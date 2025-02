25 najlepszych filmów ostatnich 25 lat. Krytycy prestiżowego portalu dokonali wyboru

I chociaż wiele z nich to filmy, które w Polsce były ogromnymi hitami, o innych słyszy się dość rzadko. Jeżeli szukacie kapitalnego tytułu na wieczór i ufacie ocenom krytyków, sprawdźcie tę listę i cieszcie się seansem, który zapamiętacie na długo. Przy okazji sprawdźcie też czy zgadzacie się z zestawieniem! Czy film który zajął 1. miejsce faktycznie na nie zasługuje?

Najlepsze filmy ostatniego ćwierćwiecza – oto wybór ekspertów

25. „Nowy początek”

Wybitna lingwistka Louise Banks (Amy Adams) zostaje wezwana przez siły obronne kraju, by spróbować porozumieć się z wysłannikami innej cywilizacji po tym, jak gigantyczny obiekt zawisł nieruchomo tuż nad Ziemią. Nikt tak naprawdę nie wie, czy obcy przybyli na Ziemię w celach pokojowych czy może są zwiastunem inwazji. W zespole badawczym wspomagają ją pułkownik Weber (Forest Whitaker) i wybitny fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Pełna napięcia metaforyczna opowieść o płynności czasu, tajemnicy, zdarzeniach, których ludzki umysł nie potrafi objąć intelektualnie.

24. „Czarna Pantera”

T’Challa (Chadwick Boseman) jest zmuszony do powrotu do swojej ojczyzny – Wakandy, aby objąć tron po tym, gdy jego ojciec zostaje podstępnie zamordowany. Niebawem po koronacji nowego króla, słynące z najlepiej na świcie rozwiniętej technologii państwo zostaje napadnięte przez dawnego wroga – wszystko po to, aby mieć władzę nad tajemniczym surowcem vibranium, który może być używany w każdej dziedzinie technologii. Młody władca musi szukać sojuszników, aby pokonać przeciwnika i ochronić swój wierny lud. Mężczyzna w przebraniu Czarnej Pantery sprzymierza się z agentem C.I.A Everettem K. Rossem (Martin Freeman) i członkami innych służb specjalnych by uchronić kraj przed wciągnięciem w światowy konflikt.

23. „Paddington 2”

Tym razem rezolutny niedźwiadek o nienagannych manierach i skłonności do wpadania w tarapaty trafi w złe towarzystwo. Pomyłkowo osadzony w areszcie wśród zepsutych do szpiku kości typów spod ciemnej gwiazdy, naiwny Paddington zrobi wszystko, by sprowadzić ich na dobrą drogę. A że siłę przekonywania ma wielką, rzecz może się udać. Każdy przecież chętnie przyjmie pomocną łapę nawet jeśli jest nieco lepka od marmolady. Szczególnie jeśli futrzasty zada swe fundamentalne pytanie: Misia w sercu nie masz?!

22. „Drzewo życia”

Jack żyje wraz z dwójką braci oraz rodzicami w szczęśliwym domu. Rodzice otaczają go opieką i troską, a świat wydaje się być dla niego wspaniałym miejscem. Do tego z pozoru idealnego świata zaczynają jednak docierać mroczne aspekty życia takie jak choroba, cierpienie i śmierć. Chłopak zaczyna swoją drogę wiodącą ku dorosłości i przekonuje się, że w miejsce sielanki i beztroski przychodzi mu zmierzyć się z labiryntem dorosłego życia. Jack staje się zagubioną duszą w nowoczesnym świecie. Jedynym sposobem na wydostanie się z pułapki będzie znalezienie odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania o sens wiary i powód naszej egzystencji. Będzie to wymagało podróży do najodleglejszych miejsc w czasie i przestrzeni – miejsc, w których nie był jeszcze nikt.

21. „Bękarty wojny”

W pierwszych latach niemieckiej okupacji Francji Shosanna Dreyfus była świadkiem egzekucji swojej rodziny z rąk nazistowskiego pułkownika Hansa Landy. Shosannie cudem udało się ujść z życiem i uciec do Paryża, gdzie przyjęła całkowicie nową tożsamość jako właścicielka i operatorka kina. W innej części Europy, porucznik Aldo Raine organizuje grupę amerykańskich żołnierzy żydowskiego pochodzenia w celu przeprowadzania szybkich, szokujących aktów odwetowych. Oddział Raine'go, znany swojemu wrogowi jako „bękarty wojny”, dołącza do działającej w charakterze tajnej agentki niemieckiej aktorki Bridget von Hammersmark, mając na celu wypełnienie misji, która zmierza do obalenia przywódców Trzeciej Rzeszy. Losy wszystkich splatają się i ostatecznie spotykają pod kinem Shosanny, gdzie ona sama zdecydowana jest dokonać odwetu za losy swojej rodziny.

20. „Zodiak”

Lata 70. Seryjny zabójca terroryzuje okolice zatoki San Francisco. Pewnego dnia San Francisco Police Department otrzymuje listy od „Zodiaka”, w których przyznaje się on do popełnienia 37 zabójstw. Podobne wiadomości otrzymuje redakcja dziennika "San Francisco Chronicle" oraz adwokat Melvin Belli. Nie są to jednak zwykłe listy – ich autor zwodzi policję i media wymyślnymi szyframi i łamigłówkami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

19. „Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia”

Ekranizacja pierwszej części trylogii Tolkiena, „Drużyna pierścienia” zapoznaje widzów z czarodziejskim światem Śródziemia i jego mieszkańcami – ludźmi, hobbitami, elfami, krasnoludami, czarodziejami, trollami i orkami. W tej części trylogii młody i nieśmiały hobbit Frodo Baggins odziedzicza pierścień – Jedyny Pierścień, narzędzie władzy absolutnej, które pozwoliłoby Sauronowi, mrocznemu Władcy Mordoru, rządzić Śródziemiem i zniewolić zamieszkujące je ludy. Frodo, wraz z lojalną kompanią hobbitów, ludzi, czarodzieja, krasnoluda i elfa, musi zabrać Pierścień do Szczelin Zagłady, gdzie został kiedyś wykuty, i zniszczyć go raz na zawsze. Taka podróż oznacza zapuszczenie się głęboko do krainy Czarnego Władcy, gdzie gromadzi on armię orków. Drużyna musi walczyć nie tylko ze złem czającym się wokół, ale i z wewnętrznymi waśniami, oraz niszczącym wpływem samego Pierścienia. Przyszłość świata i przeznaczenie drużyny są ze sobą splecione.

18. „Co jest grane, Davis”

Tytułowy Davis to przenoszący się z jednej kanapy na drugą, z podrzędnego nowojorskiego baru do kolejnego, intrygujący muzyk. Davis szuka nie tylko swojego miejsca w świecie, ale także wciąż uciekającego mu kota. Po drodze marzy o zrobieniu wielkiej kariery muzycznej. Gra co prawda z Justinem Timberlakiem, ale nie da się ukryć, że muzycy mijają się w doborze repertuaru. Davis na pewno nie jest mistrzem w podejmowaniu właściwych decyzji. Nieustająco zostawia i zabiera rzeczy od dziewczyny przyjaciela, z którą sam miał romans (Carey Mulligan). Ich dialogi skrzące od ciętych ripost zapewne przejdą do zbioru najlepszych tekstów Coenów.

17. „Whiplash”

Trzymający w napięciu, wstrząsający dramat (choć ogląda się go jak thriller) psychologiczny. Młody perkusista Andrew Neyman (Miles Teller), uczeń jednej z najlepszych szkół muzycznych w kraju, trafia do klasy wybitnego nauczyciela Terence'a Fletchera (J.K. Simmons). Prowadzony przez niego zespół składa się z wybitnych młodych muzyków. Uczniowie Fletchera uchodzą za najlepszych absolwentów i właściwie od razu znajdują pracę w prestiżowych orkiestrach. Ale cena, jaką płacą za udział w zajęciach, często przewyższa ich psychiczne możliwości. Metoda Fletchera polega bowiem na psychicznym i fizycznym znęcaniu się nad nimi – wszystko w imię perfekcji, sztuki, doskonałości dźwięku. Fletcher i Neyman są do pewnego stopnia tacy sami – osiągają cel za wszelką cenę. Na ekranie oglądamy zderzenie dwóch psychopatycznych osobowości, ich walkę o dominację, krew, pot, łzy, klęski i sukcesy.

16. „Magnolia”

Jeden dzień z życia kilkorga zwykłych mieszkańców San Fernando Valley w Południowej Kalifornii. Umierający na raka starszy pan, jego dużo młodsza żona, genialny kilkunastoletni zwycięzca teleturniejów, policjant z problemami, telewizyjny showman, dziewczyna zagłuszająca specyficznym trybem życia poczucie pustki, kobieta ślepo zakochana w swoim mężu. Każde z nich boryka się ze swoimi rozterkami, dramatami, chwile tragiczne mieszają się z radosnymi. Losy bohaterów przeplatają się, dochodzi do spotkań, które oczyszczają i dają nadzieję na odnalezienie swojego miejsca w życiu.

15. „Wszystko wszędzie naraz”

Evelyn Wang dźwiga na swoich barkach cały mikroświat – prowadzi własny skromny biznes, opiekuje się starym ojcem, wychowuje córkę, ma problemy w małżeństwie. Kiedy do tego wszystkiego dochodzą kłopoty z urzędem skarbowym, wszechświat Evelyn rozpada się na wiele innych wymiarów, w których jej życie potoczyło się inaczej. Musi zaczerpnąć to, co najlepsze, od innych wersji siebie, żeby powstrzymać zło i uratować wszystkie wszechświaty. Co może okazać się łatwiejsze niż złożenie prawidłowego zeznania podatkowego.

14. „Moonlight”

Ubogi, czarnoskóry chłopiec dorasta w jednej z niebezpieczniejszych dzielnic Miami i stara się znaleźć swoje miejsce w świecie. Handel narkotykami na ich osiedlu kontroluje Juan (Mahershala Ali), który staje się swego rodzaju zastępczym ojcem Chirona. Czysty i widny dom, w którym Juan mieszka ze swoją dziewczyną Teresą (Janelle Monáe) staje się dla chłopca oazą stabilności, miejscem gorących posiłków, świeżej pościeli i swobodnych rozmów. Drugim, równie bolesnym i skomplikowanym motywem przewodnim, jest związek Chirona z jego matką, Paulą (Naomie Harris), która stacza się w wyniszczający nałóg narkotykowy, których dostarcza jej Juan.

13. „Uciekaj!”

Kiedy Chris (Daniel Kaluuya), młody Afroamerykanin, odwiedza rodzinną posiadłość swej białej dziewczyny (Allison Williams), wpada w złowrogą pułapkę, odkrywając rzeczywisty cel wizyty. Początkowo Chris odczytuje nadmiernie ugrzecznione zachowanie rodziny jako wynik nerwowości spowodowanej związkiem dziewczyny z Czarnym, ale w miarę upływu czasu seria coraz bardziej niepokojących odkryć prowadzi go do prawdy, jakiej nie mógł sobie nawet wyobrazić.

12. „Aż poleje się krew”

Kalifornia, schyłek XIX wieku. Poszukiwacz srebra Daniel Plainview ponosi kolejną klęskę. Po kilku latach Daniel wraz ze swym synem, H.W., trafia do miasta Little Boston, ogarniętego gorączką nafty. Rządy sprawuje tu charyzmatyczny kaznodzieja Eli Sunday. Plainview trafia na bogate źródło ropy i bezwzględnymi metodami zaczyna budować swe naftowe imperium.

11. „To nie jest kraj dla starych ludzi”

Teksas. Llewelyn Moss (Josh Brolin) jest weteranem wojny w Wietnamie, który spędza dni na polowaniach. Pewnego dnia niedaleko granicy z Meksykiem mężczyzna znajduje kilka ciał, paczki z heroiną oraz walizkę z 2 milionami dolarów. Niewiele myśląc, postanawia zabrać pieniądze i uciec. W pogoń za nim rusza psychopatyczny płatny zabójca Anton Chigurh (Javier Bardem). Moss potrafi jednak umiejętnie zacierać za sobą ślady.

10. „The Social Network”

Opowieść o młodym geniuszu, który zainicjował rewolucję i zmienił oblicze ludzkich interakcji nie tylko w swoim pokoleniu, ale być może na zawsze. Przesiąknięty emocjonalną brutalnością i swoistym humorem, ten mistrzowsko zrealizowany film jest kroniką powstawania portalu Facebook oraz zapiskiem z wojny o prawo do jego własności, która rozpętała się po nieoczekiwanym, spektakularnym sukcesie nowej strony internetowej. Wybitnie przenikliwy scenariusz Aarona Sorkina i genialna obsada, wśród której znajdują się Jesse Eisenberg, Andrew Garfield i Justin Timberlake to bezdyskusyjne atuty produkcji „The Social Network”, dzięki której zobaczysz narodziny pomysłu, który utkał nową strukturę społeczną, rozplątując jednocześnie więzi przyjaźni między swoimi twórcami.

9. „Matrix”

Kiedy piękna nieznajoma (Carrie Anne Moss) prowadzi hakera Neo (Keanu Reeves) do zakazanego podziemia, odkrywa on szokującą prawdę: Znane nam życie jest jedynie iluzją stworzoną przez wrogą cyberinteligencję. Neo dołącza do legendarnego i niebezpiecznego buntownika Morfeusza (Laurence Fishburne) w walce o wolność ludzkości. Teraz każdy ruch, każda sekunda, każda myśl jest walką o przetrwanie i ucieczkę z Matrixa.

8. „Labirynt fauna”

Mała Ofelia przybywa do domu nowego męża jej matki, kapitana Vidala. Dziewczynce trudno znieść surowość ojczyma. Przez przypadek Ofelia odkrywa w ogrodzie tajemniczy labirynt. Tam spotka Fauna, baśniowego stwora, który rozpozna w niej księżniczkę magicznej krainy, której grozi zagłada. Przed dziewczynką stoją jednak 3 mordercze zadania, które sprawdzą jej nieśmiertelność. Z czasem okrucieństwo zapanuje nad całym rzeczywistym światem.

7. „Spirited Away”

Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców.

6. „Spragnieni miłości”

Hongkong, skąpany w złotym świetle lata 60. Chow Mo-Wan i Su Li-Zhen mieszkają w sąsiadujących ze sobą wynajętych mieszkaniach. Idealnie uczesany dziennikarz i elegancka sekretarka w perfekcyjnie skrojonych sukienkach wymieniają na schodach zdawkowe uprzejmości. Do czasu, gdy nie odkryją, że ich małżonków połączył romans. Milczące porozumienie stanie się podłożem relacji, która w tym miejscu i w tym czasie nie powinna była się wydarzyć.

5. „Portret kobiety w ogniu”

Bohaterkami filmu są szykowana do aranżowanego małżeństwa arystokratka Heloiza oraz przybyła z Paryża malarka, Marianna. Ta druga ma namalować portret tej pierwszej, ale w sekrecie. Heloiza bowiem nie chce pozować, buntując się w ten sposób przeciwko przymusowemu zamążpójściu. Marianna dyskretnie obserwuje swoją modelkę, intensywnie tworzy, a później niszczy kolejne wersje obrazu. Czuje, że nie pozna prawdziwego oblicza młodej kobiety tak długo, jak sama będzie ukrywać własne. Kobiety połączy wspólna tajemnica i miłość, która nie ma szansy na happy end.

4. „Mroczny rycerz”

Batman podejmuje szeroko zakrojoną walkę z przestępczością. Z pomocą porucznika Jima Gordona i prokuratora okręgowego Harveya Denta zabiera się za rozpracowywanie istniejących organizacji przestępczych nękających mieszkańców miasta. Współpraca przynosi efekty, ale bohaterowie wkrótce padną ofiarą chaosu, który rozpęta rosnący w siłę genialny przestępca, znany przerażonym mieszkańcom Gotham jako Joker.

3. „Mulholland drive”

Rita traci pamięć wskutek wypadku samochodowego. Odkrywa, że jej torba jest pełna pieniędzy i postanawia dowiedzieć się, skąd one pochodzą.

2. „Parasite”

Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione. Bong Joon-ho pokazuje, że prawie każdy marzy o lepszym życiu, awansie i szansie na sukces. Ale tylko niektórzy – dzięki nieposkromionej wyobraźni i braku skrupułów – są w stanie po to wszystko sięgnąć.

1. „Mad Max: Fury Road”

Reżyser George Miller, twórca postapokaliptycznej, legendarnej serii MAD MAX, powraca do świata Wojownika Szos z nowym filmem. Prześladowany przez demony przeszłości Max Rockatansky (Tom Hardy) uważa, że najlepszym sposobem na przeżycie jest samotna wędrówka. Zostaje jednak wciągnięty do grupy uciekinierów, kierowanej przez Imperatorkę Furiosę (Charlize Theron).

