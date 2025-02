Netflix kusi nowym miniserialem z ulubieńcem Polaków! To tylko 6 odcinków

W tym tygodniu na Netflix zagoszczą cztery mocne tytuły. Będzie coś dla fanów sportu i historii dokumentalnych, znajdzie się też tytuł dla fanów nietuzinkowych reality show, mocnych komediodramatów i przede wszystkim miniseriali. Tym razem platforma streamingowa zaserwuje nam prawdziwą ucztę – 6-odcinkowy thriller z oscarową obsadą. Po raz pierwszy w serialu postanowił pokazać swoje aktorskie zdolności sam Robert De Niro, niezapomniany z filmów takich jak „Wściekły byk”, „Chłopcy z ferajny”, „Taksówkarz”, „Ojciec chrzestny II”, „Irlandczyk” czy „Przebudzenia”. 81-latek ma na swoim koncie dwie statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej i mimo wieku najwyraźniej nie ma zamiaru przechodzić na emeryturę.

O czym jest „Dzień zero” z De Niro i dlaczego to coś, czego nie możecie ominąć? Sprawdźcie poniżej rozpiskę wszystkich nowości i cieszcie się dobrymi seansami przez najbliższy tydzień!

Na Netflix nowy miniserial. W roli głównej ulubieniec Polaków!

„Koszykarskie złoto”



Po raz pierwszy w historii najlepsze na świecie drużyny koszykarzy pozwoliły zajrzeć filmowcom za kulisy swoich występów na igrzyskach olimpijskich w 2024 r. „Koszykarskie złoto” to szczera i autentyczna opowieść o zawodnikach reprezentacji USA, Francji, Serbii i Kanady, którzy w Paryżu przygotowują się do walki o najwyższe laury. Ponieważ w koszykówce reszta świata nadrobiła już zaległości do Stanów Zjednoczonych, rywalizacja między nimi jest bardziej zacięta niż kiedykolwiek.

Na Netflix od wtorku 18 lutego



„Miłość offline”



Zobacz, jak uczestnicy programu randkowego „Miłość offline” szukają bratnich dusz bez używania telefonów.

Premiera we wtorek 18 lutego



„Opowieść o mojej rodzinie”



To historia o mężczyźnie imieniem Fausto i ostatnim dniu jego życia. Historia o radości, pasji, miłości do dzieci i braku strachu przed przyszłością. To także historia miłości absolutnej i dramatycznego punktu zwrotnego, gdy trzeba podjąć doniosłą decyzję. Ale przede wszystkim jest to historia nietypowej rodziny, ukochanego klanu, na który Fausto nakłada nieoczekiwane zobowiązania. Historia wzlotów i upadków, ludzi zdolnych do gigantycznych błędów i maleńkich, heroicznych gestów. W której każdy robi, co może, na miarę swoich możliwości.

Na Netflix od środy 19 lutego



„Dzień zero”



Serial „Dzień zero” stawia pytanie, które zadajemy sobie wszyscy: Jak odnaleźć prawdę w świecie, który pogrąża się w kryzysie, rozdzierany na kawałki przez siły poza naszą kontrolą? A może w epoce wszechobecnych forteli i teorii spiskowych to nasze własne czyny — albo i wyobrażenia — napędzają te niszczycielskie siły?

W sześcioodcinkowym thrillerze politycznym Robert De Niro wciela się w rolę szanowanego byłego prezydenta George'a Mullena, który jako szef specjalnej komisji śledczej szuka sprawców katastrofalnego w skutkach cyberataku – przyczyny chaosu i tysiąca ofiar śmiertelnych w całym kraju. Musi skonfrontować się nie tylko z szalejącą dezinformacją i ogniem krytyki, ale także własnymi mrocznymi sekretami, ryzykując wszystko, co jest mu najcenniejsze.

Premiera na Netflix w czwartek 20 lutego Czytaj też:

