QUIZ. Polskie gwiazdy w młodości. Rozpoznasz je na archiwalnych zdjęciach?

Niektóre z nich przez lata przeszły spektakularne zmiany, inne od młodości zachowały charakterystyczne rysy. Dziś przyglądamy się ich zdjęciom sprzed lat i sprawdzamy, czy nadal łatwo je rozpoznać!

Każda epoka ma swój niepowtarzalny styl, a fotografie sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat potrafią doskonale oddać ducha tamtych czasów. Fryzury, makijaż, moda – wszystko się zmienia, a wraz z tym także wizerunki znanych osób. Niektóre gwiazdy od zawsze miały wyrazisty styl, który wyróżniał je na tle innych, inne natomiast eksperymentowały, szukając swojego miejsca w świecie show-biznesu. Patrząc na ich stare zdjęcia, trudno uwierzyć, że to te same osoby, które dziś znamy z ekranów telewizorów, scen czy mediów społecznościowych.To doskonała okazja, by cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak wyglądały początki ich kariery.

QUIZ i wyzwanie w jednym! Ile gwiazd rozpoznasz na starych zdjęciach?

Czy potrafisz rozpoznać polskie gwiazdy na ich zdjęciach z młodości? Sprawdź się i przekonaj, ile znanych twarzy rozpoznasz!

