscara na koncie i zjawiskową obsadą.

8 godnych obejrzenia nowości na streamingach. Sprawdzamy ofertę Netflix i Max na weekend

„Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito” (Netflix)



W sierpniu 2021 roku 22-letnia Gabby Petito została zamordowana przez swojego narzeczonego Briana Laundrie. Młoda para odbywała czteromiesięczną podróż po Stanach Zjednoczonych, dokumentując swoje „życie w drodze” w mediach społecznościowych. Dwa miesiące później znaleziono ciało Laundriego, który zmarł w wyniku samobójczej rany postrzałowej. Na jego rodziców padły podejrzenia o pomoc w tuszowaniu morderstwa. Będący kroniką ostatnich wspólnych dni Gabby i Briana serial ujawnia tragiczną rzeczywistość stojącą za ich idealnym życiem na Instagramie i bolesne momenty, w których ich historia mogła potoczyć się inaczej.



„Dzień zero” (Netflix)



Serial stawia pytanie, które zadajemy sobie wszyscy: Jak odnaleźć prawdę w świecie, który pogrąża się w kryzysie, rozdzierany na kawałki przez siły poza naszą kontrolą? A może w epoce wszechobecnych forteli i teorii spiskowych to nasze własne czyny — albo i wyobrażenia — napędzają te niszczycielskie siły?

W sześcioodcinkowym thrillerze politycznym Robert De Niro wciela się w rolę szanowanego byłego prezydenta George'a Mullena, który jako szef specjalnej komisji śledczej szuka sprawców katastrofalnego w skutkach cyberataku – przyczyny chaosu i tysiąca ofiar śmiertelnych w całym kraju. Musi skonfrontować się nie tylko z szalejącą dezinformacją i ogniem krytyki, ale także własnymi mrocznymi sekretami, ryzykując wszystko, co jest mu najcenniejsze.



„Cassandra” (Netflix)



Najstarszy niemiecki inteligentny dom świecił pustkami przez ponad 50 lat od czasu zagadkowej śmierci poprzednich właścicieli. Dziś, gdy wprowadza się do niego Samira wraz z rodziną, wirtualna asystentka Cassandra wybudza się z wieloletniego uśpienia. Cassandra, stworzona w latach 70., aby opiekować się rodziną, oraz wyłączona po śmierci poprzednich mieszkańców, dostrzega swoją drugą szansę. Jednak widzi ona w sobie coś więcej niż tylko dobrą wróżkę, która dba o wszystkie sprawy. Postrzega siebie jako równoprawnego członka rodziny oraz robi, co tylko w jej mocy, aby nie pozostała znów sama — przy użyciu wszystkich dostępnych środków.



„Ocet jabłkowy” (Netflix)



Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy Instagram dopiero zyskiwał popularność. Dwie młode kobiety postanawiają wyleczyć się ze śmiertelnych chorób, koncentrując się na zdrowiu i dobrostanie psychicznym. Ich działania odbijają się szerokim echem w globalnej społeczności obserwujących, stając się źródłem inspiracji i nadziei. Niestety, nic z tego nie jest prawdą.



„Biały lotos”, 3. sezon (Max)



Akcja serialu rozgrywa się w ciągu jednego burzliwego tygodnia i śledzi losy różnych gości i pracowników ekskluzywnego kurortu. Co tydzień nowy odcinek!



„American Hustle” (Max)



Para przestępców dostaje propozycję nie do odrzucenia: albo pójdą na współpracę z FBI, albo trafią za kratki. Gwiazdorska obsada: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, 3 Złote Globy i 10 nominacji do Oscara.



„Luigi Mangione: Portret zabójcy” (Max)



Luigi Mangione to bogaty i uprzywilejowany 26-letni mężczyzna. Co skłoniło go do morderstwa dyrektora generalnego United Healthcare, Briana Thompsona?



„Raj w płomieniach” (Max)



Trzy siostry mieszkają same po zaginięciu matki. Gdy służby socjalne zaczynają działać, najstarsza Laura musi znaleźć zastępczynie dla mamy.

A jeżeli nie znaleźliście na tej liście swojego faworyta, poszukajcie go w naszych innych zestawieniach. Poniżej zamieszczamy dwie listy – dla fanów jednosezonowych sztosów (głównie thrillerów) oraz ponad 60 miniseriali, które mają maksymalnie po 8 odcinków.

