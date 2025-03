Zatrzęsienie świetnych nowości w kwietniu na Netflix! Fani thrillerów i kryminałów będą wniebowzięci

Netflix w kwietniu zaprezentuje niezwykle barwną paletę produkcji, która zaspokoi gusta najbardziej wymagających widzów. „Projekt UFO” zabierze oglądających w podróż do Polski lat 80., gdzie po rzekomym lądowaniu UFO, powiązane ze sobą osoby próbują ustalić pochodzenie obcych istot. To tajemnicza opowieść o wielkiej mistyfikacji, kłamstwie, które staje się prawdą, oraz sile dezinformacji, za którą ślepo podążamy. W rolach głównych: Mateusz Kościukiewicz, Piotr Adamczyk, Maja Ostaszewska i Julia Kijowska.

Kultowa antologia „Czarne lustro” powróci z siódmym sezonem, oferując sześć nowych, mrocznych historii. W finałowej odsłonie serialu „Ty”, Joe wraca do Nowego Jorku, by cieszyć się swoim wymarzonym życiem. Jednak jego szczęście nie trwa długo, bo demony przeszłości zaczynają go prześladować.

Dla całej rodziny przygotowano animowaną wersję kultowej serii „Asteriks i Obeliks: Walka wodzów”, pełną humoru i nostalgii. Miłośnicy kina akcji docenią „Chaos” z Tomem Hardym, a fani sportu nie mogą przegapić nowego dokumentu o najmłodszym numerze 1 w świecie tenisa – „Carlos Alcatraz: W swoim stylu”.

Co jeszcze pojawi się na Netflix w kwietniu? Cała masa dobrych thrillerów i kryminałów, 8 nowych seriali i 6 nowych filmów. Sprawdźcie naszą listę, na której znajdziecie najbardziej obiecujące tytuły, które już niebawem zagoszczą na platformie.

Cała masa thrillerów i kryminałów od kwietnia na Netflix. Oto najlepsze nowosci

„Projekt UFO” (polski serial, dramat, komedia)



Początek lat 80., po rzekomym lądowaniu UFO w Truskasach na Warmii, dwóch mężczyzn – upadająca gwiazda telewizyjna i entuzjasta istot pozaziemskich – wyrusza na intelektualną misję, aby ustalić pochodzenie obcych istot, jednocześnie wciągając w dyskusję wszystkich w swojej orbicie. Kiedy dwaj bohaterowie starają się przekonać świat do swoich teorii, potężny polityk próbuje wykorzystać zjawiska paranormalne, aby przejąć władzę nad krajem.

Premiera: 16 kwietnia



„Czarne lustro”, 7. sezon (serialowa antologia, dramat, thriller, sci-fi)



Mroczna, satyryczna antologia Charliego Brookera powróci już 10 kwietnia 2025 roku z sześcioma nowymi odcinkami, w tym z kontynuacją przygodowego science fiction „USS Callister".

Premiera: 10 kwietnia



„Ty”, 5. sezon (serial, thriller)



W pełnym rozmachu piątym — i finałowym — sezonie Joe Goldberg powraca do Nowego Jorku, aby żyć długo i szczęśliwie… jednak duchy z przeszłości i mroczne pragnienia mogą obrócić jego marzenia w pył.

Premiera: 24 kwietnia



„Puls” (serial, dramat)



Nad najbardziej oblegany oddział ratunkowy w Miami nadciąga huragan. Tymczasem odbywająca tam ostatni rok rezydentury lekarka Danny Simms (Willa Fitzgerald) nagle dostaje awans, kiedy uwielbiany główny rezydent, doktor Xander Phillips (Colin Woodell), zostaje zawieszony. Gdy sytuacja pogodowa się pogarsza i coraz więcej ludzi potrzebuje pomocy, szpital przechodzi w tryb lockdownu. Danny i Phillips muszą teraz znaleźć jakiś sposób na współpracę, czego nie ułatwia fakt, że na jaw wychodzą pikantne szczegóły ich skomplikowanego i zakazanego romansu. Konsekwencje tego związku odbijają się na pozostałych lekarzach, którzy muszą również mierzyć się z własnymi osobistymi i zawodowymi wyzwaniami, jednocześnie w stresujących warunkach ratując ludzkie życie. Zapraszamy do śledzenia perypetii zżytej grupy medyków, którym ratowanie pacjentów często przychodzi łatwiej niż wyciąganie z opresji samych siebie.

Premiera: 3 kwietnia



„Karma” (serial, thriller, kryminał)



W tym trzymającym w napięciu kryminale sześć osób zostaje uwikłanych w nierozerwalną karmiczną pętlę. Każda z nich podejmuje lekkomyślne decyzje, które wymykają się spod kontroli.

Premiera: 4 kwietnia



„Szklana kopuła” (serial, kryminał)



Lejla powraca do rodzinnego domu położonego w szwedzkiej wiosce rozdartej między tradycją a nowoczesnością, co powoduje napięcia wśród jej mieszkańców. Jednak powrót kobiety w dawne strony przyćmiewa coś tak mrocznego i przerażającego, że aż niemieszczącego się jej w głowie. W tych właśnie okolicach Lejla była jako dziecko przetrzymywana przez nieznanego sprawcę w szklanej kopule. Teraz bez śladu znika inna młoda dziewczyna. Lejla bada sprawę jej zaginięcia, ale musi też skonfrontować się z wewnętrznym mrokiem odwołującym się do przeszłości, o której wolałaby zapomnieć. Czy mrożące krew w żyłach podobieństwa między historią Lejli a zniknięciem dziewczyny są tylko dziełem przypadku? A może historia po prostu się powtarza?

Premiera: 15 kwietnia



„Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)” (serial, komedia)



Po czterech latach Moritz zostaje zwolniony z więzienia i wreszcie może zacząć rozkręcać swój własny (tym razem legalny!) interes. Jednak świat, w przeciwieństwie do jego biznesowych pomysłów, nie stanął w miejscu. Okazuje się, że Dan zmienił Bonus Life w odnoszący sukcesy start-up z suplementami i trafił na listę trzydziestu najlepszych przedsiębiorców przed trzydziestką. Moritz zawsze marzył o takim życiu. Moritz jest wkurzony! Gdy dowiaduje się, że Lenny nie tylko pracuje w Bonus Life, ale jest też właścicielem połowy firmy, nie ma zmiłuj — musi przejąć kontrolę nad Bonus Life. I to bez względu na koszty…

Premiera: 8 kwietnia



„Carlos Alcaraz: W swoim stylu” (serial dokumentalny)



Opowieść o najmłodszym mistrzu tenisa w historii wyprodukowana przez wytwórnię Morena Films dla Netflix. Śledzimy w nim poczynania Carlosa Alcaraza w sezonie 2024, przyglądając się z bliska, jak cudowne dziecko tenisa podbija świat sportu. Poznamy go nie tylko jako jednego z najwybitniejszych tenisistów, lecz także zobaczymy jego życie poza kortem. To niesamowita opowieść widziana oczami samego Carlosa Alcaraza.

Premiera: 23 kwietnia



„Eternauta” (serial, akcja, sci-fi)



Pewnej letniej nocy w Buenos Aires tajemniczy opad śniegu zabija większość populacji i pozostawia tysiące ludzi uwięzionych na lodzie. Juan Salvo i jego przyjaciele rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie. Wszystko się zmienia, gdy odkrywają, że toksyczna śnieżyca to dopiero pierwszy atak obcej armii, która za cel obrała sobie Ziemię. Jedynym sposobem na utrzymanie się przy życiu jest zjednoczenie sił. Nikt nie przetrwa samotnie. Serial jest pierwszą ekranizacją kultowej argentyńskiej powieści graficznej science fiction Héctora G. Oesterhelda „The Eternaut” zilustrowanej przez Francisco Solano Lopeza, która ukazała się po raz pierwszy w 1957 roku.

Premiera: 30 kwietnia



„Ransom Canyon” (serial, melodramat)



Zbliża się międzynarodowy turniej. Daniel i Johnny pracują nad odbudowaniem swojego zespołu. Ale na drodze do zwycięstwa stają im dawni wrogowie i nowe zagrożenia.

Premiera: 17 kwietnia



„Chaos” (film, thriller)



Walker (Tom Hardy) to poturbowany przez życie detektyw, który toruje sobie drogę przez kryminalny półświatek stopniowo przejmujący władzę nad miastem. Po nieudanej operacji narkotykowej Walker ma na głowie kilka wrogich frakcji — mściwy syndykat przestępczy, skorumpowanego polityka, a także innych policjantów. Próbując uratować syna ważnej figury, którego zaangażowanie w transakcję narkotykową ujawnia siatkę powiązań korupcyjnych i spisek, jest zmuszony stawić czoła demonom swojej przeszłości.

Premiera: 25 kwietnia



„iHostage” (film, thriller)



Trzymający w napięciu thriller inspirowany szokującym zdarzeniem, do którego doszło w Amsterdamie w roku 2022. Pewien mężczyzna napadł wtedy na sklep Apple w Amsterdamie i wziął zakładników. Film wyreżyserował Bobby Boermans („Het Gouden Uur”, „Mocro Maffia”) według scenariusza Simona de Waala („Het Gouden Uur”, „Sleepers”). Głównym bohaterem uczyniono Bułgara, któremu przyszło zajrzeć śmierci w oczy, kiedy uzbrojony napastnik uwięził osoby przebywające w budynku. Całość historii oglądamy jednak w „iHostage” także oczami napastnika, innych zakładników i służb, co czyni z filmu emocjonującą opowieść o odwadze, walce o życie i długotrwałych konsekwencjach przemocy.

Premiera: 18 kwietnia



„Meet the Khumalos” (film, komedia romantyczna, dramat)



Dwie matki – kiedyś najlepsze przyjaciółki, teraz zaciekłe rywalki – rozpoczynają sąsiedzką wojnę, gdy dowiadują się, że ich dzieci są w sobie zakochane do szaleństwa.

Premiera: 11 kwietnia



„Poza jurysdykcją” (film)



Sara – była żołnierka oddziałów specjalnych, której syn znika w konsulacie USA – robi wszystko, co w jej mocy, żeby go odnaleźć, i odkrywa mroczny spisek.

Premiera: 30 kwietnia



„Asteriks i Obeliks: Walka wodzów” (film animowany)



Rzym desperacko próbuje podbić ostatnią niezależną wioskę w Galii — dom Asteriksa i Obeliksa. Sekretem bitewnej przewagi Galów jest magiczny eliksir, ale gdy mistrz eliksirów traci pamięć, mieszkańcy wioski muszą sami stanąć do walki z potęgą imperium.

Premiera: 30 kwietnia



„Punkty zwrotne: Wojna w Wietnamie” (film dokumentalny)



Serial wytwórni Luminant Media w reżyserii Briana Knappenbergera w brutalnie szczery sposób opowiada o jednym z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych konfliktów we współczesnej historii. Analizuje też długotrwały wpływ, jaki wywarł on na tożsamość Ameryki i życie niezliczonych ludzi.

Premiera: 30 kwietnia



„Zła sława: Ciemna strona kidfluencingu” (serial dokumentalny)



Piper Rockelle to niezwykle popularna youtuberka, która doszła do internetowej sławy dzięki wymyślnym psikusom, absurdalnym wyzwaniom i landrynkowatym materiałom o „crushach” kręconych razem ze Squadem — starannie dobraną ekipą „przyjaciół”. Trzyodcinkowy serial „Zła sława” pozwala zajrzeć za kulisy brokatowego i efekciarskiego światka, którym rządziła mamadżerka Piper — Tiffany Smith. Dawni członkowie Squadu dzielą się w nim porażającymi opowieściami o wykorzystywaniu, sekciarskich manipulacjach i nadużyciach. Widzowie mogą poznać mroczne realia sławy w mediach społecznościowych, a także dowiedzieć się o inicjatywach podejmowanych w celu ochrony kolejnego pokolenia twórców.

Premiera: 9 kwietniaCzytaj też:

Dziś wielkie premiery na Max i Netflix – sprawdź 6 nowości!Czytaj też:

Lista 100 najlepszych miniseriali. To zestawienie bije wszystkie inne w sieci