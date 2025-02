W końcu gdzieś obejrzymy ten film! Hit z ubiegłego roku debiutuje w sieci

Polsat Box Go nie zwalnia tempa i wzbogaca w lutym filmową bibliotekę o najnowsze kinowe hity. Najciekawszą propozycją wśród nowości jest z pewnością głośny horror „Heretic” z hipnotyzująca rolą Hugh Granta, który do tej pory nie był dostępny w sieci. Poza tym obejrzymy „Czerwone maki” – pierwszy polski film fabularny o zwycięskiej bitwie o Monte Cassino czy „Konklawe” – fascynujący, nominowany aż w 7 kategoriach do tegorocznych Oscarów thriller, który przenosi widzów w samo serce Watykanu. Zadebiutuje też „Kneecap. Hip-hopowa rewolucja” – laureat nagrody publiczności festiwalu Sundance i przebój tegorocznego MFF Nowe Horyzonty.

W Klubie Konesera widzowie znajdą ambitne, niezależne kino z takimi tytułami jak: „Paryskie historie” – czarna komedia próbująca zrozumieć, co w życiu jest najważniejsze czy „Bulion i inne namiętności” – pełna aromatów produkcja z Juliette Binoche. Na najmłodszych widzów czeka wartościowe kino Młodych Horyzontów, m.in.: serial „Basia”, czyli opowieść o wyjątkowo rezolutnej 5-latce, dobrze znanej miłośnikom książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak. Widzowie będą też mogli zobaczyć ekranizacje bestsellerowych książek, np. z serii „Filonek Bezogonek” czy „Pettson i Findus”.

Jeden z najlepszych filmów ubiegłego roku w końcu w sieci! Co jeszcze debiutuje?

„Heretic” – od 7 lutego



Dwie młode kobiety, które z potrzeby serca szerzą słowo Boże, pukają do drzwi domu pana Reeda (Hugh Grant). Otwiera im z pozoru czarujący mężczyzna, który szybko pokazuje swoją diaboliczną naturę. Kobiety orientują się, że wszystkie wyjścia z domu zostały zamknięte, a ich podejrzany gospodarz co chwila pojawia się, aby zadać im kolejną zagadkę testującą ich wiarę. Rozpoczyna się śmiertelnie niebezpieczna gra, w której stawką jest przetrwanie. Głosicielki wiary będą musiały wykorzystać cały swój spryt, aby uciec z domu grozy pana Reeda.



„Czerwone maki” – od 14 lutego



Historię bitwy oglądamy oczami Jędrka – młodego chłopaka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Zetknięcie się z żołnierzami II Korpusu oraz budząca się miłość do sanitariuszki Poli sprawią jednak, że Jędrek przejdzie głęboką przemianę. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino – ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieni na zawsze życie Jędrka.



„Konklawe” – od 20 lutego



Po śmierci znienawidzonego w Watykanie papieża kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji, a na jaw zaczynają wychodzić tajemnice kompromitujące ich kandydatów, Lawrence staje przed dylematem



„Kneecap. Hip-hopowa rewolucja” – od 21 lutego



Liam i Naoise zawsze znajdą sposób, by w zajętym przez Anglików Belfaście dobrze się zabawić, sprzedać narkotyki, zakpić z wroga czy poganiać się z nadgorliwą policją. A do tego rapują po irlandzku, na wyspie, gdzie więcej osób zna nawet... polski. Kiedy niespodziewanie dołącza do nich JJ, niespełniony nauczyciel muzyki, hip-hop po irlandzku staje się dla tej trójki wyrazem politycznego sprzeciwu.



„Regentka” – już dostępny



Historia Katarzyny Parr, ostatniej żony króla Henryka VIII, pełniącej funkcję regentki podczas jego nieobecności w kraju.



„Dziewczyna z pociągu” – już dostępny



Załamana rozwodem Rachel spędza dnie na fantazjach o pięknej parze mieszkającej w domu, który codziennie mija jadąc pociągiem. Pewnego ranka zobaczy tam coś, co wkrótce wywróci jej życie do góry nogami. Rachel będzie zmuszona zmierzyć się z makabryczną tajemnicą, której rozwiązanie może okazać się ponad jej siły.



„Kuchenna rewolucja” – już dostępny



W roku 1918 kończy się I wojna światowa, ale w USA szaleje w najlepsze pandemia grypy. W cieniu ówczesnych lockdownów, w okazałej posiadłości zadufanego w sobie właściciela ziemskiego pojawia się tajemniczy kucharz Floyd Monk (w tej roli charyzmatyczny Peter Sarsgaard). Szybko pojawia się także niepokojące podejrzenie, że być może Floyd potrafi wprawnie używać noży i innych niebezpiecznych narzędzi nie tylko w kuchni i nie tylko do gotowania.



„Paryskie historie” – już dostępny



Co nadaje sens naszemu istnieniu? Życie grupy mieszkańców Paryża zostaje wywrócone do góry nogami, gdy śmierć niespodziewanie puka do ich drzwi. Narcystyczna, włoska śpiewaczka operowa (Monica Bellucci) budzi się w kostnicy i ze zdumieniem odkrywa, że jej śmierć przeszła w mediach bez większego echa, brytyjski kaskader filmowy (Ben Aldridge) zaczyna wątpić w sens swojego zawodu, gdy jego syn ulega wypadkowi, a ekscentryczna, starzejąca się Kolumbijka (Rossy de Palma) sama zawiera pakt ze śmiercią… Mierząc się z wyzwaniami, które przynosi im los, każdy z bohaterów tej opowieści próbuje odnaleźć to, co w życiu najważniejsze.



„Bulion i inne namiętności” – już dostępny



Bohaterami osadzonego w drugiej połowie XIX wieku filmu są znakomita kucharka Eugénie (Juliette Binoche) i znany smakosz, gastronom Dodin (Benoît Magimel). Od 20 lat razem gotują, tworzą przepisy i wydają wielkie przyjęcia. Rozmawiają ze sobą głównie za pośrednictwem potraw, przygotowując wspaniałe buliony, sosy, przepiórki, turboty, warzywa z własnego ogrodu czy spektakularne desery. Świat, który wspólnie tworzą, pomaga im przetrwać najtrudniejsze życiowe momenty, a ich relacja przez lata ewoluuje.Czytaj też:

