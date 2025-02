Max kusi perełkami! Aż 12 nowych tytułów na platformie

Co nowego wpada w tym tygodniu na Max? Pojawią się propozycje na Walentynki, dobre klasyki, kontynuacje hitów, ale nie tylko. Mamy dla was rozpiskę premier – sprawdźcie sami, co was zainteresuje.

Nowości na Max w tym tygodniu. Premierę ma cała masa hitów

„All American”, sezon 7. – wtorek 11 lutego

Serial inspirowany życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. Produkcja przedstawia historię zawodnika, który ze szkolnego zespołu trafia do drużyny futbolowej z Beverly Hills, a tym samym do nowego świata pełnego wyzwań oraz możliwości.

„Nagi instynkt przetrwania: Ameryka Łacińska” – środa 12 lutego

Dziesięcioro mężczyzn i kobiet pochodzących z Meksyku, Kolumbii i Argentyny musi przetrwać w najbardziej ekstremalnych regionach świata.

„Blue Valentine” – czwartek 13 lutego

Młode małżeństwo przeżywa kryzys. Dean i Cindy sięgają pamięcią do początku swojego związku, gdy byli zakochani w sobie bez pamięci oraz planowali wspólną przyszłość.

„Desiré” – piątek 14 lutego

Senegalska dziewczyna, która miesza w Neapolu z uzależnioną od narkotyków matką, pewnej nocy zostaje aresztowana i wysłana do zakładu poprawczego.

„Regentka” – piątek 14 lutego

Katarzyna, żona króla Henryka VIII, zostaje mianowana regentką, podczas gdy on walczy za granicą.

„Zielone algi” – piątek 14 lutego

Reporterka staje się kluczową postacią w konflikcie między ekologami a rolnikami, badając śmiercionośne algi na plażach Bretanii.

„Pewnego razu... w Hollywood” – piątek 14 lutego

Leonardo Di Caprio oraz Brad Pitt jako trzecioligowy aktor i jego dubler, którzy próbują odnaleźć się w Hollywood końca lat sześćdziesiątych.

„Małe ukłucie” – piątek 14 lutego

Naiwna 26-latka rozpoczyna romans ze swoim starszym pracodawcą i dowiaduje się, co to pożądanie, strata i władza.

„Niepewność” – piątek 14 lutego

Uporządkowane życie szwedzkiej prezenterki telewizyjnej rozpada się, gdy w końcu postanawia skonfrontować się ze swoim dominującym mężem.

„Rok wdowy” – piątek 14 lutego

Niedawno owdowiała kobieta wyrusza na ścieżkę samopoznania, przeciwstawiając się normom społecznym i ciesząc się nowo odkrytą wolnością.

„Macierzyństwo inaczej” – piątek 14 lutego

Portret samotnej Węgierki z Barcelony, która wybiera rosyjskiego geja na współrodzica, by spełnić marzenie o macierzyństwie.

„Nierozłączni” – 15 lutego

Drogi Dona i DJ Dzggy Doga krzyżują się w Central Parku i wspólnie wyruszają w pełną przygód podróż po Nowym Jorku.

