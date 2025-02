15+ wybitnych thrillerów w formie miniseriali. Idealne na maraton!

Miniseriale będą doskonałym wyborem dla tych, którzy nie mają czasu na wielosezonowe produkcje, ale wciąż pragną emocjonujących opowieści. A gdy dodamy jeszcze do tego wszystkiego elementy thrillera – napięcie, zwroty akcji i tajemnice – otrzymujemy mieszankę, od której trudno naprawdę trudno się oderwać.

Thrillery, które są w zamknięte w formie miniseriali, będą zatem świetnym wyborem dla tych, którzy lubią dreszcz emocji, ale nie chcą zobowiązywać się do długotrwałego śledzenia fabuły. Skondensowana forma sprawia, że każdy odcinek jest pełen treści i prowadzi do szybkiego, zwykle bardzo satysfakcjonującego finału. Nie ma tu miejsca na dłużyzny, a twórcy często stawiają na mroczny klimat, psychologiczne napięcie i inteligentnie skonstruowane zagadki, które trzymają w niepewności aż do ostatniej minuty.

Przy miniserialach nie musisz się martwić o to, że twój ulubiony serial nagle zostanie anulowany, bądź zamieni się w nudną produkcję, która jest przeciągana w nieskończoność. Twórcy miniseriali muszą stworzyć już na początku spójny i przemyślany scenariusz, który po prostu ma sens. Dodatkowym atutem skondensowanej formy jest to, że niektóre miniseriale będziemy mogli obejrzeć w jeden weekend, albo nawet jeden dzień. Warto też zwócić uwagę na to, że tego typu produkcje zazwyczaj przyciągają wybitnych aktorów i reżyserów. W tych proponowanych przez nas poniżej produkcjach wystąpiły takie sławy jak Amy Adams, James Franco, Hugh Grant czy Nicole Kidman.

Jeśli więc szukacie czegoś, co pochłonie was bez reszty, ale nie na długie tygodnie, koniecznie sprawdźcie naszą listę najlepszych thrillerowych miniseriali!

15+ najlepszych miniseriali – thrillerów. Nie będziesz mógł się oderwać

„22.11.63” na Prime Video



Główny bohater Jake Epping czuje się wypalony i zagubiony. Jego była żona ułożyła sobie życie, jego uczniowie są zawsze rozkojarzeni, a powieść, którą planował napisać okazuje się fiaskiem. Wtedy właśnie jeden z jego najlepszy przyjaciół, Al Templeton (Chris Cooper), pokazuje mu króliczą norę, sekretny portal czasowy, który prowadzi do 1960 roku. Al prosi Jake'a o udanie się w przeszłość i stworzenie lepszego świata poprzez zapobieżenie zamachowi na życie prezydenta Kennedy'ego. Jake wchodzi do króliczej nory, by rozpocząć swoją misję, ale odkrywa, że zmiana przeszłości jest o wiele bardziej niebezpieczna niż mógłby to sobie wyobrazić.



„Ostre przedmioty” na Max



Miniserial HBO na podstawie bestsellerowej powieści Gillian Flynn. W postać głównej bohaterki wciela się pięciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams. Dziennikarka Camille Preaker zostaje wysłana do rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości.



„The Stranger” na Netflix



Sieć tajemnic sprawia, że przykładny obywatel Adam Price rozpoczyna misję, która ma ujawnić prawdę o jego najbliższych.



„W obronie syna” na Apple TV+



Wstrząsający thriller, w którym życie pewnej rodziny zostaje bezpowrotnie zniszczone wraz z oskarżeniem syna o zamordowanie kolegi z klasy.



„Już mnie nie oszukasz” na Netflix



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Ripley” na Netflix



Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.



„Candy. Śmierć w Teksasie” na Disney+



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Collateral” na Netflix



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Ruchome piaski” na Netflix



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Ukochane dziecko” na Netflix



Lenie udaje się uciec od mężczyzny, który kontrolował całe jej życie. Gdy tej samej nocy docierają do niej rodzice, na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła.



„Eric” na Netflix



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Czarny ptak” na Apple TV+



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Od nowa” na Max



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Szczera prawda” na Netflix



Światowej sławy komik rozpaczliwie poszukuje drogi ucieczki po nocy spędzonej z bratem w Filadelfii, której konsekwencje wywracają jego życie na nice.



„Sprostowanie” na Apple TV+



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.



„Nocna msza” na Netflix



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„W tłumie” na Apple TV+



Thriller psychologiczny rozgrywający się w 1979 r. na Manhattanie. Młody mężczyzna zostaje aresztowany za szokujące przestępstwo, a nietypowa śledcza musi rozwiązać kryjącą się za nim tajemnicę.Czytaj też:

