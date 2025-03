3 perełki od dziś na Netflix. Ten miniserial będzie nową obsesją widzów

W tym tygodniu Netflix przygotował dla swoich subskrybentów 10 świetnych premier, a już trzy z nich oglądać możemy na platformie od dziś. Wśród świeżych tytułów jest thriller – miniserial, który może się stać nową obsesją widzów, ale też nowy program, którego uczestnicy zawalczą o gigantyczne pieniądze. Znajdzie się też coś dla fanów rodzimych produkcji. Przejrzyjcie listę i poszukajcie czegoś na wieczorny seans.

3 nowe tytuły po cichu wpadły na Netflix. Ale to ten serial przyciągnie tłumy

„Na gorącym uczynku”

W mieście Bariloche w argentyńskiej Patagonii dziennikarka Ema Garay wspina się po szczeblach kariery, ujawniając prawdę o przestępcach, którzy wymykają się wymiarowi sprawiedliwości. Jej życie zmienia się nieoczekiwanie, gdy poznaje Leo Mercera, szanowanego obywatela, który staje się głównym podejrzanym w badanej przez nią sprawie zaginięcia szesnastolatki. Aby odkryć prawdę, Ema będzie musiała stawić czoła własnym demonom.

„Sekret za milion”

To konkurs na inteligencję, spryt i podstępy. Dwunastka nieznajomych wprowadza się do wspaniałej posiadłości nad jeziorem. Każdy znajduje w swoim pokoju tajemniczy prezent powitalny — pudełko. Jedenaście z nich jest pustych, a jedno zawiera 1 000 000 dolarów. Gość może zatrzymać pieniądze — o ile utrzyma swoją wygraną w tajemnicy. Diabelskie gry ujawnią wskazówki dotyczące tożsamości milionera, który musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zachować swój sekret za milion.

„Lekarze na start”

Serial przedstawia losy absolwentów medycyny (Zuzy, Dagi, Piotra, Marty i Łukasza). Wszyscy w jednym roku trafiają na staż do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. To tam cała piątka starać się będzie o rezydenturę na oddziale chirurgii, stawiać swoje pierwsze diagnozy, przeprowadzać poważne zabiegi, ale także ratować i tracić pierwszych pacjentów. Czy poradzą sobie z tak wielką presją? Ich zawodowe perypetie splatać się będą z życiowymi zawirowaniami. Jak wiele zaryzykują, by ratować zdrowie i życie pacjentów?

