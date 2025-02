Mocny thriller już w sieci! To pewne, że szturmem podbije polski rynek

„The Agency” (pol. „Agencja”) może pochwalić się gwiazdorską obsadą, z dwukrotnie nominowanym do Oscara Michaelem Fassbenderem na czele. W serialu występują też: Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon, Reza Brojerdi oraz uwielbiany w Polsce Richard Gere. Gościnnie na ekranie pojawiają się Hugh Bonneville („Downtown Abbey”, „Douglas is Cancelled”) i Dominic West („Romans”, „The Crown”), a także – co najbardziej zaciekawi widzów naszego kraju – Marcin Zarzeczny, znany z takich tytułów jak „Układ zamknięty”, „Klangor”, „Planeta singli 3” czy „Jak pokochałam gangstera”. W pozostałych rolach między innymi: Adam Nagaitis, Ambreen Razia, Bilal Hasna, David Harewood, Kurt Egyiawan, Ray BLK, Sabrina Wu i Tom Vaughan-Lawlor.

Ten nowy polityczny thriller inspirowany jest popularnym francuskim serialem The Bureau (Le Bureau des Légendes), którego pierwszy sezon jest również dostępny w SkyShowtime. Kolejne sezony zostaną dodane do serwisu w nadchodzących tygodniach. The Agency (Agencja) opowiada historię Martiana (Michael Fassbender), tajnego agenta CIA, który otrzymuje rozkaz porzucenia dotychczasowego życia pod przykrywką i powrotu na posterunek w Londynie. Kiedy na horyzoncie znowu pojawia się dawna miłość, którą opuścił, romans rozpala się na nowo. Jego kariera, prawdziwa tożsamość i misja są sprzeczne z tym uczuciem, co wciąga ich oboje w śmiertelną grę międzynarodowych intryg i szpiegostwa.

Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

A także fotki z planu, szczególnie z Polakiem Marcinem Zarzecznym!

Galeria:

